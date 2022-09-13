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Дания (444) Зеленский (16568) Эстония (1167)

Вы поддержали нас очень мощно, - Зеленский провел встречу с министрами обороны Дании и Эстонии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Королевства Дания Мортеном Бедсковом и министром обороны Эстонской Республики Ханно Певкуром.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Украины, глава государства выразил благодарность Дании и Эстонии за финансовую, гуманитарную и оборонную помощь с первых дней полномасштабной войны с Россией.

Зеленский отдельно поблагодарил Эстонию за выделение Украине помощи в размере 0,8% ВВП этой страны.

"Вы поддержали нас очень мощно. Это пример маленькой по размеру страны, являющейся великим государством. Я и украинский народ очень благодарны за это", – сказал президент.

Также он отметил весомый вклад Дании в усиление оборонных возможностей Украины путем предоставления необходимой помощи и создания нового действенного формата – конференции союзников по поддержке Украины в Копенгагене.

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"Укрепление нашей армии непосредственно оружием стало для нас наибольшим приоритетом. От этого зависит устойчивость и выносливость нашего государства, безопасность в Европе. Чрезвычайно важно, что вы усиливаете Украину в сфере безопасности и в военном измерении, поставляя нам такое необходимое именно сейчас оружие для деоккупации наших территорий", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отдельно поблагодарил за помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.

