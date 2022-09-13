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Зеленский провел заседание Ставки: обсуждалась операция по деоккупации территорий и оборонный бюджет-2023

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента. 

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

"В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук", - говорится в сообщении.

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Были заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов.

"Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано свыше 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается", - сообщили в ОП.

Зеленский поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану государственной границы на освобожденных территориях.

Кроме того, участники рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Как отметил Владимир Зеленский, общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн грн.
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Топ комментарии
+21
только не рассказывайте ему про планы всу , пианино ему притащите .
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13.09.2022 21:22
+17
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13.09.2022 21:40
+16
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13.09.2022 21:22
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13.09.2022 21:20 Ответить
Якщо говорили про плани ВСУ. то усьо пропало.
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13.09.2022 21:25 Ответить
Хто його туди пустив ?
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13.09.2022 21:26 Ответить
Да кто туда из нормальных сам то придёт?
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13.09.2022 21:28 Ответить
Президент действовал согласно своему ВУС, записывал).
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13.09.2022 21:38 Ответить
https://youtu.be/5ICjkz7EP2Q



вся правда про оборону Сум ...................те кто сдал город и убежал получили награды........
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13.09.2022 21:57 Ответить
Смотрел и изумлялся.
Больше всего впечатлил почти безмолвный мужик на заднем плане.
Вот они и есть соль земли, я считаю
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14.09.2022 07:00 Ответить
А асфальт...?
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13.09.2022 21:20 Ответить
Прочитала 3 раза,дерьмак не присутній
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13.09.2022 21:21 Ответить
… заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець - якісь єрмакозаменітель
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13.09.2022 21:31 Ответить
я лиш тепер зрозумів для чого на ставці эрмак або эрмакозаменітелі
Залужний та Шаптала зрозуміли нарешті а бурба не встиг зрозуміти що все сказане в ОП або на ставці вмить передаэться в кремль тому там треба п..здіти все що лізе в голову. тільки не реальні плани
от на.издівшипро південь
эрмаколюди доповыли що наступ гарантовано готуэться на південь.
***** перекинуло туда основні війська оголивши північ
от саме туда і ..изданули наші ЗСУ
за таку інфу *****, єрмак ще героя отримає
бо виходить що саме він обібав пктлера бо обібали його
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13.09.2022 22:28 Ответить
та таки мабуть мастурбуєш на нього, жодного висєру від тебе не буває без твого улюбленого дерьмака, а ще як ти могла забути про твоє улюблене сталінське слова СТАВКА!?
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13.09.2022 22:19 Ответить
только не рассказывайте ему про планы всу , пианино ему притащите .
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13.09.2022 21:22 Ответить
А заступник глави офісу для того, щоб було кому злити інформацію? І що за посада «глава офісу»? Правильно - завідуючий канцелярією!
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13.09.2022 21:22 Ответить
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13.09.2022 21:22 Ответить
Млять, это чмо кроме брезгливости уже ни каких других эмоций не вызывает. Но вот парадокс, - некоторым, даже многим, людям это чмо и лживый, трусливый проворовавшийся бездарь нравится, ну, это уже из области клинической психиатрии.
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13.09.2022 21:22 Ответить
Також, як і крадій та брехун Пу подобається більшості расеян
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13.09.2022 23:58 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
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13.09.2022 21:23 Ответить
твоя колишня

@Olesia33114308

·

21 ч

Ретвіт, будь ласкаЛьвів!

хто організовує, або готовий допомогти у організації мітингу на підтримку Мар'яни - вагітної медикині, яка перебуває в російському полоні вже 5 місяців?

Львів, напишіть. 17 вересня треба провести цей мітинг для більшого розголосу.

