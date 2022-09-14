Оккупанты отключили мобильный Интернет в Луганской области, в сторону РФ продолжают вывозить награбленное, - Гайдай
Россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области, в сторону РФ продолжают вывозить награбленное.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона ничего угрожающего не происходит.
"Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет. Как поясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание. В то же время, очереди на пунктах пропуска уже день не уменьшаются. Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – информирует глава региона.
Он также отмечает, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.
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а Гайдая никак нельзя заткнуть? Безработные "чиновники" своим ******** уже *******
https://twitter.com/666_mancer/status/1569628825503563776?s=20&t=nucMPTb2B82SR0DNYGfAZg
Можем повторить: 1914-2022
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