Вы поддержали нас очень мощно, - Зеленский провел встречу с министрами обороны Дании и Эстонии 01
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Топ комментарии
+7
Ато. Кто спорит. За это огромное спасибо датчанам. Но вот у датчан не возник, пока, вопрос, - а что же ты, Вовчик, крал с мая 2019 года и продолжаешь красть, вместо того, что бы развивать обороноспособность страны?
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13.09.2022 20:12
+6
Да, Порох мой, и от Свинарчуков была ПОЛЬЗА для ВСУ, а вот от тебя, чмо, как и от твоего Зе просто смердит Парашей и воровством в огромных масштабах.
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13.09.2022 20:53
+6
Засунь себе своего бигуса в жопу, пензюк.
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13.09.2022 20:56
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Ато. Кто спорит. За это огромное спасибо датчанам. Но вот у датчан не возник, пока, вопрос, - а что же ты, Вовчик, крал с мая 2019 года и продолжаешь красть, вместо того, что бы развивать обороноспособность страны?
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13.09.2022 20:12 Ответить
А что сдєлал тьі? Старьій ?
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13.09.2022 20:34 Ответить
Два сына на Востоке в ВСУ, в отличии от тебя, чмо. И тебе, чмо, полный отчёт предоставить сколько я на ВСУ перечислил?
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13.09.2022 20:51 Ответить
Я тобі хамив ? Чм чекаєш ? Ти знаєш про мене ? Ти правий?
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13.09.2022 20:56 Ответить
Ой, мы обиделись на ПРАВДУ? Твой вопрос "А что сдєлал тьі? Старьій ?" говорит что ты говно подпарашное ЗЕлёного отлива, и это единственно, что о тебе надо всем знать.
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13.09.2022 21:08 Ответить
Ещё вопросы, у тебя, парашного ********, будут?
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13.09.2022 20:55 Ответить
На взаєм .
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13.09.2022 20:57 Ответить
Отлично! Мне всегда нравиться, когда у парашников и полудурков-фанатов зеленского отсутствуют дополнительные вопросы.
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13.09.2022 21:09 Ответить
Люби себе .
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13.09.2022 21:12 Ответить
буває, не заходиш місяць на Цензор. Потім зайдеш і думаєш: "а чого я сюди не заходжу?" Чекнеш коменти і такий: "А, згадав"
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13.09.2022 21:27 Ответить
Вы случайно в 2019 году не за заленского и его партейку СН голосовали?
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13.09.2022 21:32 Ответить
Так . Бо я за петра в 14му голос давав . Але в 2017 я прозрів , що петро = янук +30%. Хочете дискусії- я за . За образи буде відповідь .
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13.09.2022 21:37 Ответить
Опа на, утырок, вот ты и попалился, ведь я не тебе вопрос задавал. Ты тут, ботаешь на скольких никах, чмо? С кем дискутировать? С тобой? Так я с умственно недоразвитыми и прочими сторонниками фигляра дискуссий не веду.
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13.09.2022 21:42 Ответить
Болел? Тьі на тюремном язьіке ботаєш? Может не надо ? Я тебе не грубил .
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13.09.2022 21:45 Ответить
Иди иди, убогий, я по вторникам умственно недоразвитым с ботоферм не подаю. И не кормлю. Именно отсюда, от слова "ботоферма", моё к тебе, чмо, выступающее тут под двумя никами, минимум, слово "ботаешь" и применено. Прощай, умственно отставший в своём развитии сторонник зеленского и Параши.
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13.09.2022 21:56 Ответить
Бог подаст. Возможно , простит . Протрезвееш - почитай свои письмена . Если не будет стьідно , то не факт .
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13.09.2022 22:01 Ответить
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13.09.2022 22:04 Ответить
Це все що треба знати . Була приємна дискусія .
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13.09.2022 22:08 Ответить
Это как Ганна Герман в 2004 ты прозрел. Трусы надел и пошел отдаваться
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13.09.2022 21:53 Ответить
Умственно недоразвитый прозрел, - новый анекдот.
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13.09.2022 21:58 Ответить
Это он так думает. У них когда последние мозги вытекают, они думают на них озарение снизошло
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13.09.2022 22:05 Ответить
Почему случайно. Он за них по жизни был. Я по его лобику даже через монитор вижу.
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13.09.2022 21:38 Ответить
Тебе-ли
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13.09.2022 21:47 Ответить
Что ты нам мычишь? Тебе-ли Любимого Баскова поешь?
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13.09.2022 21:51 Ответить
Аргументьі ? Или так , вспіздн*ть? О чем тьі ?
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13.09.2022 21:54 Ответить
О чем аргументы? О твоей лишней хромосоме? Это тебе к врачам за справкой
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13.09.2022 21:55 Ответить
Что ти відішь по єго лобіку , пІсатель ?
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13.09.2022 21:58 Ответить
Лишнюю хромосому, по тексту твоему вижу, но за справкой тебе к врачам. Дискутировать будешь с ними, а потом в палате с мягкими стенами
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13.09.2022 22:03 Ответить
Я сам розумію , що тут тільки про солодке . Але є обставини , коли новини мають значення . Якщо людина на Т.О.Т ..Тут з цим більш -менш . Коменти - ... Дякувати адмінам , які ********** солодощі .
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13.09.2022 21:42 Ответить
Обижают тебя, лишнехромосомного. Пишешь как школьница с "..." все время.
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13.09.2022 21:54 Ответить
Мова лишньохромосомгого- твоя рідна . Ти просто заплутався . Поспи .
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13.09.2022 21:57 Ответить
"...лишньохромосомгого..." Це якою мовою, дурбелику?
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13.09.2022 22:04 Ответить
Він має на увазі, що в Україні є підарська мова від лишньохромосомних в спадок залишилася... Інакше кажучи московський бичий говір... 🤔
Якось так дурбелику.... LOL
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04.10.2022 12:35 Ответить
О, патриет Украины с чужбины. Опохмелись.
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04.10.2022 17:47 Ответить
А можна українською, а не бичим говором?
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04.10.2022 19:05 Ответить
Тебе на...й послати українською? Не питання. За російським кораблем
Звертайся ще. Кінець зв'язку.
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04.10.2022 19:08 Ответить
Почекай лопух, ти куди, ти прочитай текст який написав і проаналізуй... LOL 🤣
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04.10.2022 19:17 Ответить
ану ану сьогоднішній розкажи що там Свинарчуки вкрали? клістрони затарили втіхаря?
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13.09.2022 20:42 Ответить
Засунь себе своего бигуса в жопу, пензюк.
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13.09.2022 20:56 Ответить
припустимо я не довіряю Бігус інфо , які ще варіанти? ти ж зараз не на сайті бігусу, Ботусов зразу зачмирив твого ідола в прямому ефірі , чому не кричиш що зеля злодій ?
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13.09.2022 21:00 Ответить
баран зеленый тебе показать фото как Зеленским с Свинарчуком вместе делает осмотр какого то там предприятия ? почему тогда его не посадили если он виноват
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13.09.2022 21:07 Ответить
🤔 Цікаво, покажи.... "делает осмотр какого то там предприятия",
пруф.... Mother fa...r....
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13.09.2022 23:28 Ответить
я милостыню бомжам не подаю и бесплатно не работаю - для дебилов все фотки есть в гугле и их выкладывали здесь на цензоре не один раз в ветках по теме Гладковского
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13.09.2022 23:36 Ответить
твой бигус кремлевская консерва с родственниками в фсб и рашке
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13.09.2022 21:08 Ответить
Все это 5% от большого крадивництва за месяц !!! А оно 2,5 года шло.
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13.09.2022 21:39 Ответить
Да, Порох мой, и от Свинарчуков была ПОЛЬЗА для ВСУ, а вот от тебя, чмо, как и от твоего Зе просто смердит Парашей и воровством в огромных масштабах.
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13.09.2022 20:53 Ответить
Вивчив слово "потужно"? Бгггг
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13.09.2022 20:13 Ответить
Погуляй.
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13.09.2022 20:33 Ответить
потужный зелонюх прорезался, дермака друг
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13.09.2022 20:13 Ответить
його вмили..але знову іспанський сором..за зелену шнягу..
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13.09.2022 20:17 Ответить
Ці маленькі краіни не пасли задніх -- велике дякую.
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13.09.2022 20:19 Ответить
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13.09.2022 20:27 Ответить
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
5h
Пошуки шляхів невступу в НАТО шляхом набуття інших «гарантій безпеки» на які Президент уповноважив Арахамію - таки реально тривають.
Але звітує про це чомусь Єрмак… він вже і замість Арахамії теж?
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13.09.2022 21:02 Ответить
"Ви підтримали нас дуже потужно Джерело: https://censor.net/ua/n3366916

Зеля "потужно" повторює де треба і не треба, як дурник, який нове слово вивчив і корчить розумного)
Цікаво, яка різниця між "дуже потужно " і "потужно".

- Будуть бити нас - будуть отримувати відповідь, потужну відповідь.
- Ми знищуємо потенціал окупантів - день за днем, прораховано, потужно.
- Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія - та зброя, яку ми отримали від партнерів.
- Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужних протиповітряних систем"
- Дякую за потужну підтримку. Вчора - на #EaPsummit. Сьогодні - резолюція

@Europarl_EN щодо ситуації на українському кордоні!
- Пріоритет - потужна боєздатна армія
- Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, білорусь, Прибалтика.
- З паном Єрмаком говорить керівництво не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок, різних держав, повірте, усіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів.
- Тому я вважаю, що це недоцільно - втрачати потужну людину, тому що пану Петру він не подобається
- "Дуже складно знайти професійних людей. От на сьогодні ми знайшли пана Шурму як зама по економіці - дуже потужна людина", - додав він.
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13.09.2022 21:41 Ответить
 
 