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Кремль просил возобновить переговоры после успеха ВСУ, но Киев отказался, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стефанішина

Российские официальные лица просили Украину о возобновлении переговоров после успешного контрнаступления украинских сил, но Киев отказался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии France 24.

Она рассказала, что в последние дни российские официальные лица обращались в Украину для возобновления переговоров, чтобы прекратить продвижение украинских сил.

Однако, как сообщила Стефанишина, у Украины больше рычагов влияния, и Киев начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей.

Стефанишина убеждена, что временно оккупированные Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины и призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против России.

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Топ комментарии
+57
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13.09.2022 21:42
+47
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13.09.2022 21:36
+45
Велика група російських вояк на околиці села рухається дорогою, як раптом чується голос за невеликим пагорбом:
«Один Український солдат краще за 10 росіян!»

Російський командир наказує найкращим своїм 10 бійцям вирушити за цей пагорб, де починається перестрілка, триває кілька хвилин і настає тиша.

Знову лунає голос: «Один Український солдат краще за 100 росіян!». Російський командир люто відправляє ще 100 своїх найкращих солдат. Знову стрілянина, через 10 хвилин тиша.

Спокійний Українець знову вигукує: «Один Українець кращий за 1000 російських солдат!» Російський командир у сказі відправляє 1000 своїх бійців за пагорб.

Чутно звуки битви, гранати, стрілянина. Тиша.
Зрештою, один серйозно поранений росіянин насилу виповзає з-за пагорба і вмираючи благає свого командира:
«Не отправляйте туда больше никого. Это ловушка. Их там двое…»
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13.09.2022 21:54
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Будуть робить - як у нас на Полісі Кацапи на ніч ховалися в селах Вранці починали витягуваться з села і шикуваться за селом, на дорозі, в колону А у наших уже дрон "висить" там Координати на батарею - і колона - "в шмаття"
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13.09.2022 22:05 Ответить
тепер зрозуміло, чому приїздив Блінкін. Зрозуміло, звідки взялись неточності цитування в'ю Джона Кірбі на СNN. (трампового CNN). І навіть зрозуміло, чому після від'їзді Блінкіна Zе бодрячком декламував "переговори лише після звільнення окупованих територій".

