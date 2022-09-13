Российских учителей в Харьковской области не задерживали. Это фейк, – журналистка Ромалийская получила официальный ответ Офиса ГПУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналистка Ирина Ромалийская получила официальный ответ от Офиса ГПУ, что в Харьковской области задержания российских учителей не было.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Ромалийская отметила: "В Харьковской области не задерживали российских учителей. Это фейк. Об этом мне сообщили в Офисе генерального прокурора.
Теперь подробности:
1."24 канал" сообщает, что в Харьковской области задержаны российские учителя на освобожденных территориях. Ссылаются на источники в разведке. Но новость выписана с оценочными суждениями, что сразу вызывает недоверие.
2. На следующий день в ТГ-канале Алексея Гончаренко появляются сообщения о том, что в Харьковской области задержаны российские учителя. Без ссылки на источник информации. И потому инфа широко еще не расходится по СМИ.
3. Страна.ЮА сообщает, что задержаны российские учителя. Опять-таки без ссылки на источник информации. А потом там же дают комментарий вице-премьера Ирины Верещук, что учителей вроде бы будут судить по статье 438 УКУ (что юридически удивительно, но все же). Сама Верещук не подтверждает, что они были задержаны. Но. И вот эта новость уже расходится по украинским и международным СМИ.
4. Обращаюсь сегодня в Офис генерального прокурора (потому что в Украине все задержания гражданских проходят через прокуратуру!). Ответ Юрия Белоусова, начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса ГП: "По данным Офиса генерального прокурора, украинские правоохранители не задерживали российских учителей на деоккупированных территориях". И еще источники в Харьковской, Донецкой и Луганской областных прокуратурах также уверяют: у них не было случаев задержания российских учителей на оккупированных территориях.
5. В России Следком возбуждает дело из-за якобы задержания. Шарий кричит о "мразоте из Киева", которые "будут сажать на 15 лет учителей". И что, по его информации, "до суда доживут не все". Ну и там среди либералов актуальна эта тема.
Я не знаю, кто и зачем запустил этот фейк. Украинская сторона для того, чтобы запугать других российских учителей, желающих ехать? Возможно. Но тогда не понимаю, как в этой цепочке появилась "Страна". Российское ИПСО, чтобы, например, россиянам ударить по еще одной скрепе – "учителям"? Или там, например, чтобы русским либералам показать страшных бендеровцев? Я действительно не понимаю.
Главные выводы:
Помните: у каждого сообщения должен быть источник информации. То есть после каждого предложения, где что-то представляется, как новость, вам должен сообщаться источник этой информации. И тогда – к этому еще можно прислушиваться и как-то оценивать.
*Каждый раз, когда читаете "Страну" или решаете дать им комментарий, помните: они в Украине под санкциями, потому что в СНБО считают, что главред издания Гужва и сама "Страна" угрожают национальной безопасности Украины. Они не раз были замечены в том, что тупо врут в пользу России".
Напомним, что 12 сентября ряд СМИ написал, что на освобожденных от российских войск территориях Украины задержали учителей из России, приехавших преподавать по российской программе в украинских школах.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что их ждет наказание - до 12 лет лишения свободы.
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Это к стати о кацапне которая пытается писать по украински.
Чому так злякались виття шакалів з московьких болот, що дали задню, гуманісти хє#ові?
Усіх російських "мирних"громадян які по заклику ***** приперлися в Україну як до себе додому треба саджати у концтабори бо їх статусу у міжнародних відносинах не існує.і якщо орків в полон можна брати або для обміну або для помсти то бридота з рф в Україну повинна забути дорогу .
От би ще і всім нам навчитись фільтрувати інформацію за ступінню її достовірності!
А от що повинен робити журналіст, так це дуже уважно ставитись до любої інформації, якою б вона не була - чи то позитивною, чи навпаки. І обов'язково перевіряти її перед тим, як оприлюднювати, хто би не був джерелом цієї інформації! Ви же хочете, щоби журналісти казали правду, а не лише були передатчиком якихось говорунів ротом ?
Так от - в мене є знайомі журналісти, які навіть перевіряли інформацію про ті перехвати спілкування росіянських військових, які ГУР МО оприлюднює. З того, що перевірили - все підтверждувалось.
І моя Вам порада - постарайтесь поважати працю інших людей, особливо якщо це дійсно професіонали в своїй справі!
Цензор повідомив сьогодні об 11:09 з посиланням на коментарі ЗМІ. Це Радіо Свобода, яке у свою чергу посилається на коментарі виданню Страна.ua. А далі
"Під час з'єднання з strana.today сталася помилка. PR_CONNECT_RESET_ERROR
Сторінка, яку ви намагаєтесь переглянути, не може бути показана, тому що неможливо перевірити достовірність отриманих даних.
Будь ласка, зв'яжіться з власниками вебсайту і повідомте їх про цю проблему".
Браво!
2. Приезжающих расийских учителей-водопроволчиков пугать надо.
НО!
За незаконное пересечение границы: "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения."