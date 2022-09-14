Белый дом анонсировал новый оборонный пакет для Украины в ближайшие дни

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины, о котором будет сообщено в ближайшие дни.

Об этом Кирби сказал во время пресс-брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, вы увидите новый пакет в ближайшие дни", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с украинской стороной на ежедневной основе, чтобы определять, что именно сейчас нужно нашей стране для противостояния российской агрессии.

Кирби подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее во время организации обороны.

В этой связи представитель Белого дома назвал переломным моментом успехи в контрнаступательных операциях ВСУ на северо-востоке и юге Украины.

"Что мы будем делать - мы продолжим поддерживать (украинцев - ред.) лучшим способом", - подчеркнул официальный представитель Совета нацбезопасности США.

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