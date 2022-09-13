Кабмин утвердил проект госбюджета-2023: расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза (обновлено)

Проект госбюджета Украины, воюющей страны, на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

"Госбюджет-2023 - это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах", - написал он.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно внести проект госбюджета в Верховную Раду до 15 сентября.

На заседании правительства, посвященном принятию госбюджета на 2023 год, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил детали государственного бюджета:

Расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза до 1,136 трлн грн: средства пойдут на зарплаты военным, обеспечение армии, ремонт и закупки техники и оружия;

Пенсии, субсидии, выплаты ВПЛ, помощь малоимущим семьям, расходы на медицину и образование составляют более 800 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда вырастет более чем на 30 млрд грн. Социальные расходы составят 35% бюджета;

Уменьшение на 11,6 млрд грн против 2022 года расходов на органы государственной власти: сокращается количество чиновников, зарплаты и премии (кроме силовых структур);

Создается бюджетный Фонд ликвидации последствий российской вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд. грн. К нему направят конфискованные российские средства и международную помощь на быстрое восстановление;

Дополнительная дотация на компенсации расходов для местных бюджетов из-за войны составляет 24 млрд грн.

Собственные доходы бюджета составляют 1,28 трлн. грн., расходы – 2,57 трлн грн. Дефицит заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно.

Финансировать дефицит правительство планирует прежде всего путем заимствований в сумме 1,5 трлн грн. В частности, из этой суммы 1,4 трлн. грн. приходится на внешние заимствования, еще 90,7 млрд. грн. – внутренние.

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