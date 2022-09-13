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Новости Война в Украине
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учитель (482) фейк (615) Ромалийская Ирина (423)

Российских учителей в Харьковской области не задерживали. Это фейк, – журналистка Ромалийская получила официальный ответ Офиса ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Журналистка Ирина Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, что в Харьковской области задержания российских учителей не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Ромалийская отметила: "В Харьковской области не задерживали российских учителей. Это фейк. Об этом мне сообщили в Офисе генерального прокурора.

Теперь подробности:

1."24 канал" сообщает, что в Харьковской области задержаны российские учителя на освобожденных территориях. Ссылаются на источники в разведке. Но новость выписана с оценочными суждениями, что сразу вызывает недоверие.

2. На следующий день в ТГ-канале Алексея Гончаренко появляются сообщения о том, что в Харьковской области задержаны российские учителя. Без ссылки на источник информации. И потому инфа широко еще не расходится по СМИ.

3. Страна.ЮА сообщает, что задержаны российские учителя. Опять-таки без ссылки на источник информации. А потом там же дают комментарий вице-премьера Ирины Верещук, что учителей вроде бы будут судить по статье 438 УКУ (что юридически удивительно, но все же). Сама Верещук не подтверждает, что они были задержаны. Но. И вот эта новость уже расходится по украинским и международным СМИ.

4. Обращаюсь сегодня в Офис генерального прокурора (потому что в Украине все задержания гражданских проходят через прокуратуру!). Ответ Юрия Белоусова, начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса ГП: "По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях". И еще источники в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также уверяют: у них не было случаев задержания российских учителей на оккупированных территориях.

5. В России Следком возбуждает дело из-за якобы задержания. Шарий кричит о "мразоте из Киева", которые "будут сажать на 15 лет учителей". И что, по его информации, "до суда доживут не все". Ну и там среди либералов актуальна эта тема.

Я не знаю, кто и зачем запустил этот фейк. Украинская сторона для того, чтобы запугать других российских учителей, желающих ехать? Возможно. Но тогда не понимаю, как в этой цепочке появилась "Страна". Российское ИПСО, чтобы, например, россиянам ударить по еще одной скрепе – "учителям"? Или там, например, чтобы русским либералам показать страшных бендеровцев? Я действительно не понимаю.

Главные выводы:

Помните: у каждого сообщения должен быть источник информации. То есть после каждого предложения, где что-то представляется, как новость, вам должен сообщаться источник этой информации. И тогда – к этому еще можно прислушиваться и как-то оценивать.

*Каждый раз, когда читаете "Страну" или решаете дать им комментарий, помните: они в Украине под санкциями, потому что в СНБО считают, что главред издания Гужва и сама "Страна" угрожают национальной безопасности Украины. Они не раз были замечены в том, что тупо врут в пользу России".

Напомним, что 12 сентября ряд СМИ написал, что на освобожденных от российских войск территориях Украины задержали учителей из России, приехавших преподавать по российской программе в украинских школах.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что их ждет наказание - до 12 лет лишения свободы.
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Топ комментарии
+53
А що рашистські вчителі, які припхались на окуповані території, не такі ж вороги як і рашистські військові?
Чому так злякались виття шакалів з московьких болот, що дали задню, гуманісти хє#ові?
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13.09.2022 20:47
+50
як це не затримали, чому? - а незаконний перетин кордону як мінімум, а шкоди від них в якійсь мірі ще більше ніж від деяких військових - вони приїхали робити з наших дітей яничарів
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13.09.2022 20:45
+46
а хочь би і затримували- вони незаконно перейшли державний кордон!
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13.09.2022 20:41
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Правила форума Совет форумчан
шкода, а ми вже всі зраділи, чекали на розп'ятих тьоточок!
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13.09.2022 20:39 Ответить
Швидге за все їх затримували, але вже відпустили, щоб не сваритися з "харошимі узкімі"
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13.09.2022 20:52 Ответить
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13.09.2022 20:54 Ответить
так ти трусiki чекав а нє тьоточок
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13.09.2022 21:06 Ответить
Тебя кацапа даже гугл переводчик не воспринимает. Регистрация твоя 11.09.22 этому подтверждение. А куча дебилов тебя лайкнула, это зеленые ватники без мозгов. Эти "учителя" хуже ******** кадыровцев и жаренных бурятов. Они наших детей насиловать приехали за бабло. Так, что если их поймают то им виселица должна быть - их ни кто не заставлял, это не солдаты, это суки и гниды.
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13.09.2022 22:23 Ответить
Видно мой комментарий попал в точку и у кацапа засвербело. Зачем тебе столько акаунтов, если ты честный человек? Ты только проснулся и зарегистрировался 11.09.22? Совпадение? Не думаю. Так у вас говорят?
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13.09.2022 23:34 Ответить
Распятый мальчи%D

