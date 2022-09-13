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В Донецкой области погибла боец 24 ОМБр Ольга Симонова (Симба), которая отказалась от гражданства РФ и воевала за Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сімба(ольга,сімонова)

На войне с российскими оккупантами погибла военнослужащая 24-й механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила Ольга Симонова "Симба", после агрессии РФ отказавшаяся от гражданства России, чтобы воевать за Украину.

О гибели Ольги 13 сентября сообщают в соцсети военные корреспонденты и коллеги Симоновой по службе, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным "Новинарні", военная подорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе города Соледар Донецкой области.

В 2017 году она стала первым контрактником ВСУ – иностранкой, которая получила паспорт гражданки Украины во время службы в Вооруженных силах.

В конце 2018-го Симонова прошла обучение в "Десне", из старшего солдата и стрелка доросла до сержанта и командира БМП.

В Донецкой области погибла боец 24 ОМБр Ольга Симонова (Симба), которая отказалась от гражданства РФ и воевала за Украину 01

О себе Оля рассказывала: жила в Челябинске, имела профессию инженера, была мастером спорта и кандидатом в мастера сразу нескольких видов спорта, от каратэ до скалолазания. До 2014 года не интересовалась политикой и не смотрела телевизор. Но когда сполна почувствовала великодержавный психоз "Крым наш" и узнала о войне на Донбассе, возмутилась, собрала вещи и купила билет в Киев в одну сторону.

"Почему приехала? Если ты знаешь правду, если эта тема тебя цепляет, ты не можешь иначе. Ведь помогать оттуда – почти нереально и очень опасно. Смысла от того, что тебя рано или поздно посадят, никакого. А просто сидеть и делать вид, что это все тебя не касается, – как-то неправильно… Близкие знали, что я уезжаю, но не знали, почему, надолго ли, а потом общение прекратилось, когда меня один из близких спросил: "Ты больше не вернешься?" Нет". Теперь я ни с кем [в России] не общаюсь".

В начале 2015 года в Украине она сначала попала в добровольческое подразделение парамедиков, но "достаточно быстро пришло осознание, что у нас реально будет меньше раненых, если мы просто убьем всех врагов".

Ездила на фронт в составе добробатов. Потом пыталась найти себя в мирной жизни, работала в Киеве. А в 2016-м как иностранный гражданин подписала трехлетний контракт с ВСУ – тогда как раз появились контракты для иностранцев.

Отказ от российского гражданства был для девушки принципиальным. У нее не осталось никаких документов РФ – Ольга отправила их вместе с паспортом по почте заказным письмом.

Затем она продлила контракт. Овладела украинским языком. В комментариях для одного из телевизионных сюжетов высказывалась категорически против женщин на войне – точнее против поблажек, когда женщины не могут выдерживать нагрузки и им нужно прислуживать.

В результате обстрела у Оли была травма колена. С тех пор проблемы с опорно-двигательным аппаратом и позвоночником усугублялись.

В Донецкой области погибла боец 24 ОМБр Ольга Симонова (Симба), которая отказалась от гражданства РФ и воевала за Украину 02

"Оля родом из Челябинска, но она приехала и воевала за свободу. У меня бы язык не повернулся назвать ее россиянкой… Олю обожают журналисты. Сегодня плачут даже те, кто обычно сдерживается. В той строке, где "о себе" у ФБ у нее написано: "Жизнь идет в шаге от смерти". Оля, Симба, сегодня погибла на войне. Смотри, Симба, теперь это все – твое…"написала в соцсети журналистка Наталья Нагорная.

"Война мне дает, наверное, смысл жизни. Я себе в этом не признаюсь, но, пожалуй, я из категории людей, которым нравится воевать. Все мы боремся за мир, все мы хотим мира. Но мира без победы не будет. Многие, наверное, не осознают, что такое мирные договорняки. Это автоматически означает проигрыш. Столько пройдено, столько пролито крови, и во всей этой ситуации Украина изначально права. Как можно договариваться? Нужно побеждать до конца", – отмечала Ольга Симонова в 2018 году.

