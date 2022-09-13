Вы поддержали нас очень мощно, - Зеленский провел встречу с министрами обороны Дании и Эстонии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Королевства Дания Мортеном Бедсковом и министром обороны Эстонской Республики Ханно Певкуром.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины, глава государства выразил благодарность Дании и Эстонии за финансовую, гуманитарную и оборонную помощь с первых дней полномасштабной войны с Россией.
Зеленский отдельно поблагодарил Эстонию за выделение Украине помощи в размере 0,8% ВВП этой страны.
"Вы поддержали нас очень мощно. Это пример маленькой по размеру страны, являющейся великим государством. Я и украинский народ очень благодарны за это", – сказал президент.
Также он отметил весомый вклад Дании в усиление оборонных возможностей Украины путем предоставления необходимой помощи и создания нового действенного формата – конференции союзников по поддержке Украины в Копенгагене.
"Укрепление нашей армии непосредственно оружием стало для нас наибольшим приоритетом. От этого зависит устойчивость и выносливость нашего государства, безопасность в Европе. Чрезвычайно важно, что вы усиливаете Украину в сфере безопасности и в военном измерении, поставляя нам такое необходимое именно сейчас оружие для деоккупации наших территорий", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отдельно поблагодарил за помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.
Пожалуйста, подождите...
Якось так дурбелику.... LOL
Звертайся ще. Кінець зв'язку.
пруф.... Mother fa...r....
@bryhynets
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5h
Пошуки шляхів невступу в НАТО шляхом набуття інших «гарантій безпеки» на які Президент уповноважив Арахамію - таки реально тривають.
Але звітує про це чомусь Єрмак… він вже і замість Арахамії теж?
Зеля "потужно" повторює де треба і не треба, як дурник, який нове слово вивчив і корчить розумного)
Цікаво, яка різниця між "дуже потужно " і "потужно".
- Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь.
- Ми знищуємо потенціал окупантів - день за днем, прораховано, потужно.
- Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія - та зброя, яку ми отримали від партнерів.
- Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужних протиповітряних систем"
- Дякую за потужну підтримку. Вчора - на #EaPsummit. Сьогодні - резолюція
@Europarl_EN щодо ситуації на українському кордоні!
- Пріоритет - потужна боєздатна армія
- Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, білорусь, Прибалтика.
- З паном Єрмаком говорить керівництво не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок, різних держав, повірте, усіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів.
- Тому я вважаю, що це недоцільно - втрачати потужну людину, тому що пану Петру він не подобається
- "Дуже складно знайти професійних людей. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці - дуже потужна людина", - додав він.