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

В Википедии нет статьи с таким названием.

Вы можете:

Это к стати о кацапне которая пытается писать по украински.
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13.09.2022 23:38 Ответить
Хороше слово "фейк"! - ніякої відповідальності за нього не несеш!
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13.09.2022 20:41 Ответить
а хочь би і затримували- вони незаконно перейшли державний кордон!
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13.09.2022 20:41 Ответить
Цілком для них підходить - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15#Text
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13.09.2022 21:51 Ответить
як це не затримали, чому? - а незаконний перетин кордону як мінімум, а шкоди від них в якійсь мірі ще більше ніж від деяких військових - вони приїхали робити з наших дітей яничарів
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13.09.2022 20:45 Ответить
А що рашистські вчителі, які припхались на окуповані території, не такі ж вороги як і рашистські військові?
Чому так злякались виття шакалів з московьких болот, що дали задню, гуманісти хє#ові?
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13.09.2022 20:47 Ответить
Вони ще гірші за рашистських військових. Це ще один фронт проти України - русифікація українців.
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13.09.2022 20:59 Ответить
Згоден з Вами. Сам хотів це додати та натиснув кнопку «Відправити». Вони гірші хоча б тому, що їх вибір абсолютно свідомий і вільний, а калічать вони ще юні душі!
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13.09.2022 21:06 Ответить
А чому незатримували ?! А як вони попали на територію України ?! У них є візи ?!
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13.09.2022 20:49 Ответить
Як це не затримували???? кацапські свинособаки нарушили кордон, заперли свої лапті не отримуючи візу і їх не затримували.... аксюморон висшої проби. Статті немає за таке нахабне порушення кордону?
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13.09.2022 20:49 Ответить
як мінімум штраф на їх мнімий заробіток, потім гнати прикладами до кордону.... до виплати штрафу, в камеру.
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13.09.2022 20:52 Ответить
Ну хоч по грамоті дали їм?
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13.09.2022 20:50 Ответить
Невже ми будемо виконувати закони щодо прав людини по відношенню до рашиської тварини???
Усіх російських "мирних"громадян які по заклику ***** приперлися в Україну як до себе додому треба саджати у концтабори бо їх статусу у міжнародних відносинах не існує.і якщо орків в полон можна брати або для обміну або для помсти то бридота з рф в Україну повинна забути дорогу .
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13.09.2022 20:51 Ответить
Таке враження. що злякались... знову толерантнічають.
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13.09.2022 20:53 Ответить
Пані Ірина молодець, працює так, як і повинен робити журналіст, а саме перевіряти джерела інформації!

От би ще і всім нам навчитись фільтрувати інформацію за ступінню її достовірності!
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13.09.2022 20:53 Ответить
Чи м вона хороша, прямо переполошилась за росій ський вчителів, які будуть вчить ненавидіти Україну, так їх треба виловлювати і засуджувати, хай самі перевиховуються на відбудові українських сіл і містечок
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14.09.2022 04:00 Ответить
Що з ними треба робити - це вже інша справа, і то не журналіст повинен над тим думати.

А от що повинен робити журналіст, так це дуже уважно ставитись до любої інформації, якою б вона не була - чи то позитивною, чи навпаки. І обов'язково перевіряти її перед тим, як оприлюднювати, хто би не був джерелом цієї інформації! Ви же хочете, щоби журналісти казали правду, а не лише були передатчиком якихось говорунів ротом ?

