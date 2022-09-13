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Новости За рубежом
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Азербайджан (746) Армения (799)

Армения и Азербайджан официально назвали число погибших в результате обострения на границе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вірменія

Армения и Азербайджан сообщили официальные данные о военнослужащих, погибших во время нового обострения на границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов со стороны Армении. Среди погибших восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими регулярной армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, что на стороне Армении не менее 49 погибших, причем это "число не окончательное".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявивл, что Россия может "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Украину.

Читайте также: Пашинян заявляет, что минимум 49 армянских военных погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана
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Топ комментарии
+39
Азербайджанцы, мочите кремлёвских сосунов-хачей и гоните их со своей земли.
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13.09.2022 21:29
+30
Там нет армяней, там хачи. Армяне это Нигоян и т.д.
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13.09.2022 21:33
+30
Армяшки в твиттере вопят что Азербайджан поступает как Россия. Клоуны. Азербайджан не аннексировал чужие территории, а Армения обязалась ещё летом вывести войска из Карабаха и под покрытием кацапотварей опять обманула! Теперь не скулите, за враньё свое будете отвечать, ничем не лучше своих московских хозяев. Отдельный привет двум армянским бомжам на кацапо-тв, симоньян и хер как ты там было ньян. Горите в аду.
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13.09.2022 21:37
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Азербайджанцы, мочите кремлёвских сосунов-хачей и гоните их со своей земли.
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13.09.2022 21:29 Ответить
****** ормяне.
Ормянский про-правительственный телеграм_канал баграмян 26 заявил о 427 (!) сдохших. И сотни раненых.
Под сотню пленных.
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14.09.2022 12:27 Ответить
Это гнилая сущность армянопитеков!
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14.09.2022 13:31 Ответить
натовчіть армянски рила
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13.09.2022 21:30 Ответить
Там нет армяней, там хачи. Армяне это Нигоян и т.д.
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13.09.2022 21:33 Ответить
Так мало бути , шоб увагу перенести з Харківщини.
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13.09.2022 21:34 Ответить
Армяшки спровокували це загострення , а сьогодні звертулися по допомогу до кремлівського фюрера !
Армяшкам потрібно дати по зубах , бо вони провокатори ‼️
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13.09.2022 21:36 Ответить
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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13.09.2022 22:27 Ответить
Пашинян- ********** подстилка. Защитником может быть только армянский солдат. Русня-наш враг
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13.09.2022 22:59 Ответить
Армяшки в твиттере вопят что Азербайджан поступает как Россия. Клоуны. Азербайджан не аннексировал чужие территории, а Армения обязалась ещё летом вывести войска из Карабаха и под покрытием кацапотварей опять обманула! Теперь не скулите, за враньё свое будете отвечать, ничем не лучше своих московских хозяев. Отдельный привет двум армянским бомжам на кацапо-тв, симоньян и хер как ты там было ньян. Горите в аду.
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13.09.2022 21:37 Ответить
То есть обстрел городов и сел на территории Армении это нормально? С такой логикой можно оправдать и действия ********* против Украины. Скулит только пашик, потому что он раб *****. И да, не забывайте, до 2014 года президентом Украины был такой же ************
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13.09.2022 22:36 Ответить
с 2014 презимдентом Украиньі бьіл самьій проукраиский президент за все врема востановления независимости. Если не знаете зачем дичь писать.
И вобще - завязьівайте хороводьі з руZкими ето для вас добром не кончится
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13.09.2022 23:26 Ответить
Я имел ввиду януковоща, поэтому написал ДО 2014 года. Большинство народа в Армении ненавидят ху..ла. Выход из всех руснявых организаций это лишь вопрос времени, единственным препятствием является путинский холуй пашинян
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14.09.2022 10:44 Ответить
Армения агрессор, так что с таким же успехом можно оправдать атаки Украины против агрессора ( рашки).
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14.09.2022 00:05 Ответить
Полностью прав. ВСё что творится сейчас между Арменией и азерами -
"Договорняк" меду Путиным и ЭРдоганаом. За проход российских военных кораблей
из Сирии в Чёрное море, через Дарданеллы.
Да и свои миротворческие силы Рашка сняла с Арцаха не с проста.
И Пашинян так же не мельтишит перед Путиным и не присылает бойцов
в Белоруссию на учения. + и это не маловажно - Два конфликта, лучше
чем один. Не столько внимания. Тем более, когда Путиноиды в Резиновой попе....
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14.09.2022 05:14 Ответить
тут персЫки пАспэлы, дыни, а тут война
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13.09.2022 21:51 Ответить
Боевая ничья.
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13.09.2022 22:11 Ответить
вроде как какие-то несколько сёл зачистили на сдачу.
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13.09.2022 22:21 Ответить
Армяне, если писун не стоит на свинособак, то для них изобретена швабра!!! Хотя дело ваше, кто кого, куда и чем, ну и так далее! И помните: копростан это *****, а *****, это копростан и к сожалению это правда!
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13.09.2022 22:21 Ответить
Будет им швабра, немного осталось
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13.09.2022 22:39 Ответить
Отсоси чатлаг. 2025 год из Агры Дага близко.
Запасись вазелином
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14.09.2022 12:31 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/529193-narod-skazhet-v-gruzii-mogut-provesti-referendum-o-vtorom-fronte-protiv-rossii
"Народ скаже": у Грузії можуть провести референдум про "другий фронт" проти Росії
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13.09.2022 22:46 Ответить
Заканчивал бы уже Азербайджан эти качели.
У арамян на чмоскве оффис-туда их и гоните
Нечего оккупантам азербайджанские земли поганить.
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13.09.2022 23:06 Ответить
Питання дуже дискусійне. Якщо рф буде вимушена відволіктись на карабахський конфлікт, мені здається, це для нас в плюс. "Нам своє робить" - як казав поет.
Більше того, навіть з коментарів видно, що є вірмени і азербайджанці, які однаково ненавидять рф. Це теж плюс. Якби вони змогли цю ненависть об'єднати і позбутись кацапського впливу, було б ще краще. Але це мало ймовірно. Один одного вони ненавидять більше.
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13.09.2022 23:12 Ответить
і московія подбає щоб ця ненависть бува не погасла.
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13.09.2022 23:29 Ответить
В Армихонии нет НИ ОДНОГО азербайджанца, на хрен нам ары в Карабахе?! Там, впрочем, вообще других наций нет. Никто с уродами не уживается...
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14.09.2022 11:23 Ответить
 
 