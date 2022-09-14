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На сайте ОДКБ внезапно исчезла новость об отправке контингента РФ и Беларуси для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта

одкб

Новость об отправке военного контингента РФ и Беларуси для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта внезапно исчезла с сайта ОДКБ после публикации накануне вечером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал military_az.

"ОДКБ поставило очередной рекорд по переобувания. Приблизительно в 23 часа по Москве на сайте ОДКБ вышла новость, что РФ и Беларусь направят контингент для урегулирования обострившегося Нагорно-Карабахского конфликта. Но... один звонок из Баку или Анкары, и новость из сайта исчезла, как имидж второй армии мира после начала Z-операции", - говорится в сообщении.

Также читайте: Путин заявил о "дополнительных шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении, - ОДКБ

На сайте ОДКБ внезапно исчезла новость об отправке контингента РФ и Беларуси для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта 01

Азербайджан (791) Армения (829) армия РФ (19160) ОДКБ (131) россия (95467)


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Топ комментарии
+23
Сподіваюся, "контингент" теж "раптово зник"
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14.09.2022 09:13
+15
Марина Молчанова

@molchalyga

·

https://twitter.com/molchalyga/status/1569889239554195459 2 ч

"Росстандарт допустил отказ от указания сроков годности на упаковках"
**********: берёшь молочка, а там - лотерея, то ли тебе повезёт, то ли продрищешься, или выиграешь главный приз - поездку в инфекционное отделение ЦРБ.
Как же увлекательно и интересно жить в чудо-стране, *****!
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14.09.2022 09:19
+15
MADSTREKOZA

@madstrekoza

·

https://twitter.com/madstrekoza/status/1569750297450352642 12 ч

Пророссийские каналы жалуются, что артиллерия "укрорейха" накрыла подразделение Росгвардии в населённом пункте Шелаево Белгородской области.
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14.09.2022 09:22
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, "контингент" теж "раптово зник"
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14.09.2022 09:13 Ответить
В степах України...
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14.09.2022 09:19 Ответить
Мусоліні мабуть зассяв
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14.09.2022 09:13 Ответить
нема коли-бульбу копає,не до дрібниць
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14.09.2022 09:14 Ответить
Бульболіні
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14.09.2022 09:17 Ответить
Крохмальпаша.
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14.09.2022 09:20 Ответить
Киргизи з таджиками начебто стрілянину на кордоні теж влаштували. От так, все це можно було вирішити у 1990-ті, та поховати рашку раз і назавжди. А тепер як у кабінеті психотерапевта треба повернутися у ті часи і зробити все як треба.
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14.09.2022 09:18 Ответить
Марина Молчанова

@molchalyga

·

https://twitter.com/molchalyga/status/1569889239554195459 2 ч

"Росстандарт допустил отказ от указания сроков годности на упаковках"
**********: берёшь молочка, а там - лотерея, то ли тебе повезёт, то ли продрищешься, или выиграешь главный приз - поездку в инфекционное отделение ЦРБ.
Как же увлекательно и интересно жить в чудо-стране, *****!
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14.09.2022 09:19 Ответить
Росстандарт приступил к ускоренной процедуре сокращения двуногого поголовья.
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14.09.2022 09:21 Ответить
А почему бы и нет.
После изобретений российского потребительского рынка прошлого года - литра из 900 мл., килограмма из 900 гр. и дюжины яиц из 11 штук, они там поняли - с этими терпилами можно делать все, что угодно.
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14.09.2022 09:25 Ответить
Ну, в Ізраїлі теж "хитрокручені" є Колишній однокурсник (єврей) поїхав років 20 тому в Ізраїль - до родичів, які туди емігрували Розповідав : у багатьох магазинах м"ясопродуктів з"явилися окремі відділи, де торгують "білою яловичиною" та "м"яким жиром" Частіше всього покупці - емігранти з колишнього СРСР Вияснилося: "біла яловичина" - свинина А ""м"який жир" - смалець В деяких магазинах навіть солоним салом торгують Вже тоді ізраїльські торгівельні мережі розпочали тихцем імпортувать в Ізраїль партії свинини з балканських країн Пробували "ортодокси" на цих торговців "наїхать", але нічого не вийшло
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14.09.2022 10:06 Ответить
Інформація є досить недостовірною. Інакше кажучи - приблизні чутки. Сама свинина називається "басар лаван", тобто біле м'ясо, сало можна зустріти дуже рідко, смалець не продають взагалі (ну, це не через кошерність, а просто ці субпродукти в жаркому кліматі ніхто не їсть, дуже шкідливо). Ніякого імпрорту свинини Ізраїль не потребує. Араби-християни жили і живуть тут завжди, і скільки вони живуть, їдять та вирощують свинину. Світські євреї хто їсть, хто ні, а кібуци, то взагалі вирощують свиней і переробляють свинину. У загальних торгових мережах свинину зустріти немислимо, це повне марення. Спеціалізовані магазини - інша справа, там хоч свинину, хоч крокодилятину продавай, нікому справи немає. Не подобається - не заходь
Для прикладу даю сторінку кібуца Мізра - головного ізраїльського виробника виробів зі свинини
http://www.m-mizra.co.il/russian
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14.09.2022 10:24 Ответить
Я "за що купив - за те й продав!" Сам я в Ізраїль не їздив Привів слова єврея московського (він там зараз живе) - що там був А як там насправді - всі претензії не до мене

