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Новости Война
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Оккупанты отключили мобильный Интернет в Луганской области, в сторону РФ продолжают вывозить награбленное, - Гайдай

луганщина

Россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области, в сторону РФ продолжают вывозить награбленное.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона ничего угрожающего не происходит.

"Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет. Как поясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание. В то же время, очереди на пунктах пропуска уже день не уменьшаются. Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – информирует глава региона.

Он также отмечает, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Читайте: Россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город, - Гайдай

армия РФ (19057) интернет (1706) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+5
Все вкрадене буде зараховано в репарації.
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14.09.2022 08:48
+4
Стільки років нічого не змінюється в сенсі унітазов "освободителей"...
Можем повторить: 1914-2022

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280027030_3077021202612795_1310948269090715482_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XPY_OH1fXwwAX9x0ZUQ&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT-e42HNJ3fAmsHe5HikqxNbQWjggC-A6P-m12YgCAhrkQ&oe=63147930
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14.09.2022 10:09
+2
Унітазние освободителі 🤣🤣🤣
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14.09.2022 10:10
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Все вкрадене буде зараховано в репарації.
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14.09.2022 08:48 Ответить
вчера Necro Mancer @666_mancer Гайдаю пи*ды давал
а Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
https://twitter.com/666_mancer/status/1569628825503563776?s=20&t=nucMPTb2B82SR0DNYGfAZg
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14.09.2022 09:44 Ответить
Стільки років нічого не змінюється в сенсі унітазов "освободителей"...
Можем повторить: 1914-2022

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280027030_3077021202612795_1310948269090715482_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XPY_OH1fXwwAX9x0ZUQ&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT-e42HNJ3fAmsHe5HikqxNbQWjggC-A6P-m12YgCAhrkQ&oe=63147930
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14.09.2022 10:09 Ответить
Унітазние освободителі 🤣🤣🤣
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14.09.2022 10:10 Ответить
paganuy toy Internet yakyi moskali mogut prosto vyklyuchyty. Tse zh proekt shtativ dlya zberezhennya zvyazku koly nema inshyh mozhlymostey.
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14.09.2022 10:13 Ответить
Этот бородатый дед с ноготок,уже задрал своими высерами.Гонит,черт знает что..То ВСУ в Лисичанске,то Кременная практически взята.Пекрвый Заместитель Обдрыстовича.Задолбал уже со своей дэзой
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14.09.2022 10:43 Ответить
Тут в коментарях вище видно заблоковані дописи. Не знаю хто це зробив, але стверджую, що ті дописи і фото були оцінкою діяльності щеневтіка оманського і команди зечмонь.
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14.09.2022 12:43 Ответить
 
 