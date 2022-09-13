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Новости Экономика
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Кабмин утвердил проект госбюджета-2023: расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Экономика

бюджет

Проект госбюджета Украины, воюющей страны, на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом Министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке министр финансов Сергей Марченко.

"Госбюджет-2023 - это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах", - написал он.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно внести проект госбюджета в Верховную Раду до 15 сентября.

На заседании правительства, посвященном принятию госбюджета на 2023 год, выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил детали государственного бюджета:

  • Расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза до 1,136 трлн грн: средства пойдут на зарплаты военным, обеспечение армии, ремонт и закупки техники и оружия;
  • Пенсии, субсидии, выплаты ВПЛ, помощь малоимущим семьям, расходы на медицину и образование составляют более 800 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда вырастет более чем на 30 млрд грн. Социальные расходы составят 35% бюджета;
  • Уменьшение на 11,6 млрд грн против 2022 года расходов на органы государственной власти: сокращается количество чиновников, зарплаты и премии (кроме силовых структур);
  • Создается бюджетный Фонд ликвидации последствий российской вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд. грн. К нему направят конфискованные российские средства и международную помощь на быстрое восстановление;
  • Дополнительная дотация на компенсации расходов для местных бюджетов из-за войны составляет 24 млрд грн.

Собственные доходы бюджета составляют 1,28 трлн. грн., расходы – 2,57 трлн грн. Дефицит заложен более чем в 3 млрд долл. ежемесячно.

Финансировать дефицит правительство планирует прежде всего путем заимствований в сумме 1,5 трлн грн. В частности, из этой суммы 1,4 трлн. грн. приходится на внешние заимствования, еще 90,7 млрд. грн. – внутренние.

Читайте также: Ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, - Зеленский
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Топ комментарии
+12
А на дороги, на дороги скільки виділено???
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13.09.2022 20:21
+11
І скільки на Вовчика виділяють і на його Велике злодійство? А прощення боргів перед бюджетом Каломойському у бюджеті заплановано? І скільки заплановано?
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13.09.2022 20:14
+9
А скільки на дерибан закладено?
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13.09.2022 20:20
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І скільки на Вовчика виділяють і на його Велике злодійство? А прощення боргів перед бюджетом Каломойському у бюджеті заплановано? І скільки заплановано?
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13.09.2022 20:14 Ответить
можна вже сміятись?
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13.09.2022 20:18 Ответить
А скільки на дерибан закладено?
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13.09.2022 20:20 Ответить
Будут воровать в 4 раза больше!
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13.09.2022 21:33 Ответить
А на дороги, на дороги скільки виділено???
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13.09.2022 20:21 Ответить
Тільки на конфєти .
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13.09.2022 21:09 Ответить
На дороги щось виділять?
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13.09.2022 20:29 Ответить
Милованов бюджет составлял ?
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13.09.2022 20:30 Ответить
Яценюк з гройсманом.
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13.09.2022 21:11 Ответить
а ти кумедна тваринка,аж не можу,нагадай хто економіку зі сраки виймав,******* твої чи все таки Яценюк,га довбень?
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13.09.2022 21:42 Ответить
Так ***** , з 8 до 28 долар присів , а в іншому підняв панамський економіку (своєї сім'ї)
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13.09.2022 21:49 Ответить
о бачу їбанька, свідка панамських офшорів,давай ******* рвана ще проскавули що курс 8 то був реальний,а "поганий" Порох взяв і штучно його підняв,ти у нас мабуть таке ж само опущенне скавулілко як поровознюк)))
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13.09.2022 22:08 Ответить
Це міністр фінансів? Ніякої конкретики.

"Держбюджет-2023 - це бюджет країни, яка стане сильнішою, зміцнить свою обороноздатність, зможе відновлюватися після завданих збитків через російську збройну агресію, а також піклуватися про громадян, які цього потребують"

Як завжди, наріду- твір на тему "За фсЬо хАрошеє", плісняві- міліарди.
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13.09.2022 20:33 Ответить
Народу - на рот
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13.09.2022 21:59 Ответить
можна постатейно до публікації? чи не на часі?
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13.09.2022 20:54 Ответить
откаты дерьмаку и арахамии включены в расходы?
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13.09.2022 21:30 Ответить
Якщо економіка впала на 50%, то звідки візьмуться гроші на всі ці красиві цифри підвищень видатків? Невже знову надрукують або візьмуть у кредит?!!
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13.09.2022 21:43 Ответить
А чому "невже"?
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13.09.2022 22:01 Ответить
Чукча нє чітатєля?

Фінансувати дефіцит уряд планує, передусім, шляхом запозичень у сумі 1,5 трлн грн. Зокрема, з цієї суми 1,4 трлн грн припадає на зовнішні запозичення, ще 90,7 млрд грн - внутрішні. Джерело: https://censor.net/ua/n3366917

Тобто, як завжди, за рахунок майбутнього наших з вами дітей, на яких впаде черговий борговий тягар. В той час як каламойше просто пробачаємо борги...
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13.09.2022 22:15 Ответить
 
 