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Новости Война
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Войска РФ вряд ли помешают дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол, - ISW

окупанти

Российские оккупанты, которые находятся вблизи реки Оскол, что в Харьковской области, не имеют достаточно силы, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что кремлевские блоггеры определили Оскол как новую линию фронта.

"13 сентября они информировали, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой - примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко от админграницы Луганской области", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что это указывает на то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки, чтобы создать угрозу российским позициям за рекой.

"В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол, потому что они, похоже, не получают подкрепления, и ВСУ, вероятно, смогут использовать эту слабость для возобновления контрнаступления через Оскол, если они это выбрали ", – добавили аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль пытается снять с Путина любую ответственность за поражение войск РФ в Харьковской области, - ISW

армия РФ (19057) США (26409) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
«Разрозненные националистические банды отогнали вторую армию мира на заранее запланированные позиции».
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14.09.2022 08:56
+11
ЗСУ пройшли вбрід, нехай ваші ноги завжди будуть в теплі,легкої ходи,тихої погоди. Бережіть Україну
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14.09.2022 09:11
+11
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14.09.2022 09:23
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«Разрозненные националистические банды отогнали вторую армию мира на заранее запланированные позиции».
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14.09.2022 08:56 Ответить
Вот вы смеетесь, а именно за такую неумную чушь Конашенков месяц назад получил повышение в звании и стал генерал-лейтенантом.
Видимо, они считают, что его "пропаганда" очень эффективная.
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14.09.2022 09:08 Ответить
Та й нехай.
Хай хоч маршалом чи генералісімусом його зроблять, від все рівно залишиться 3,14здаболом.
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14.09.2022 09:14 Ответить
Поки не окопались -- треба гнати.
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14.09.2022 09:00 Ответить
А по вашому кого легше бити - хто зарився чи того хто на землі.
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14.09.2022 09:05 Ответить
ЗСУ пройшли вбрід, нехай ваші ноги завжди будуть в теплі,легкої ходи,тихої погоди. Бережіть Україну
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14.09.2022 09:11 Ответить
Алеша Ступин
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14.09.2022 09:22 Ответить
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14.09.2022 09:23 Ответить
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14.09.2022 10:17 Ответить
Вторая армия Третьего Мира считается непревзойденной по драпанию...так уже было под Варшавой будущий маршал Тухлочевский драпал быстрее кобылы Булулая...так было под Минском 27-28 июня 1941 года...традиция...🤣
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14.09.2022 09:33 Ответить
Небензя в Совбезе ООН требует чтобы Украина вернула украденные под Изюмом 10 000 тонн мавзолейных боеприпасов... и танков с бтрами
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14.09.2022 09:37 Ответить
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14.09.2022 10:11 Ответить
Єхидство цього інституту до ЗСУ проглядається в деталях, як і коментах "великого друга України" Марка Солоніна. Першими працями Марка було коментування історії націоналістичного руху в Україні після закінчення Великої війни, викладав на фактах "винайденими" ще у 50 роках КПРС. Проба пера, так сказати. Замовникам сподобалось, надали доступ до архівів.І поїхало.
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14.09.2022 09:49 Ответить
высший пилотаж идеологического пропагандонства с горизонтом прицела 15-20 лет. Потом эту "солонину" будут переводить и издавать в Украине, формируя у поколения всякого рода "альтернативные" взгляды на новейшую историю Украины.
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14.09.2022 10:16 Ответить
Недалеко як вчора такий собі "біженець" з пітьми М.Солонін на своєму ютюбі виказав своє враження від успішного наступу ЗСУ у Харківській області. На його думку - це результат договірняка між хутлєром і Байденом, щоби президент США будь-що залишився при владі, бо йому і його сину щось там загрожує. Звісно за якусь послугу.
Головним аргументом на користь свого припущення Солонін вважає той факт, що добре укріплені позиції рашистський військ на півночі від Харкова, яким нічим не загрожував наступ ЗСУ під Ізюмом і Куп'янськом, були здані без бою, а супротивник відступив на територію пітьми.
В цьому https://youtu.be/ojJ002Fc4Uk відео у котре проявилась внутрішня сутність "опозиціонерів" пуйлівському режиму, які щось із ним не поділили, але в душі залишаються українофобами і по своїй суті рашистами, для яких немислима сама думка про перемагаючу силу української армії.
А щодо аргументації на рахунок відведення ворожих військ з укріплених позицій в Козачій Лопані, то тут пояснення надали самі воєнні експерти з пітьми: розгромлені війська ізюмського угрупування окупантів не в стані були хоч як закріпитись на якомусь рубежі - на річці Оскол чи де інде, а резервів у генштабу рф в цьому оперативному районі немає. Тому і відвели швидко війська з півночі від Харкова, щоби через Валуйки перекинути їх в район Сватового для зупинення подальшого просування українських військ на Луганську область.
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14.09.2022 10:00 Ответить
солонины и прочие фейгины - тонкие пропагандоны для псевдоинтеллектуалов с обеих сторон.
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14.09.2022 10:21 Ответить
навіть якщо припустити подібний договорняк, то це (відведення військ) мало би бути якось злагоджено і організовано. а то залишили сотні одиниць бронетехніки, тисячі орків потрапили в полон. і це факт, який доводить, що це був не договрняк, а просто драп-марш відразу після того коли глибоко прорвали їхню оборону біля Балаклії.
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14.09.2022 16:24 Ответить
 
 