Геннадий Друзенко, глава Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, написал: "ГОСПОДИ, СКАЖИТЕ МНЕ КТО-ТО, ЧТО ЭТО НЕПРАВДА… Для меня она была символом украинства будущего. Украинства, которое принимают всем сердцем. Символом того, что настоящим украинцем становятся, а не рождаются… Glory Grand, родившаяся в далеком Челябинске русской и погибшая украинкой на Диком поле, пусть ангелы в вышиванках несут на небо твою храбрую и чистую душу... Это ее слова, оказавшиеся пророческими. Это ее завещание нам всем: "Надо воевать до победы. Какие-то перемирия – не наш путь. Наш путь – только к победе. И пока мы не победили, ничего не могу сказать, потому что планировать на войне – напрасное дело, потому что каждый день может стать последним.

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Топ комментарии
+117
Велика повага і подяка, спочивай в мирі...✝
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13.09.2022 22:11
+89
Іронія долі- гинуть кращі, а лидарі та дезертири отримують нагороди.
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13.09.2022 22:09
+66
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13.09.2022 22:15
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С.У.М.

(для редакторів: не "замовним", а "рекомендованим" листом. )
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13.09.2022 22:09 Ответить
Іронія долі- гинуть кращі, а лидарі та дезертири отримують нагороди.
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13.09.2022 22:09 Ответить
Велика повага і подяка, спочивай в мирі...✝
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13.09.2022 22:11 Ответить
Слава Герою!!!!!!!!!!!!!
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13.09.2022 22:14 Ответить
вот реально хорошая русская .. RIP
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13.09.2022 23:27 Ответить
не русская, а Українка

Людина з великої літери, яка скинула з себе рашиську облуду і стала Українкою не за правом народження, а за правом ПЕРЕРОДЖЕННЯ
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14.09.2022 00:04 Ответить
Ось сюжет про цю жінку на ICTV: https://www.youtube.com/watch?v=RIJFY64mr0o

Вона прожила гідне життя.
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13.09.2022 22:14 Ответить
Герої не вмирають!
https://youtu.be/M34tKv9TKuw
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13.09.2022 22:14 Ответить
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13.09.2022 22:15 Ответить
Вічна пам'ять
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13.09.2022 22:17 Ответить
Спочивай славна Україночка! Українці тебе не забудуть. Слава Україні!
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13.09.2022 22:18 Ответить
спочивай, ми помстимось за тебе сестре! Хай янголи охороняють тебе.
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13.09.2022 22:19 Ответить
Спочивай спокійно🙏 Вічна пам"ять,Герої не вмирають!!! Слава Україні!!!
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13.09.2022 22:22 Ответить
Спочивай з миром, світла пам'ять. Усе буде Україна, ми переможемо!
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13.09.2022 22:22 Ответить
R.I.P. дiвчино... Смерть рашiстам!
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13.09.2022 22:23 Ответить
Не важно кем ты был и кем ты родился.Важно как тебя запомнили в этой стране и кем ты умер.А умерла она Украинкой.Крапка.Покойся с миром.Спасибо за все,что ты сделала для Украины.
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13.09.2022 22:27 Ответить
RIP
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13.09.2022 22:29 Ответить
Сумуємо... слава Героїні!
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13.09.2022 22:31 Ответить
Вічна пам'ять,
Вічна слава!
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13.09.2022 22:34 Ответить
Вічна подяка і пошана панні Ользі Сімоновій.
Героїні Слава !
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13.09.2022 22:37 Ответить
Воїн світла , це диво народитися і вирости в фашистській пітьмі
Спочивай з миром
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13.09.2022 22:37 Ответить
ЖІНКИ захищають Україну, а кнури вгодовані з ВРУ та привладні, ригоАнальних опожопників відбілюють, сволота!
шуфрич і досі керує Комітетом у ВРУ а Стефанчук та Корнієнко, аж охляли від «борні» з ними у ВРУ !! Пів року пройшло масованої окупації України московітами *****, а опожопники і досі на посадах!!
Ви там, у керівництві ВРУ, або хрестик зніміть, або з депутатів йдіть!!
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13.09.2022 22:47 Ответить
R.I.P.
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13.09.2022 22:47 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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13.09.2022 22:47 Ответить
Ольга, Жінка-Воїн ... Світла пам"ять Героїні, яка віддала життя за Україну!
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13.09.2022 22:48 Ответить
А якже до того,що нормальних росіян НЕМАЄ? Я колись в своєму дописі поділився думкою,що і там багато хороших і чесних людей,так такого про себе начитався, що **страшно аж жуть**.ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!!
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13.09.2022 22:51 Ответить
Символ українського майбутнього, яке приймається серцем. Спи спокійно,дочко. Наша Пам'ять вічна
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13.09.2022 22:56 Ответить
Потрібно пам'ятати таких людей як Ольга Сімонова ,брати Роман та Леонід Бутусіни та інших Героїв які віддали своє найцінніше захищаючи Україну.Ось така історія людини яка приєдналася до української нації вивчивши мову та вступивши у боротьбу з царством пітьми.Вона змогла знайти мотивацію та переконати себе що їй це потрібно,на відміну від тих багатьох на росії які мають етнічне українське походження і які палець об палець не вдарили ,нічого незробили для перемоги добра над злом.Це я до того веду ,що після перемоги України багато негідників, зокрема з рф захочуть долучитися до української політичної нації,потрібно пильнувати,тільки гідні люди мають на це право!
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13.09.2022 22:58 Ответить
дуже-дуже сумно, колись читала її исторію і була вражена... яких людей ми втрачаємо, яка страшна ціна перемоги...
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13.09.2022 22:58 Ответить
"Glory Grand, що народилась у далекому Челябінську росіянкою і загинула українкою на Дикому полі, нехай янголи у вишиванках несуть на небо твою хоробру і чисту душу..." Це її слова, що виявились пророчими. ©

