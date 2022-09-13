Боррель в Европарламенте призвал удвоить усилия относительно помощи Украине: Контрнаступление успешнее, чем планировалось
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Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал успех украинской армии в усилиях по возвращению контроля над территориями, которые были временно оккупированы российскими силами.
Об этом глава дипломатии ЕС заявил во время своего выступления в Европарламенте, 13 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы должны воспользоваться этим обстоятельством, когда Украина начала контрнаступление, которое имеет больший успех, чем ожидалось, в том числе и для нас самих. Это свидетельствует о том, что стратегия, которой мы придерживались с самого начала, является правильной и которую мы должны применять и в дальнейшем. Это не время сдаваться, наоборот, пора удвоить наши усилия", - сказал Боррель.
Он отметил, что успех украинской армии обусловлен, в том числе, помощью из ЕС.
"Кто бы мог подумать, когда Путин начал войну, что через полгода российская армия будет обороняться или отступать? Но это также благодаря поддержке, которую мы оказали, потому что войны выигрываются оружием", - указал Боррель.
Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.
13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.
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а ви згадайте перші дні вторгнення..
Але посада зобов'язує говорити те, в що сам не віриш.
І - якби там не було, але реально всі війни закінчуються перемовинами, навіть якщо це перемовини про повну і безоглядну капітуляцію!
Якщо люди не хочуть перемоги, то получається як в Афганістані, скільки б зброї їм не надавали!