Так от - в мене є знайомі журналісти, які навіть перевіряли інформацію про ті перехвати спілкування росіянських військових, які ГУР МО оприлюднює. З того, що перевірили - все підтверждувалось.

І моя Вам порада - постарайтесь поважати працю інших людей, особливо якщо це дійсно професіонали в своїй справі!
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14.09.2022 04:42 Ответить
Російські вчителі виховують майбутніх вбивць українців.
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13.09.2022 20:54 Ответить
а зря, зебилы вы прокоцапские...
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13.09.2022 20:54 Ответить
А чому не затримували? А що робили? Хліб-сіль їм давали? Чому українцям не насрати на кацапську маячню? Доки цей багатовіковий синдром меншовартості з вічною орієнтацією на кацапських дикунів буде продовжуватися?
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13.09.2022 20:54 Ответить
А що кацапські вчителі забули в українських школах, їх сюди хтось запрошував? Це не порушення!!!???
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13.09.2022 20:57 Ответить
если не задержали тогда это еще хуже - что за плятство ?
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13.09.2022 21:04 Ответить
Эй обломщики, нормальный же трололо кацапов был, Шарий аж потерял маску "всевдоукраинского блогера" от возмущения.
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13.09.2022 21:14 Ответить
Бардак.
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13.09.2022 21:17 Ответить
В 39-му головним завданням кацапських вчительок в Галичині, було вивідувати у дітей, що кажуть батьки вдома.
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13.09.2022 21:17 Ответить
А може ОПа наказала відпустити затриманих вчителів? Якось надто багато часу пройшло щоб спростувати цю новину.
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13.09.2022 21:18 Ответить
навіщо так настрій на ніч псувати
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13.09.2022 21:22 Ответить
Читаю і фігєю. Затримували чи не затримували відразу стало байдуже. Краще б затримали і знайшли у них наркоту. Наші ще не розучились знайти те, чого нема? Наркота плюс незаконний перетин кордону - кацапи не спатрали б таку можливість. Мене шокує інше. Дуже вже переживає журналістка Ромалійська і, як помітно наші посадовці, що подумають і скажуть про нас кацапські ЗМІ. Їм не гидко озиратись на кацапстан? Може досить? Та пішли вони за кораблем.
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13.09.2022 21:23 Ответить
Треба не затримувати, а відразу "memento mori!!!"(c)
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13.09.2022 21:25 Ответить
...момєнтально в морє! ©
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13.09.2022 23:25 Ответить
Не надо учителей задерживать! Как сказала моржовая звизда, их надо бить на ихней территории, а как свинособаки показали, даже начали с родильных домов!!!
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13.09.2022 21:26 Ответить
Ткаченко і Верещук дають в'ю срані. Ну, тобто, гужві, там чи круковій, акакаяразніца. Завжди.
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13.09.2022 21:28 Ответить
Я так і знав.
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13.09.2022 21:33 Ответить
...а я вже зрадів...
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13.09.2022 21:38 Ответить
Цікаво, а чому не затримали? Яким чином ці громадяни Оркостану опинилися на Української території та що вони тут робили?
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13.09.2022 21:39 Ответить
Там там щонайменше зазіхання на повалення державного ладу, вони ж їхали з метою вчити дітей, що України не існує 😯
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13.09.2022 21:43 Ответить
Будь-яка освіта - це пропаганда певних цінностей: пропаганда здорового способу життя, пропаганда тяги до знань, пропаганда читання..., пропаганда "Русского мира". Для останнього є стаття КК - https://zaxid.net/prezident_pidpisav_zakon_pro_zaboronu_rosiyskoyi_propagandi_n1538516
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13.09.2022 21:59 Ответить
Може до генпрокуратури інформація про затриманих кацапських вчителів ще не дійшла. І якось дивно, що генпрокуратура так дуже швидко дала відповідь. То тижнями й місяцями мовчать, а тут за дві години і на тобі журналістко відповідь.
Цензор повідомив сьогодні об 11:09 з посиланням на коментарі ЗМІ. Це Радіо Свобода, яке у свою чергу посилається на коментарі виданню Страна.ua. А далі

