На сайте ОДКБ внезапно исчезла новость об отправке контингента РФ и Беларуси для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта
Новость об отправке военного контингента РФ и Беларуси для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта внезапно исчезла с сайта ОДКБ после публикации накануне вечером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал military_az.
"ОДКБ поставило очередной рекорд по переобувания. Приблизительно в 23 часа по Москве на сайте ОДКБ вышла новость, что РФ и Беларусь направят контингент для урегулирования обострившегося Нагорно-Карабахского конфликта. Но... один звонок из Баку или Анкары, и новость из сайта исчезла, как имидж второй армии мира после начала Z-операции", - говорится в сообщении.
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+23 Heisenberg #534573
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показать весь комментарий14.09.2022 09:22
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@molchalyga
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https://twitter.com/molchalyga/status/1569889239554195459 2 ч
"Росстандарт допустил отказ от указания сроков годности на упаковках"
**********: берёшь молочка, а там - лотерея, то ли тебе повезёт, то ли продрищешься, или выиграешь главный приз - поездку в инфекционное отделение ЦРБ.
Как же увлекательно и интересно жить в чудо-стране, *****!
После изобретений российского потребительского рынка прошлого года - литра из 900 мл., килограмма из 900 гр. и дюжины яиц из 11 штук, они там поняли - с этими терпилами можно делать все, что угодно.
Для прикладу даю сторінку кібуца Мізра - головного ізраїльського виробника виробів зі свинини
http://www.m-mizra.co.il/russian
А це тобі пачка анекдотів "уманських":
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.
Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!
*
Розвиваючи політику толерантності, вслід за введенням у вжиток, замість слова «негр», поняття «афроамериканець», в штатах США стали заборонять вживання слова «білий». Замість нього запропоновано вживання терміну «євроамериканець»…
Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…
*
- Куме, Ви чули? Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян за релігійними поглядами стосовно власника одного з кафе Умані Черкасской области. ВІн розмістив табличку, що не обслуговує хасидів, в зв»язку з «КОВІД-19»…
- От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага! Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
*
Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
Два еврея в субботу помолились в синагоге, и сидят на лавочке, отдыхают.
Вот один говорит:
- Ты знаешь, Хаим, все говорят, Карузо, Карузо. А я послушал его, так ничего особенного. Поет так себе, сипит, слюнями брызгается. Нет, таки мне кажется, что этого Карузо сильно перехвалили.
- Что-то ты мне Додик заливаешь. Где это ты слушал Карузо? Или ты специально ездил в Италию на его концерт,в чем я сильно сомневаюсь, или наш местный богач рэб Соловейчик дал тебе свой граммафон, во что я совсем не верю.
- Нет, ни то и не другое. Изя мне напел.
(И.В. Сталин)
@madstrekoza
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https://twitter.com/madstrekoza/status/1569750297450352642 12 ч
Пророссийские каналы жалуются, что артиллерия "укрорейха" накрыла подразделение Росгвардии в населённом пункте Шелаево Белгородской области.
Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.
Скоріш всього, вірмени, "піджучені" кацапами, почали провокативні обстріли території Азербайджану, а у відповідь отримали снаряди на голову від азербайджанців
Пакистан и Индонезия, не двусмысленно дали понять : Что Пакистан как член Шушинской деклрации на ряду с Турцией выполнят свой союзнический долг. Индонезия (ассоциированный наблюдатель), так же заявил что не останется в стороне.
К тому же с Израиля, день и ночь садятся транспортные борта с сов.оружием.
Как всегда мешает сша и франция .
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает». Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
Фантазія, але лише так можна вирішити карабахський конфлікт.
ЛЮБОЕ растягиванеие расийских сил - нам на пользу!
Віримо в ЗСУ!
Те ж саме - і у вірмен - вони ненавидять Путіна за те, що не ввів купу військ в Азербайджан і не розгромив азербайджанців остаточно (як це зробили росіяни у 90-ті) Це думка більшості вірмен в Україні Однак самі вірмени в Україні чомусь не "горять бажанням" захищать "Арцах" За шаурму чи овочі на ринку під Одесою воювать безпечніше!
До речі : мені здається, що оця проблема Карабаху - одні "понти" з боку вірмен От скажи мені - вірменські війська контролювали, майже 30 років, майже четверть території Азербайджану Вірмени вважали ці території "своїми" А що було зроблено ними для розвитку цієї території?
Там виникли якісь вірменські поселення? Ні
Там були розорані землі та побудована інфраструктура? Ні
Туди поїхала купа колоністів з діаспори вірмен (як в Ізраїлі 50-х років) і побудували "кіббуци"? Ні!!!
Тобі не здається, що ці території були таким собі "ОРДЛО" в мініатюрі"? Чи равіть гіршим! Захопить- захопили Зруйнувать - зруйнували І "лежали як собака на сіні" - ні собі ні людям!
Це не зайти в в Казахстан, правда потім зразу по проханню Сі жест доброї волі.
Все эти одкб и прочие "союзы" полное фуфло. Есть московитская метрополия и колонии с гауляйтерами и покорнейшим туповатым народцем.
Помните, ***** собирал соратников по ОДКБ и втирал им про нацистов и укрофашистов? Лукашенко тогда пялился в потолок с выражением лица «****************», а Пашинян смотрел на московского фюрера с некоторым даже ужасом. Неприятно находиться рядом с сумасшедшим.
И вот, случилась настоящая внешняя агрессия против одного из членов этого недоНАТО. И самое время включить статью 4: «Если одно из государств - участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами - участниками, как агрессия на все государства - участники настоящего Договора.
В случае совершения агрессии на любое из государств - участников все остальные государства - участники по просьбе этого государства - участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами».
И вот казалось бы - ОДКБ всей своей мощью должен навалиться на агрессора. Но вся «мощь» (а это преимущественно - российская армия) заставила украинские поля своим металлоломом и удобряет тамошние черноземы личным составом. А за спиной Азербайджана маячит (хотя нет, не маячит, а стоит в полный рост) Турция с ее 9-м армейским корпусом - горнострелковые части, подготовленные для действий в Закавказье. «Две страны - один народ, окажем братскому Азербайджану любую помощь, любую»!
Поэтому, ОДКБ выразил «глубокую озабоченность» и в помощи отказал. Это вам не наркоманов по Алма-Ате гонять.
А в Нур-Султан приехал товарищ Си и сказал, что Китай будет ревностно охранять целостность Казахстана, как свою собственную.
И Румыния уже не намекает, а впрямую говорит: Молдова нам - братская страна, сунетесь, будете иметь дело с нами.
В уголовной терминологии это называется «опустить».
Вот такая вышла незадача - хотел развалить НАТО, а развалил ОДКБ. Ну, гений же внешней политики.