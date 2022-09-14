РФ все чаще закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, на которые распространяются жесткие санкции, - британская разведка

Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, как Иран и Северная Корея, поскольку его собственные запасы истощаются.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, скорее всего, впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины", - говорится в сообщении.

Shahed-136 – ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

В британской разведке отмечают, что потеря Shahed-136 вблизи линии фронта свидетельствует о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.

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