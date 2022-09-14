Белый дом анонсировал новый оборонный пакет для Украины в ближайшие дни
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины, о котором будет сообщено в ближайшие дни.
Об этом Кирби сказал во время пресс-брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, вы увидите новый пакет в ближайшие дни", - отметил представитель Белого дома.
По его словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с украинской стороной на ежедневной основе, чтобы определять, что именно сейчас нужно нашей стране для противостояния российской агрессии.
Кирби подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее во время организации обороны.
В этой связи представитель Белого дома назвал переломным моментом успехи в контрнаступательных операциях ВСУ на северо-востоке и юге Украины.
"Что мы будем делать - мы продолжим поддерживать (украинцев - ред.) лучшим способом", - подчеркнул официальный представитель Совета нацбезопасности США.
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інвестиція в ЗСУ дає прибуток в 1 000% знищених кацапів !
Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
- це піхота, так можуть йти або яничари, або козаки...
"Огнем і мечем"
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62886999
кацапи так об@серуться
https://twitter.com/i/status/1569315007577600000
З 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки. З неї 237 одиниці, а це 54% від втрат ворога - стали українськими трофеями та допоможуть бити окупанта.