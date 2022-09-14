На южном направлении ВСУ уничтожили более 120 оккупантов, бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8, - ОК "Південь"
На юге ВСУ приземлили вражеский вертолет Ми-8, поразили 3 района сосредоточения сил россиян и их пункты управления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
"В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии столкновения и близлежащих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесен 18 авиационных ударов по нашим позициям", - отметили в ОК "Південь".
Украинская авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.
Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.
"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", - говорится в сообщении.
По данным ОК "Південь", подтвержденные потери врага составляют: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.
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