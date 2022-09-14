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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кремль пытается снять с Путина любую ответственность за поражение войск РФ в Харьковской области, - ISW

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Кремль пытается "снять с Путина любую ответственность за поражение" и потерю почти всей оккупированной Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, Кремль сейчас работает над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение, обвиняя в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из окружения Путина.

Несколько депутатов российской Госдумы выразили обеспокоенность ужасающей ситуацией на передовой в Украине во время первого пленарного заседания осенней сессии Думы 13 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходимо объявить полную мобилизацию, поскольку российская "спецвоенная операция" – это война.

Он сказал, что "специальную военную операцию" можно закончить в любой момент, но война может закончиться только победой или поражением, и "мы не имеем права проиграть" эту войну.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал к социальной "мобилизации", при которой рядовые россияне будут больше обращать внимание на войну в Украине, а не на полную военную мобилизацию.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил, что Россия продолжит борьбу в геополитической "схватке" с Западом.

Нардепы РФ также обсудили дату последующего рассмотрения законопроекта об упрощении вручения уведомлений о призыве на военную службу.

Законопроект, который, скорее всего, будет принят, позволит российским военкоматам отправлять повестки по почте и обяжет мужчин, не получивших сообщение по почте, все равно появляться в местный призывной пункт.

Но, по мнению института, нет подтверждений тому, что Путин готовится отдать приказ о всеобщей мобилизации. Широкомасштабный призыв, вероятнее всего, превысит способность МО России призвать, обучить и снарядить новых солдат.

Читайте: РФ впервые признала свое поражение в Харьковской области, - ISW

армия РФ (19057) кремль (725) путин владимир (31214) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Коммуняка Зюганов , перещеголяв Жиріка ( покійного) в ненависті до
нашоі краіни і погрожує червоним терором !
Які ж вони всі кончені і паскудні ці кацапи 😡
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14.09.2022 08:00
+16
Толпойопы отмыть ботоксное рыло не получится. Все кацапские твари замазаны в этой вероломной войне против Украины. Карма не загорами.
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14.09.2022 07:54
+13
так це ж він власноруч керував, при чому тут генерали?
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14.09.2022 07:47
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так це ж він власноруч керував, при чому тут генерали?
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14.09.2022 07:47 Ответить
Як у футболі: виграє тренер, програє команда
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14.09.2022 08:02 Ответить
Якщо військові визнають поразку,то ботокс мало чим допоможе і ботоксному мало що допоможе.
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14.09.2022 09:32 Ответить
Толпойопы отмыть ботоксное рыло не получится. Все кацапские твари замазаны в этой вероломной войне против Украины. Карма не загорами.
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14.09.2022 07:54 Ответить
Ставлю на кодло лампасов+олігархи******+калюжа сечі.
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14.09.2022 07:57 Ответить
Коммуняка Зюганов , перещеголяв Жиріка ( покійного) в ненависті до
нашоі краіни і погрожує червоним терором !
Які ж вони всі кончені і паскудні ці кацапи 😡
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14.09.2022 08:00 Ответить
Коммунисты и нацисты это 2 брата
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14.09.2022 08:22 Ответить
Не забувайте, що фашистскi рухи були тiльки у сруських та iталiйцiв.
Рашизм-це генетична спадковicть сруських.
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14.09.2022 08:32 Ответить
все коммуняги одинаковы
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14.09.2022 11:49 Ответить
В нього з'явився привід згадати про себе. Бо усі ж вважали що він давно вмер (натурально, по-хворме і содержанію)
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14.09.2022 08:06 Ответить
Пізно,батенька,ти по вуха в лайні,відповідати прийдеться в Гаазі.
Давимо далі орків,ще багато роботи.
Пройшло шість місяців і вони запищали,а що буде через ще шість місяців?
- навіть важко змоделювати,що буде з економікою раші...
Вуха кремля у нас скрізь,але це не заважає нашим воїнам та народу гнати ворога з рідної землі.
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14.09.2022 08:08 Ответить
Аналогія "до болю прозора" - Геббельс у 1944 році Виступ у рейхстазі:
- Ви хочете тоальної війни?!
Депутати (одностайно):
- Так!
Результат відомий!
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14.09.2022 08:29 Ответить
Ніяк не визначаться чи війна, чи спецоперація, чи сутичка з Заходом.
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14.09.2022 08:31 Ответить
Лiлiпутiнцi ще з цiлями цього лайна остаточно не визначилися.
Але всi обiцяють цих цiлей досягти
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14.09.2022 08:35 Ответить
на путорана уже подмёрзло, будут туда туры для военных "водопады плато" ))
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14.09.2022 08:34 Ответить
Комуністи ше ті падли -- в них же головнии лозунг -- за мир у всьому світі.
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14.09.2022 08:39 Ответить
Україні вже немає різниці, як каацапи назвуть агресію проти України війною, чи спецоперацією і як вони будуть проводити мобілізацію - скритно чи відкрито, нам всеодно їх потрібно знищити. А от назва кацапами війни війною посилисть проти них санкції і невже знайдеться хтось, навіть в Китаї, щоб потиснути криваву руку терориста пуйла?
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14.09.2022 08:41 Ответить
Ясный перец...во всем виновата Ольга ********* и ее братан Вофик Сасалвьев...с Марго Симоньян..это они убедили путлера.. Киев за три дня ...а всю Украину за неделю...
Пропагандонов не зря хлеб жрут мавзолейный...правда очень трупом воняет вождя мирового говна...
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14.09.2022 09:12 Ответить
Писатель Акунин пишет что очень много россиян против войны. Или он незнает или нагло врёт. Ещё пишет что их надо спасать от путина. Думаю что Мир надо от россиян. Те кто против войны составляют максимум 5 процентов, и то с натяжкой. Поэтому поддерживаю тех кто говорит что выехавшие россияне спасали себя, а не против войны. Акунин возможно в их числе. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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14.09.2022 10:27 Ответить
ну пять процентов от 120, это лямов семь. Семь лямов мало разве?)
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14.09.2022 11:50 Ответить
Nu protiv voini navernoje vsjetaki bolshe. Ja dumaju - procentov 20. No šovinistov točno budet 95%. Y nas v Latvii sbezhavshije iz Rossiji "liberalnije" zhurnalisti i drugie liberali reguljarno viskazivajut pretenzii k Latvii, chto mi pritesnajem bednih russkih. Esche oni puchajut nashe pravitelstvo po mnogim voprosam...

Kstati, gosudarstvennij jaziknashej nashej strani nekotorije iz russijskih pereselencev ne schitajut neobhodimim viuchitj dazhe za semj, vosemj let prebivanija v Latvii.
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06.10.2022 10:42 Ответить
 
 