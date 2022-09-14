Войска РФ вряд ли помешают дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол, - ISW

Российские оккупанты, которые находятся вблизи реки Оскол, что в Харьковской области, не имеют достаточно силы, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что кремлевские блоггеры определили Оскол как новую линию фронта.

"13 сентября они информировали, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой - примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко от админграницы Луганской области", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что это указывает на то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки, чтобы создать угрозу российским позициям за рекой.

"В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, похоже, не получают подкрепления, и ВСУ, вероятно, смогут использовать эту слабость для возобновления контрнаступления через Оскол, если они это выбрали ", – добавили аналитики.

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