Кремль просил возобновить переговоры после успеха ВСУ, но Киев отказался, - вице-премьер Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил, но Киев отказался.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии France 24.
Она рассказала, что в последние дни российские официальные лица обращались в Украину для возобновления переговоров, чтобы прекратить продвижение украинских сил.
Однако, как сообщила Стефанишина, у Украины больше рычагов влияния, и Киев начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей.
Стефанишина убеждена, что временно оккупированные Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины и призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России.
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Тільки просто цікаво: чарівний пендель Блінкіна був потужніший за пендель Джонсонюка, чи ні? І тільки це незрозуміло.
думай ***** поки ще можеш......
@Wowikbest
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2 год
"Якщо заходим в село,а люди стоять біля воріт махають руками і посміхаються,то нормас,значить село вистояло болєє ілі мєнєєє.А якщо біжать навстрєчу жінки,діти і плачуть,значить мужиків розстріляли.."-отакі реалії.Клята русня,****,ненавиджу.
Но не судьба.
Та хай їде.
У них,певно шизофренія.В них там точно не все Ок з головою
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