А це тобі пачка анекдотів "уманських":
Приїхав хасид до Умані, на «рош-га-шана» - святкувати Новий рік. Розсвяткувався так, що потрапив у ДТП. Одірвало руки. В уманській лікарні, в морзі, знайшли загиблого місцевого жителя, з цілими руками, з підходящими показниками. Пришили, зрослося, руки прижилися. Після закінчення курсу лікування виписали.

Через півроку приїжджає хасид назад, до Умані. Лікарі питають:
- Як Ваші руки? Ви приїхали нам подякувати за вдало зроблену операцію?
- Я приїхав, щоб подати на вас до суду! Ви мені пришили «гойські» руки - вони не тільки цілий тиждень мені спокою не дають - молитися заважають, а й навіть у «шаббат» працювати тягнуться!

*

Розвиваючи політику толерантності, вслід за введенням у вжиток, замість слова «негр», поняття «афроамериканець», в штатах США стали заборонять вживання слова «білий». Замість нього запропоновано вживання терміну «євроамериканець»…

Американські євреї негайно поскаржились до ООН про дискримінацію…

*
- Куме, Ви чули? Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян за релігійними поглядами стосовно власника одного з кафе Умані Черкасской области. ВІн розмістив табличку, що не обслуговує хасидів, в зв»язку з «КОВІД-19»…
- От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага! Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...

*
Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."


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14.09.2022 12:38 Ответить
Щодо вашого "джерела інформації" про ізраїльське життя, то передайте йому від мене старий і добре відомий анекдот.

Два еврея в субботу помолились в синагоге, и сидят на лавочке, отдыхают.
Вот один говорит:
- Ты знаешь, Хаим, все говорят, Карузо, Карузо. А я послушал его, так ничего особенного. Поет так себе, сипит, слюнями брызгается. Нет, таки мне кажется, что этого Карузо сильно перехвалили.
- Что-то ты мне Додик заливаешь. Где это ты слушал Карузо? Или ты специально ездил в Италию на его концерт,в чем я сильно сомневаюсь, или наш местный богач рэб Соловейчик дал тебе свой граммафон, во что я совсем не верю.
- Нет, ни то и не другое. Изя мне напел.
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14.09.2022 13:21 Ответить
Після того як він звільнився з армії, то виїхав з України в Москву (ще задовго до 2014-го) Я з тих пір з ним і не спілкувався Навіть про те, що він - у Москві, я дізнався від іншої людини
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14.09.2022 15:22 Ответить
это общемировые стандарты "гениальной маркетологии", а не личное изобретение кацапов. Ща идут еще дальше и уже не 900, а 870мл.
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14.09.2022 10:40 Ответить
"Жить, товарищи, стало хорошо. Жить стало веселее"
(И.В. Сталин)
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14.09.2022 10:46 Ответить
MADSTREKOZA

