На южном направлении ВСУ уничтожили более 120 оккупантов, бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8, - ОК "Південь"

На юге ВСУ приземлили вражеский вертолет Ми-8, поразили 3 района сосредоточения сил россиян и их пункты управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии столкновения и близлежащих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесен 18 авиационных ударов по нашим позициям", - отметили в ОК "Південь".

Украинская авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", подтвержденные потери врага составляют: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.

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