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13.09.2022 21:24 Ответить
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13.09.2022 21:24 Ответить
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13.09.2022 21:25 Ответить
Світом, нажаль, завжди будуть керувати гроші. Що казав Коломойський в 2019 році? Що треба розвертатися в бік росії, кров з 2014 року забудеться, треба робити гроші. Так само, як в 2014 році, він не був патріотом, він просто захищав і спасав своє бабло. Але і зараз знайдуться люди, які вважають його патріотом, бо він на картах свого банку прапор України друкував. І таких людей не мало. Питання: як з такими людьми далі жити в Україні, а тепер ще Україну з руїн піднімати? Я, наприклад, не знаю поки, нема в мене відповіді.
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13.09.2022 21:54 Ответить
Черговий скандал із гуманітаркою. У Чернігові тонни консервів, круп, дитячого харчування та іншої гумдопомоги залишаються псуватися на приватних складах, які зайняли представники ОВА. У частини товарів вже минув термін придатності.
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13.09.2022 21:25 Ответить
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13.09.2022 21:29 Ответить
Ну от бачите..На чесних людей накинулися.Вони ж правду кажуть-у магазинах гуманітарки повно.
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13.09.2022 21:36 Ответить
От я про таких людей вище і писав.
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13.09.2022 21:55 Ответить
Та не переймайтеся.Перепакують і продадуть через "Сільпо".
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13.09.2022 21:30 Ответить
**** *****, а эту гуманитарку наши (и не только) волонтёры за бесплатно в Перемышле в путом Tesco фасовали и грузили, попутно выискивая GPS-жучки (были в немецких пачках с лекарствами).
Сытые и довольные такие морды у этих чинуш, явно их не ******* ещё
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14.09.2022 01:24 Ответить
Попросил Залужного без сюрпризоа в следующий раз, а его, главного обо всём предупреждать?
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13.09.2022 21:25 Ответить
кроты навострили уши
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13.09.2022 21:26 Ответить
цікаво якою мовою проводилось засідання
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13.09.2022 21:27 Ответить
Я бы сказал,но тока ж разбанили)))
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13.09.2022 21:41 Ответить
Ставка....Клоун в Ставке над картой Укравтодора.Решает какую дорогу первой ремонтировать и с сурьёзным видом длинной указкой двигает игрушечные асфальтоукладчики по карте Украины.
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13.09.2022 21:28 Ответить
Крім Валерія Залужного , начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптала, командувач Національної гвардії Юрія Лебідя - все решта звичайний мотлох...
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13.09.2022 21:29 Ответить
Не розумію навіщо тоді Залужній приходив?
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13.09.2022 21:48 Ответить
Щоб зробити вигляд, що взяв всі вказівки Зе до уваги
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14.09.2022 00:05 Ответить
Незвичайний мотолох, зелененький....
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13.09.2022 22:25 Ответить
А он тут при чем? Что опять бабло на асфальт надо? Решил пополнят свои и дерьмака счета кровью Украинцев.
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13.09.2022 21:36 Ответить
Даже сподіваюся, що єдиними словами президента були:
Дякую, дуже дякую 😆
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13.09.2022 21:38 Ответить
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13.09.2022 21:40 Ответить
та який нахєр оборонний бюджет-2023, коли он скільки мільйонів кілометрів доріг/шляхів треба відремонтувати.
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13.09.2022 21:41 Ответить
Не відремонтувати, а бабло зарити і переполовинити.
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13.09.2022 21:57 Ответить
Ні, він підраховував, скільки можна буде звідси намутити...10% чи 20...
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14.09.2022 00:07 Ответить
бюджет на ставке...
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13.09.2022 21:58 Ответить
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13.09.2022 22:02 Ответить
Пацика плющить, що він може опинитися в ролі не центрового на сцені, а тільки як використаний на "розігріві". Жах з того, що оце уйобище опинилося на такій посаді у такий час(( За нашу помилку ми сплачуємо життями, шановні! Прошу задуматися над цим тих, у кого ще залишилися зародки совісті і розуму - паприколу, хоть поржем, хуже не будет?
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13.09.2022 22:02 Ответить
да чаго уж там... гони заседание Ставки в прямом эфире, сразу дай телефоны тем, кто сливает информацию и можно спокойно играть членом на пианине... вы же одна команда...
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13.09.2022 22:06 Ответить
ну якщо непорозуміння почне командувать військами як і пуйло наросії - то почнеться пиз..ць
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13.09.2022 22:19 Ответить
Назва "Ставка" - це зі сталінських часів. Ну не дає спокою Боневтіку жага до авторитаризму.
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13.09.2022 22:32 Ответить
"Як зазначив Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн." Джерело: https://censor.net/ua/n3366928

а відкіля цей "буратіно" зібрався витягти 1трлн грн? раніше весь бюджет стільки був.навіть якби пахала вся економіка з урахуванням курсу бюджет був би максимум 1.8-2 трлн гривень.Відкіля такі "дєнжищі!" брати зібрася?)))
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13.09.2022 22:32 Ответить
Наполеон - это дешевка, тем более он торт и коньяк. Чегевара тож так себе, попса. А вот Сталин - это да, образ хоть куда.
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13.09.2022 23:09 Ответить
Сталін сидів у своїх ***нях і нікуди не рипався повсячно мріючи то захопити Ізраіль, то танки переправити через Чукотку в Аляску на захоплення США, так і помер нічого не зробивши окрім Голодоморів, вивсва міліонів і переселення народів, а Наполеон у свій час познімав всю монархію по Європі і трохи не обєднав Європу в одне ціле. То б то це все одно що хрін рівняти з пальцем.
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14.09.2022 02:43 Ответить
Що повинно ще скоїтись щоб українофоб і його кремліський агент були відсторонені від верховної влади в Україні ⁉️ Вагнергейт, Чонгар, Маріупіль, Азовці, Оленівка, видача без умов полоненого генерал лейтенанта Сичового білорусам, витік інформації з ОП про військовий удар.
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14.09.2022 02:38 Ответить
 
 