@madstrekoza

·

https://twitter.com/madstrekoza/status/1569750297450352642 12 ч

Пророссийские каналы жалуются, что артиллерия "укрорейха" накрыла подразделение Росгвардии в населённом пункте Шелаево Белгородской области.
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14.09.2022 09:22 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/9/14/515581/ Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Накануне стороны заключили соглашение о прекращении огня.
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14.09.2022 09:23 Ответить
Сумніваюся я що Алієв послав війська через кордон Йому це не потрібно Головне завдання для нього зараз - економічне : відновлення інфраструктури звільнених районів та їх заселення тими, хто три десятки років тому змушений був звідти втекти
Скоріш всього, вірмени, "піджучені" кацапами, почали провокативні обстріли території Азербайджану, а у відповідь отримали снаряди на голову від азербайджанців
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14.09.2022 10:16 Ответить
Таки Анкара має віжки для керування оркостаном. А куди бульбаші лізуть.
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14.09.2022 09:30 Ответить
**** хоче їх в крові ізмазати і шантажувати
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14.09.2022 09:43 Ответить
Ті хто хочуть убивати,уже давно воюють проти України. Кордони бульбашів в прогалинах
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14.09.2022 09:48 Ответить
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14.09.2022 09:39 Ответить
Армяне кричат на армянском:" ОДКБ и Путин, помогите!" А в ОДКБ армянского языка не понимают... .
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14.09.2022 10:18 Ответить
Звонок был из Карачи.
Пакистан и Индонезия, не двусмысленно дали понять : Что Пакистан как член Шушинской деклрации на ряду с Турцией выполнят свой союзнический долг. Индонезия (ассоциированный наблюдатель), так же заявил что не останется в стороне.
К тому же с Израиля, день и ночь садятся транспортные борта с сов.оружием.
Как всегда мешает сша и франция .
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14.09.2022 12:19 Ответить
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает». Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
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14.09.2022 14:29 Ответить
Ердоган провода заникав, перебої ....
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14.09.2022 11:01 Ответить
хутін послав вірмен на ... бо так йому наказав ердоган.
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14.09.2022 09:41 Ответить
ще алкашів не назбирав...на контінгент.. на посошок..
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14.09.2022 09:53 Ответить
Ех, якби колись вірмени та азербайджанці з двох сторін накрили артилерією кацапський контингент. А потім сказали: " Вибачайте, це ми один по одному стріляли, але недоліт чи переліт вийшов."
Фантазія, але лише так можна вирішити карабахський конфлікт.
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14.09.2022 10:00 Ответить
Плохая новость!
ЛЮБОЕ растягиванеие расийских сил - нам на пользу!
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14.09.2022 10:02 Ответить
Було зрозуміло і так, що кацапи засцять.
Віримо в ЗСУ!
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14.09.2022 10:59 Ответить
Отнятие земель ИндоПэриджана(ОН НА КАВКАЗЕ ВСЕГДА БЫЛ)=Греко(АхырУш)Рима(Анара)=ОдЭр(ТарТар)БэДжана НАЗЫВАЕТС У МАССОНСКОГО КРЕМЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕ???Смотрите у меня карту Одэрбэйджана 1919г. на Парижско конеренции глав мира.От моря до моря мы.СКОЛЬКО ЗА 100 лет ОТНЯЛ КРЕМЛЬ У РОДИНЫ АТАМА-ДЖАМБУДВИПЫ???!!!! И сечас хайские арабы не выходт из Кельбаджара,Лачина,Карабаха при поддержки Кремля.
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14.09.2022 10:08 Ответить
В Армении большинство народа ненавидит ху..ла и никто не верит в ОДКБ. Единственным препятствие для выхода из руснявых "союзов" является путинский раб пашинян. Когда решим вопрос с ним, многое изменится
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14.09.2022 10:37 Ответить
По хорошему Армении надо отдать захваченные земли Азербаджану, сменить руководство на адекватное и больше никогда не уповать на кацапов. А сейчас гибнут войска, а результат будет все тот же, Азербаджан+Турция всяко зажмет Армению, кацапы не помогут, и не помогли бы, даже если бы в Украине был мир.
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14.09.2022 10:45 Ответить
Конечно, не помогут. Поймите, русня никогда не помогала нам, наоборот они всегда были на стороне наших врагов. По поводу Арцаха (Нагорного Карабаха), так он сейчас и так фактически под контролем Азербайджана. И как ни удивительно бы это не звучало для украинцев, именно рашка сделала все, чтобы это было так.
