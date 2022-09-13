РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8724 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
4 084 21
война (46991) помощь (6190) деоккупация (838) Боррель (582)

Боррель в Европарламенте призвал удвоить усилия относительно помощи Украине: Контрнаступление успешнее, чем планировалось

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал успех украинской армии в усилиях по возвращению контроля над территориями, которые были временно оккупированы российскими силами.

Об этом глава дипломатии ЕС заявил во время своего выступления в Европарламенте, 13 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы должны воспользоваться этим обстоятельством, когда Украина начала контрнаступление, которое имеет больший успех, чем ожидалось, в том числе и для нас самих. Это свидетельствует о том, что стратегия, которой мы придерживались с самого начала, является правильной и которую мы должны применять и в дальнейшем. Это не время сдаваться, наоборот, пора удвоить наши усилия", - сказал Боррель.

Он отметил, что успех украинской армии обусловлен, в том числе, помощью из ЕС.

Читайте также: Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"

"Кто бы мог подумать, когда Путин начал войну, что через полгода российская армия будет обороняться или отступать? Но это также благодаря поддержке, которую мы оказали, потому что войны выигрываются оружием", - указал Боррель.

Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Українці доказали всьому світу,що здатні боротися за свою свободу.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:54
+12
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:58
+10
дякуємо всім хто допомагає Україні, всім тим хто повірив і тим хто не вірив, але не шкодив...
показать весь комментарий
13.09.2022 19:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці доказали всьому світу,що здатні боротися за свою свободу.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:54 Ответить
А еще я крестиком вышивать умею
показать весь комментарий
13.09.2022 18:56 Ответить
тебя твой кот научил...?
показать весь комментарий
13.09.2022 20:13 Ответить
Чо сразу кот. Я и сам не совсем дядя Фьодор.
показать весь комментарий
13.09.2022 20:26 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 20:35 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:58 Ответить
пошли на х.й орбана с трибуны, зроби добру справу
показать весь комментарий
13.09.2022 18:59 Ответить
ну? як і планувалось..до перемоги всі охочі
а ви згадайте перші дні вторгнення..
показать весь комментарий
13.09.2022 19:00 Ответить
дякуємо всім хто допомагає Україні, всім тим хто повірив і тим хто не вірив, але не шкодив...
показать весь комментарий
13.09.2022 19:00 Ответить
А ще він видав "ЄС хотів би мирних переговорів щодо України "якнайшвидше", але вирішуватиме керівництво України". Ще один в дупу пуйлу хоче заглянути?
показать весь комментарий
13.09.2022 19:01 Ответить
Та ні - Борель вже давно зрозумів, що немає сенсу домовлятись там, де можно перемогти!

Але посада зобов'язує говорити те, в що сам не віриш.

І - якби там не було, але реально всі війни закінчуються перемовинами, навіть якщо це перемовини про повну і безоглядну капітуляцію!
показать весь комментарий
13.09.2022 20:37 Ответить
Теж читала на рос.пабликаз, що той говорив про перемовини. Так й не зрозумiла, де правда
показать весь комментарий
13.09.2022 20:51 Ответить
Та тільки не подвоюйте глибоку стурбованість!
показать весь комментарий
13.09.2022 19:01 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 19:22 Ответить
Оце вже діло.
показать весь комментарий
13.09.2022 19:28 Ответить
помогают, как могут

показать весь комментарий
13.09.2022 19:35 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 20:08 Ответить
😯
показать весь комментарий
13.09.2022 20:29 Ответить
Сьогодні сталася дивна річ.. покажчик стурбометра замер на відмітці "ноль". Це вперше з 2021 року.
показать весь комментарий
13.09.2022 19:36 Ответить
Запам'ятай, пане Жозеп - війни виграють люди!

Якщо люди не хочуть перемоги, то получається як в Афганістані, скільки б зброї їм не надавали!
показать весь комментарий
13.09.2022 20:03 Ответить
В этот раз так громко призвали, что аж мы услыхали. Интересно---а кого это призывали?
показать весь комментарий
13.09.2022 20:30 Ответить
 
 