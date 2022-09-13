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Армения и Азербайджан официально назвали число погибших в результате обострения на границе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Армения и Азербайджан сообщили официальные данные о военнослужащих, погибших во время нового обострения на границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что 50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов со стороны Армении. Среди погибших восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими регулярной армии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте, что на стороне Армении не менее 49 погибших, причем это "число не окончательное".
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявивл, что Россия может "разжечь котел" между Арменией и Азербайджаном, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Украину.
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+39 Старый зольдат
показать весь комментарий13.09.2022 21:29
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Ормянский про-правительственный телеграм_канал баграмян 26 заявил о 427 (!) сдохших. И сотни раненых.
Под сотню пленных.
Армяшкам потрібно дати по зубах , бо вони провокатори ‼️
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
И вобще - завязьівайте хороводьі з руZкими ето для вас добром не кончится
"Договорняк" меду Путиным и ЭРдоганаом. За проход российских военных кораблей
из Сирии в Чёрное море, через Дарданеллы.
Да и свои миротворческие силы Рашка сняла с Арцаха не с проста.
И Пашинян так же не мельтишит перед Путиным и не присылает бойцов
в Белоруссию на учения. + и это не маловажно - Два конфликта, лучше
чем один. Не столько внимания. Тем более, когда Путиноиды в Резиновой попе....
Запасись вазелином
"Народ скаже": у Грузії можуть провести референдум про "другий фронт" проти Росії
У арамян на чмоскве оффис-туда их и гоните
Нечего оккупантам азербайджанские земли поганить.
Більше того, навіть з коментарів видно, що є вірмени і азербайджанці, які однаково ненавидять рф. Це теж плюс. Якби вони змогли цю ненависть об'єднати і позбутись кацапського впливу, було б ще краще. Але це мало ймовірно. Один одного вони ненавидять більше.