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14.09.2022 10:59 Ответить
Сидели с нами за одним столом, и нож в спину за кусок земли. Иуды... И именно русня в первой карабахской помогла вам захапать Карабах. Какая разница между сепарами Крыма, Донбаса, Абхазии, Приднестровья и Карабаха? Да никакой! И за всеми за ними стоит русня...
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14.09.2022 11:15 Ответить
Помните, тот, кто приходит на волне революции должен быть временным, его функция - организация выборов постоянного.
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14.09.2022 11:05 Ответить
Ти не ображайся, але "ненависть" до Путіна у більшості вірмен нагадує природу "ненависті" до нього Гіркіна Гіркін ненавидить Путіна не за те, що він терорист і військовий злочинець, а за те, що не оголосив загальну мобілізацію і не вдарив по Україні ядерною зброєю
Те ж саме - і у вірмен - вони ненавидять Путіна за те, що не ввів купу військ в Азербайджан і не розгромив азербайджанців остаточно (як це зробили росіяни у 90-ті) Це думка більшості вірмен в Україні Однак самі вірмени в Україні чомусь не "горять бажанням" захищать "Арцах" За шаурму чи овочі на ринку під Одесою воювать безпечніше!
До речі : мені здається, що оця проблема Карабаху - одні "понти" з боку вірмен От скажи мені - вірменські війська контролювали, майже 30 років, майже четверть території Азербайджану Вірмени вважали ці території "своїми" А що було зроблено ними для розвитку цієї території?
Там виникли якісь вірменські поселення? Ні
Там були розорані землі та побудована інфраструктура? Ні
Туди поїхала купа колоністів з діаспори вірмен (як в Ізраїлі 50-х років) і побудували "кіббуци"? Ні!!!
Тобі не здається, що ці території були таким собі "ОРДЛО" в мініатюрі"? Чи равіть гіршим! Захопить- захопили Зруйнувать - зруйнували І "лежали як собака на сіні" - ні собі ні людям!
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15.09.2022 06:45 Ответить
З турками стрьомно воювати......
Це не зайти в в Казахстан, правда потім зразу по проханню Сі жест доброї волі.
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14.09.2022 10:56 Ответить
Беларусы воюют с азербаджанцами - реально смешно.
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14.09.2022 11:46 Ответить
На самом деле нет. Белорусы только так стреляли бы в азербайджанцев, поляков, украинцев, да кого угодно из-за спины кацапни. Многие аборигены редкостное дерьмо. Поверьте мне, я тут живу.
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14.09.2022 12:22 Ответить
С хрюсией всё понятно. Хрюсию сейчас имеют по полной. Но почему же таракан с ябатьками голову в песок зарыл? В Казахстан вприпрыжку бежал, сыпля бравурными речами. Куда делась воинственность и кровожадный задор?
Все эти одкб и прочие "союзы" полное фуфло. Есть московитская метрополия и колонии с гауляйтерами и покорнейшим туповатым народцем.
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14.09.2022 12:19 Ответить
https://t.me/voinasordoy/365 Сергей Ауслендер
Помните, ***** собирал соратников по ОДКБ и втирал им про нацистов и укрофашистов? Лукашенко тогда пялился в потолок с выражением лица «****************», а Пашинян смотрел на московского фюрера с некоторым даже ужасом. Неприятно находиться рядом с сумасшедшим.
И вот, случилась настоящая внешняя агрессия против одного из членов этого недоНАТО. И самое время включить статью 4: «Если одно из государств - участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами - участниками, как агрессия на все государства - участники настоящего Договора.
В случае совершения агрессии на любое из государств - участников все остальные государства - участники по просьбе этого государства - участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами».
И вот казалось бы - ОДКБ всей своей мощью должен навалиться на агрессора. Но вся «мощь» (а это преимущественно - российская армия) заставила украинские поля своим металлоломом и удобряет тамошние черноземы личным составом. А за спиной Азербайджана маячит (хотя нет, не маячит, а стоит в полный рост) Турция с ее 9-м армейским корпусом - горнострелковые части, подготовленные для действий в Закавказье. «Две страны - один народ, окажем братскому Азербайджану любую помощь, любую»!
Поэтому, ОДКБ выразил «глубокую озабоченность» и в помощи отказал. Это вам не наркоманов по Алма-Ате гонять.
А в Нур-Султан приехал товарищ Си и сказал, что Китай будет ревностно охранять целостность Казахстана, как свою собственную.
И Румыния уже не намекает, а впрямую говорит: Молдова нам - братская страна, сунетесь, будете иметь дело с нами.

В уголовной терминологии это называется «опустить».
Вот такая вышла незадача - хотел развалить НАТО, а развалил ОДКБ. Ну, гений же внешней политики.
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15.09.2022 13:51 Ответить
 
 