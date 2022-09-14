Войска РФ вряд ли помешают дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол, - ISW
Российские оккупанты, которые находятся вблизи реки Оскол, что в Харьковской области, не имеют достаточно силы, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что кремлевские блоггеры определили Оскол как новую линию фронта.
"13 сентября они информировали, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой - примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко от админграницы Луганской области", - говорится в отчете ISW.
В Институте изучения войны убеждены, что это указывает на то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки, чтобы создать угрозу российским позициям за рекой.
"В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, похоже, не получают подкрепления, и ВСУ, вероятно, смогут использовать эту слабость для возобновления контрнаступления через Оскол, если они это выбрали ", – добавили аналитики.
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Видимо, они считают, что его "пропаганда" очень эффективная.
Хай хоч маршалом чи генералісімусом його зроблять, від все рівно залишиться 3,14здаболом.
Головним аргументом на користь свого припущення Солонін вважає той факт, що добре укріплені позиції рашистський військ на півночі від Харкова, яким нічим не загрожував наступ ЗСУ під Ізюмом і Куп'янськом, були здані без бою, а супротивник відступив на територію пітьми.
В цьому https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk відео у котре проявилась внутрішня сутність "опозиціонерів" пуйлівському режиму, які щось із ним не поділили, але в душі залишаються українофобами і по своїй суті рашистами, для яких немислима сама думка про перемагаючу силу української армії.
А щодо аргументації на рахунок відведення ворожих військ з укріплених позицій в Козачій Лопані, то тут пояснення надали самі воєнні експерти з пітьми: розгромлені війська ізюмського угрупування окупантів не в стані були хоч як закріпитись на якомусь рубежі - на річці Оскол чи де інде, а резервів у генштабу рф в цьому оперативному районі немає. Тому і відвели швидко війська з півночі від Харкова, щоби через Валуйки перекинути їх в район Сватового для зупинення подальшого просування українських військ на Луганську область.