"Під час з'єднання з strana.today сталася помилка. PR_CONNECT_RESET_ERROR

Сторінка, яку ви намагаєтесь переглянути, не може бути показана, тому що неможливо перевірити достовірність отриманих даних.
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему".
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13.09.2022 21:46 Ответить
дяры сдали назад... такого прокоцапского правительства ещё небыло
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13.09.2022 21:56 Ответить
Конечно не задерживали, их вчера расстреляли.
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13.09.2022 21:57 Ответить
От це вже дарма!! Затримати й посадити за ідеологічну диверсію проти України + незаконний перетин державного кордону!
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13.09.2022 21:57 Ответить
В принципі, незаконний перетин державного кордону у нас - це лише адміністративне правопорушення, АЛЕ, якщо громадяни держави агресора затримані у зоні бойових дій, їми, однозначно, займатиметься СБУ. Повний комплекс фільтраційних заходів: з'ясування особи, як потрапили на територію України, з якою метою і т.д. і т.п. Будуть ті вчителі співати, наче чижівка, яку напоїли горілкою. Роскажуть усе, аби довести, що вони саме вчителі, а не щось гірше. Але й для них закон є - https://zaxid.net/prezident_pidpisav_zakon_pro_zaboronu_rosiyskoyi_propagandi_n1538516
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13.09.2022 22:19 Ответить
Шо, вже відпустили??? А хіба з колаборантами при владі могло бути інакше....
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13.09.2022 22:06 Ответить
Дааа, з такою владою нам як раз війну і вигравати...
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13.09.2022 22:12 Ответить
На жаль не затримали…
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13.09.2022 22:42 Ответить
а так все гарно починалось..., та нехай, в нас ще є "високопоставлені офіцери", сподіваюсь, що вони є насправді та їх багато, як пишуть...
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13.09.2022 23:04 Ответить
Их уже наверно поняли простили и отпустили. Могли б им хоть за незаконное пересечение границы впаять.
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13.09.2022 23:31 Ответить
это дура что, гордится тем, что мы их не задержали??? вообще ненормальная?!
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13.09.2022 23:55 Ответить
Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність
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14.09.2022 00:03 Ответить
Вообще-то по всем законам, наши имели право их задержать, хотя бы за незаконное пересечение границы
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14.09.2022 00:41 Ответить
ГПУ не отстает от КабМина по количеству агентов на зарплате кремля ?
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14.09.2022 00:46 Ответить
Такие оперативніе острудники гпу должні біть на фронте уже сегодня.
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14.09.2022 00:47 Ответить
А що це за журналістка?
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14.09.2022 04:06 Ответить
Якщо їх там бачили і не затримали - ганьба.
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14.09.2022 06:18 Ответить
В чому не затримують,? Із жопи наказа не було.? 10 тварям в зуби і хай сидять.
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14.09.2022 06:33 Ответить
А чому не затримали?! Вони ж приїхали перевиховувать наших дітей, ненавидіти Україну
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14.09.2022 07:57 Ответить
Шкода. А я вже зрадів, що можливо серед них є та наволоч, яка збиралася «різати пісюни» нашим дітям. Ой як шкода...
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14.09.2022 08:20 Ответить
Лучше бы уж их задержали,да на"перековку"с пристрастием, в Бучу и Ирпень отправили,а то с толерантностью нашей зевласти "руссмир"трудновато будет на украинской земле побороть
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14.09.2022 10:44 Ответить
1. Сама статья от Журналистка Ирина Ромалийская - хороша.
Браво!
2. Приезжающих расийских учителей-водопроволчиков пугать надо.
НО!
За незаконное пересечение границы: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения."
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14.09.2022 10:46 Ответить
те незаконное пересечение границы Украины, контрабанда, незаконная работа на территории Украины, пропаганда войны это для прокуратуры и СБУ не преступление? Раш учителей преступников можно отпускать?
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14.09.2022 13:56 Ответить
 
 