Путин заявил о "дополнительных шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении, - ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОДКБ.

"Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, которая сложилась в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего погибли и ранены".

Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

Кроме того, "президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов РКБ о дополнительных практических шагах Российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности".

В заседании приняли участие президенты Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, Кыргызской Республики Садир Жапаров, Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Таджикистана Кохир Расулзода.

Участники заседания достигли договоренности о направлении в Республику Армению Миссии ОДКБ.

"Также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности", - добавили в организации.

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