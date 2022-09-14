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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ все чаще закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, на которые распространяются жесткие санкции, - британская разведка

бпла,shahed

Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, как Иран и Северная Корея, поскольку его собственные запасы истощаются.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, скорее всего, впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины", - говорится в сообщении.

Shahed-136 – ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

В британской разведке отмечают, что потеря Shahed-136 вблизи линии фронта свидетельствует о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.

Смотрите: ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия. ФОТОрепортаж

Иран (1773) оружие (10198) россия (95365)


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Шо ж це за санкціі такі діряві.
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14.09.2022 09:01 Ответить
Де заява Арестовича-Подоляка-Кулеби???:
"Іран та Північна Корея мілітаризують нацистський московський режим, постачаючи зброю і ************ його до нових злочинів..."
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14.09.2022 09:02 Ответить
Канючити у КНДР озброєння 50-х років для "второй армии мира" і щось більш ******* у Ірана є соромом на весь світ. Хто ще згодиться надати зброю крім братів по духу і меті. Лишились Куба і Сірія.
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14.09.2022 09:09 Ответить
Куба зараз заробляє гроші насамперед квітками "в комунізм" для капстран. Не вважаю що вони захочуть залишитися без цього останнього джерела будь-якого прибутку.
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14.09.2022 09:49 Ответить
Россия спонсор терроризма !
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14.09.2022 09:09 Ответить
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14.09.2022 09:10 Ответить
Жорсткі санкції а продавати можуть.. Хех , а не санкції.
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14.09.2022 09:25 Ответить
Черный рынок работает также что и Аргентинская мука Патрушева...
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14.09.2022 10:02 Ответить
Следует правильно понимать термин - санкции.
Если на Иран наложены санкции - это совсем не означает, что он не имеет права продавать, что либо.
Это означает, что определенным государствам запрещено покупать это что либо у Ирана.
А это, как все понимают - не одно и тоже.
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14.09.2022 10:25 Ответить
 
 