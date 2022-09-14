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На южном направлении ВСУ уничтожили более 120 оккупантов, бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8, - ОК "Південь"

рф,знищення

На юге ВСУ приземлили вражеский вертолет Ми-8, поразили 3 района сосредоточения сил россиян и их пункты управления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"В течение боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы линии столкновения и близлежащих населенных пунктов с мирным населением. Вражеской авиацией нанесен 18 авиационных ударов по нашим позициям", - отметили в ОК "Південь".

Украинская авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям, а силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в течение боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Поражены три района сосредоточения вражеских сил и средств в Милово и Дудчанах, 3 пункта управления в Урожайном и Херсоне.

"В очередной раз откорректированы огнем попытки ремонтных работ на Каховском мосту, он непроездной. Понтонная переправа в Дарьевке поражена, ее дальнейшее использование исключено", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Південь", подтвержденные потери врага составляют: 121 военный, 5 танков, 9 других бронированных машин, три гаубицы "Мста-Б", две самоходные артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцирь С1", командно-штабная машина, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.

Также читайте: Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19057) уничтожение (6830) техника (1732) ВСУ (6546)


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Гарні новини. Треба добивати орків і звільняти Український Херсон!!!
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14.09.2022 06:59 Ответить
2 Панциря підряд то круто
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14.09.2022 07:03 Ответить
Антирадарні ракети, однако
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14.09.2022 07:07 Ответить
Як вже хочеться проїхатись по рідній Херсонщині!!! Навіть в Крим, хоча раніше про Крим якось не мріяв так завзято.
Усі друзі, однокласники, мати в окупації. Що там, як там ХЗ, від слова взагалі.
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14.09.2022 07:41 Ответить
Ти фільм "Визволення" пам"ятаєш?
"- А де мати?
- На дорозі! Вас зустрічає!
Іде колона танків:
- Мамо! Я вернувся!"
Дасть Бог і ЗСУ - і ти цього дочекаєшся!
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14.09.2022 09:02 Ответить
Та мля, вони в самому центрі жопи тієї херсонської Таврії. І там визволення можливе тільки, коли Мелітопіль та Бердянськ буде наший і крищанський міст розвалиться.
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14.09.2022 10:31 Ответить
 
 