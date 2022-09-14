Кремль пытается снять с Путина любую ответственность за поражение войск РФ в Харьковской области, - ISW
Кремль пытается "снять с Путина любую ответственность за поражение" и потерю почти всей оккупированной Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).
По мнению экспертов, Кремль сейчас работает над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение, обвиняя в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из окружения Путина.
Несколько депутатов российской Госдумы выразили обеспокоенность ужасающей ситуацией на передовой в Украине во время первого пленарного заседания осенней сессии Думы 13 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходимо объявить полную мобилизацию, поскольку российская "спецвоенная операция" – это война.
Он сказал, что "специальную военную операцию" можно закончить в любой момент, но война может закончиться только победой или поражением, и "мы не имеем права проиграть" эту войну.
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал к социальной "мобилизации", при которой рядовые россияне будут больше обращать внимание на войну в Украине, а не на полную военную мобилизацию.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил, что Россия продолжит борьбу в геополитической "схватке" с Западом.
Нардепы РФ также обсудили дату последующего рассмотрения законопроекта об упрощении вручения уведомлений о призыве на военную службу.
Законопроект, который, скорее всего, будет принят, позволит российским военкоматам отправлять повестки по почте и обяжет мужчин, не получивших сообщение по почте, все равно появляться в местный призывной пункт.
Но, по мнению института, нет подтверждений тому, что Путин готовится отдать приказ о всеобщей мобилизации. Широкомасштабный призыв, вероятнее всего, превысит способность МО России призвать, обучить и снарядить новых солдат.
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нашоі краіни і погрожує червоним терором !
Які ж вони всі кончені і паскудні ці кацапи 😡
Рашизм-це генетична спадковicть сруських.
Давимо далі орків,ще багато роботи.
Пройшло шість місяців і вони запищали,а що буде через ще шість місяців?
- навіть важко змоделювати,що буде з економікою раші...
Вуха кремля у нас скрізь,але це не заважає нашим воїнам та народу гнати ворога з рідної землі.
- Ви хочете тоальної війни?!
Депутати (одностайно):
- Так!
Результат відомий!
Але всi обiцяють цих цiлей досягти
Пропагандонов не зря хлеб жрут мавзолейный...правда очень трупом воняет вождя мирового говна...
Kstati, gosudarstvennij jaziknashej nashej strani nekotorije iz russijskih pereselencev ne schitajut neobhodimim viuchitj dazhe za semj, vosemj let prebivanija v Latvii.