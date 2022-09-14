Путин заявил о "дополнительных шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении, - ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОДКБ.
"Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, которая сложилась в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего погибли и ранены".
Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".
Кроме того, "президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов РКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".
В заседании приняли участие президенты Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садир Жапаров, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Таджикистана Кохир Расулзода.
Участники заседания достигли договоренности о направлении в Республику Армению Миссии ОДКБ.
"Также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в организации.
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Ага, "миротворец" от слова "жопа".
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
усі члени останнього засідання цієї контори - біосміття.
Краще "перачекать за балотами - в Пуще"
2. Вірмен просто послали подалі, бо за всією цією ескалацією стоїть ердоган, з яким у путіна вже немає сил боротись.
3. Ердоган бреше всім в очі так само, як і путін. Його мета - щоб стати регіональнтм лідером, потіснити нато, і зберегти бізнеса для свого класу дрібних і середніх підприємців, зайнятих по обслуговуванню туристів, серед яких багато кацапів.
4. Ердоган боїться за свою популярність, тому натравлює азербвйжанців на вірмен, яких турки історично ненавидять.
росія приречена на повне фіаско,з позором програє,але не усвідомлює цей факт.
-"двє шагі налєво
-двє шагі направо
-шаг назад
-наоборот!