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13.09.2022 22:59 Ответить
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13.09.2022 23:01 Ответить
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЇНІ ОЛЬЗІ СИМОНОВІЙ - справжній УКРАЇНЦІ !!!
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13.09.2022 23:17 Ответить
Светлая благородная душа Ольги вернулась ко Господу:

чистое храброе сердце этой замечательной девушки не смирилось с чёрными кровавыми делами, которые совершала Орда тьмы и зла и Ольга принесла великую жертву ради победы добра и правды.

Поклон до земли героине долга и чести. Пусть после победы будет в Одессе или в Харькове улица, носящая имя Ольги Симоновой.
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14.09.2022 00:04 Ответить
Хай спочиває з миром... Дякуємо їй за її подвиг.
Шкода, що війна забирає в нас найкращих, в тому числі й громадян московської федерації.
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13.09.2022 23:23 Ответить
Скорбим по утрате таких патриотов нашей земли!Светлая и вечная память отважной девушке!Не чета многим мужикам-ссыкунам, попратявшимся по разным углам!
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13.09.2022 23:44 Ответить
мы донатим...
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13.09.2022 23:48 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.09.2022 23:46 Ответить
мир душе.
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13.09.2022 23:48 Ответить
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13.09.2022 23:55 Ответить
R.I.P. Воїн Сімба !
Справжня Українка.

Героям Слава!
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14.09.2022 00:01 Ответить
Прощайте бесстрашная и отважная защитница Украины ОЛЬГА!!!.
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14.09.2022 01:04 Ответить
Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному (c)
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14.09.2022 03:26 Ответить
Как жалко... RIP
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14.09.2022 08:18 Ответить
Есть порода людей не безразличных, которым не "всеравно", которые не переносят фальш. Оля была оной из них. Царствие Небесное тебе!
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14.09.2022 08:23 Ответить
Спочивай спокійно🙏 Вічна пам"ять,Герої не вмирають!!! Слава Україні!!!
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14.09.2022 09:04 Ответить
R.I.P.
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14.09.2022 11:03 Ответить
Помню, помню, как нынешнее руководство страны искало причины не дать ей украинское гражданство ссылаясь на какие то =юридические нюансы=, в то время как лихо так вернуло гражданство Михо и лишило гражданства Корбана, и ничего им не помешало!!!
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14.09.2022 11:45 Ответить
Вічна пам'ять Героїні! Царство небесне, українці тебе пам'ятатимуть.
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14.09.2022 12:13 Ответить
Вічна пам'ять Героїні.
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14.09.2022 16:19 Ответить
Вона любила життя.
Вона любила Україну.
Вона віддала своє життя щоб бути вільною.
Вона залишилась непереможною.
Вічна пам'ять Героям, які поклали своє життя за Свободу і Незалежність України.
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14.09.2022 20:15 Ответить
 
 