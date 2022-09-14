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Белый дом анонсировал новый оборонный пакет для Украины в ближайшие дни

зброя

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины, о котором будет сообщено в ближайшие дни.

Об этом Кирби сказал во время пресс-брифинга в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, вы увидите новый пакет в ближайшие дни", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, Соединенные Штаты находятся в контакте с украинской стороной на ежедневной основе, чтобы определять, что именно сейчас нужно нашей стране для противостояния российской агрессии.

Кирби подчеркнул, что ВСУ, применяя предоставленное оружие, доказали высокую эффективность в контрнаступательных операциях, а также ранее во время организации обороны.

В этой связи представитель Белого дома назвал переломным моментом успехи в контрнаступательных операциях ВСУ на северо-востоке и юге Украины.

"Что мы будем делать - мы продолжим поддерживать (украинцев - ред.) лучшим способом", - подчеркнул официальный представитель Совета нацбезопасности США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом о переговорах Украины и РФ: Путин не изъявляет желания прекращения войны, Байден выступает за дипломатию

оружие (10198) США (26409) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+19
Доведеться воювати до останнього кацапа
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14.09.2022 00:42
+16
Є інфа що ЗСУ дістався склад *********** кацапської загальновійськової армії ,, що дислокувалась в районі Ізюму . На якому знаходиться БК різних калібрів , усього близько 10 тис тон . .
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62886999
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14.09.2022 00:51
+13
Сподобалось американцям як кацапів розхерачили)
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14.09.2022 00:46
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14.09.2022 00:37 Ответить
у американців є гарний вираз: "Чудова інвестиція"
інвестиція в ЗСУ дає прибуток в 1 000% знищених кацапів !

Кірбі підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях, а також раніше, під час організації оборони.
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14.09.2022 00:53 Ответить
- хто це ?
- це піхота, так можуть йти або яничари, або козаки...
"Огнем і мечем"
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14.09.2022 00:58 Ответить
Доведеться воювати до останнього кацапа
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14.09.2022 00:42 Ответить
!THANKS!

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14.09.2022 00:42 Ответить
Сподобалось американцям як кацапів розхерачили)
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14.09.2022 00:46 Ответить
Є інфа що ЗСУ дістався склад *********** кацапської загальновійськової армії ,, що дислокувалась в районі Ізюму . На якому знаходиться БК різних калібрів , усього близько 10 тис тон . .
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62886999
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14.09.2022 00:51 Ответить
Чесно кажучи , ніхто з наших військових , можливо , і не очікував , що
кацапи так об@серуться
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14.09.2022 01:02 Ответить
боюсь, що вони так пересрали, бо відчувають страх розплати.... боюсь вони наробили купу звірст, катування, страти... найбільше болю бояться садисти
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14.09.2022 04:33 Ответить
побольше плюшек и нищщяков .. реально кайфово наблюдать на похоронные епала всех пропагандонов на всех каналах..
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14.09.2022 00:51 Ответить
У пана сподіваюсь міцні нерви на споглядання кацапського лайна.
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14.09.2022 00:59 Ответить
нервы никудышные - но последние дней пять - когда смотрю на побитую и опущенную харю соловьева и его обосратых гостей-аналитиков - душа радуется..
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14.09.2022 04:16 Ответить
Напомним, недавно в интернете появилось видео, где на крымскотарской свадьбе люди танцуют !!!!! под Украинскую песню "Червона Калина". После этого, оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов пообещал наказывать крымчан за участие в проукраинских мероприятиях. В частности, где звучит украинская музыка. Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.
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14.09.2022 02:22 Ответить
кто поржать хочет?
https://twitter.com/i/status/1569315007577600000
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14.09.2022 02:32 Ответить
Ленд-ліз з росії»: скільки трофеїв здобули українці у контрнаступі
З 29 серпня до 12 вересня візуально підтверджено втрату росіянами 442 одиниць техніки. З неї 237 одиниці, а це 54% від втрат ворога - стали українськими трофеями та допоможуть бити окупанта.
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14.09.2022 08:50 Ответить
Зелі треба долярів...побільше...залізом вже затарили аж до Луни...🤣ЗеКодломойскі чуваки ******* зелень американську...
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14.09.2022 08:55 Ответить
Они не сказали, что там вошло. Что и есть прекрасно. Пусть орки это увидят сами.
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14.09.2022 09:40 Ответить
Скільки часу і ресурсів америкоси вбухали у Авганістан і все розсипалось за три дні. Що означає дати ресурси нам, а не аборигенам...
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14.09.2022 14:06 Ответить
Сподіваюся поставлять оригінальні бойові дрони на противагу іранським підробкам.
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14.09.2022 14:11 Ответить
 
 