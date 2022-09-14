РФ все чаще закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, на которые распространяются жесткие санкции, - британская разведка
Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, как Иран и Северная Корея, поскольку его собственные запасы истощаются.
Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Россия, скорее всего, впервые разместила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины", - говорится в сообщении.
Shahed-136 – ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.
В британской разведке отмечают, что потеря Shahed-136 вблизи линии фронта свидетельствует о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Іран та Північна Корея мілітаризують нацистський московський режим, постачаючи зброю і ************ його до нових злочинів..."
Если на Иран наложены санкции - это совсем не означает, что он не имеет права продавать, что либо.
Это означает, что определенным государствам запрещено покупать это что либо у Ирана.
А это, как все понимают - не одно и тоже.