Тільки просто цікаво: чарівний пендель Блінкіна був потужніший за пендель Джонсонюка, чи ні? І тільки це незрозуміло.
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13.09.2022 21:48 Ответить
Таблетка" - та сама Тільки виробник інший То була фірма Мі-6, а тепер - ЦРУ
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13.09.2022 22:07 Ответить
Заява без конкретики. Хто ті офіційні особи? До кого звертались? Ми ж відкликали дипломатів? Якщо офіційні особи, повинна бути офіційна пропозиція і офіційна відповідь. А так це закулісна гра, як в Омані. Офіційні особи зустрілись, а може не зустрілись, неофіційно і про що домовились здогадуйтесь. Щоправда результат оманських домовленостей, яких не було, ми знаємо..
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13.09.2022 21:48 Ответить
А взагалі чому вона це озвучує.
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13.09.2022 21:52 Ответить
Я думаю що у неї рот нічим не зайнятий, ось і має можливість побовкати.
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13.09.2022 22:52 Ответить
Переживає, що в Кремлі подумають, а ще Соловйьов ... Для неї важно.
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15.09.2022 00:10 Ответить
Амерам они писали, но те написали, что сейчас вопросов нет, а скоро будут ответы. И что если будет еще один залп в сторону ТЭЦ типа последнего, то крымский мост может резко устать.
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13.09.2022 22:00 Ответить
Пане Івашкевич,що ж ви все втаємничили?Ви і ваш товариш учитель словесності,всі умови переговорів знаєте і нікому не кажете.Як це так?Що за секрети від всіх?Таня Чорновол,яка спеціально їздила в Оман після "зеленої гниди",боневтіка","торговця Україною",не знайшла ніяких слідів ніяких високопосадовців кацапів,а ви все знаєте і мовчите?Додаєте собі таємничості?
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14.09.2022 10:37 Ответить
А де я написав? що все знаю? Уточніть, будьте ласкаві, може в мене амнезія, а я не відаю. Два рази перечитав свій комент і ...? А оте в лапках з маленької букви написане, це ви кого маєте на увазі? А на рахунок вчителів словесності - не судіть по собі, не всі люди живуть чужим розумом.
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15.09.2022 00:04 Ответить
"Щоправда результат оманських домовленостей,яких не було, МИ знаємо..." Ну напевне ви з вчителем словесності тим що знали поділилися,-ось і МИ...Почитайте комент втретє-може дійде що пишите...
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17.09.2022 20:09 Ответить
Навіть, якщо я десять разів перечитаю, то вам не дійде. Не заморочуйтесь. Краще просвітіть, кого ви в лапках мали на увазі?, бо це дійсно таємничили.
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17.09.2022 22:23 Ответить
Приходьте через рік!
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13.09.2022 21:50 Ответить
А хто така ця лялька, щоб повідомляти новини такого рівня? Це що її функціональні обов'язки? Вона заміняє МЗС?
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13.09.2022 21:52 Ответить
Штабы российской армии готовы купить фото с украинских спутников, чтобы хотя бы узнать нахождение своих частей.
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13.09.2022 21:53 Ответить
Стефанішина повідомила... А я повідомляю,що російські офіційні особи не зверталися до України для поновлення переговорів
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13.09.2022 21:55 Ответить
відхід на кордони 91 року і може будем говорить з вами про те забирать Кубань і Краснодар чи ні......
думай ***** поки ще можеш......
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13.09.2022 21:58 Ответить
Але ж , суддячи з брехливої інфи вже Єрмаківської УП , під час ТАЄМНОГО форуму ПІНЧУКА Yes за Його бабло та при його годуванні проєрмаківської частини ГОЛОСу , перемовин вимагав Блінкен ,спираючись на слова Байдена . Обісралися в ОПУ, коли Блінкен з Байденом про цю дезу дізналися!
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13.09.2022 21:58 Ответить
Переговоры обычно начинает Абрамович, оттопырив как следует карманы Арахамии и прочих зеленых талантов. Видно уже денег не хватает.
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13.09.2022 21:58 Ответить
У дні найпродуктивніших дій ЗСУ у ЄРМАКА ЗНАЙШОВСЯ ЧАС -1. Послати до Вови Монастирського зі справами проти волонтерів.щоб зазайпувати свої дєлішкі з гуманітаркою. 2. Записати Вові атчьот у фейсбук. 3. Зібрати з Пінчуком ,лобістом рашистів,ТАЄМНЕ 🤪 YES . 3. Замазати в ідею перемовин США . ОТАКИЙ У ВОВИ ПРОДЮСЕР
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13.09.2022 22:13 Ответить
переговори можуть початись тільки після того як орки заберуть своє лайно і звалять у свій оркостан, і предмет цих переговорів один - розмір репарацій на користь України
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13.09.2022 22:05 Ответить
І це українці ще навіть не починали. А що буде коли викопають картоплю і зберуть врожай?😁
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13.09.2022 22:13 Ответить
А что они нынче могут предложить, не спрашивали? Интересно же. Как показала сама раша в марте, когда они ещё верили, что могут дожать Украину, останавливать боевые действия из-за каких-то переговоров совершенно необязательно.
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13.09.2022 22:26 Ответить
Вовка
@Wowikbest
·
2 год
"Якщо заходим в село,а люди стоять біля воріт махають руками і посміхаються,то нормас,значить село вистояло болєє ілі мєнєєє.А якщо біжать навстрєчу жінки,діти і плачуть,значить мужиків розстріляли.."-отакі реалії.Клята русня,****,ненавиджу.
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13.09.2022 22:27 Ответить
"От мёртвого осла уши!"(с)
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13.09.2022 22:41 Ответить
В тему был бы перехват ГУР, хотя в данном случае есть обычная запись разговора. И утереть, в очередной раз, ватникам нос.
Но не судьба.
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13.09.2022 22:49 Ответить
все это звенья цепи договорняков с участием то ли запада, то ли эрдогана, которые, видимо путину не помогут уже никак
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13.09.2022 23:36 Ответить
русский военный корабль...
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14.09.2022 00:02 Ответить
"Да иду я! Иду!" (с)
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14.09.2022 06:23 Ответить
Переговорщик арахамія сидить без діла...
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14.09.2022 05:19 Ответить
Раніше казіно платили 75% податків. А зараз тільки 25. Це робили для Арахамії.
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14.09.2022 09:09 Ответить
Це,що тепер Стефанішина буде переговори з Путіним проводити.
Та хай їде.
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14.09.2022 06:23 Ответить
Вона зробить все як скаже Зеля та Єрмак.
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14.09.2022 09:01 Ответить
Пока Крым , Донбасс не будет возвращен Украине ни о каких переговорах не может идти речь .Так же пока не будет ликвидирован бандитский анклав у нас в тылу - Приднестровье .С фашистами не может быть никаких переговоров до полной капитуляции фашисткой росии
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14.09.2022 07:32 Ответить
Новий скандал з Amnesty International. Організація випустила конверти, де українець обіймає росіянина.
У них,певно шизофренія.В них там точно не все Ок з головою
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14.09.2022 08:21 Ответить
Вони зрозуміли Зелю до глибини душі.
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14.09.2022 08:59 Ответить
Шольц позвонил Путину и предложил ему соглашаться на капитуляцию
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/258626_1663095888
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14.09.2022 08:25 Ответить
Зеля не погодився на капітуляцію. Йому би гауляйтерство та кордони 24.02.22 р. Він навіть погоджується зброю НАТО віддати Московії.
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14.09.2022 08:58 Ответить
Переговори з кацапами можливі хіба що на руїнах кремля. А по іншому ніяк.
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14.09.2022 11:10 Ответить
Стефанишин дурню несе
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14.09.2022 11:14 Ответить
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