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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 650 человек, 246 самолетов, 215 вертолетов, 2 180 танков, 1 290 артсистем и 4 665 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 сентября потери личного состава противника составляют примерно 53 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 53650 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2180 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4665 (+3) ед,

артиллерийских систем - 1290 (+11) ед,

РСЗО - 311 (+0) ед,

средства ПВО -167 (+2) ед,

самолетов - 246 (+2) ед,

вертолетов - 215 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),

крылатые ракеты – 233 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,

специальная техника – 120 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 650 человек, 246 самолетов, 215 вертолетов, 2 180 танков, 1 290 артсистем и 4 665 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) уничтожение (6830) техника (1732) потери (4370)


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Топ комментарии
+16
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14.09.2022 10:08
+9
Все частіше звучать слова Великого Кобзаря в Україні, Воля і Незалежність, без руських. Що звучить на росії...навіть не К Чаадаеву. Раби путинізма, чорні мішки , біосміття
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14.09.2022 09:36
+4
На 70-100 тысячах, что может случиться через один-четыре месяца орки начнут о чем-то догадываться и мантры о белой ладе и 200-300 тысячах перестанут действовать. Вот тогда бункерный упырь и начнёт мобилизацию. Только это ему уже не поможе
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14.09.2022 10:01
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Все частіше звучать слова Великого Кобзаря в Україні, Воля і Незалежність, без руських. Що звучить на росії...навіть не К Чаадаеву. Раби путинізма, чорні мішки , біосміття
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14.09.2022 09:36 Ответить
На 70-100 тысячах, что может случиться через один-четыре месяца орки начнут о чем-то догадываться и мантры о белой ладе и 200-300 тысячах перестанут действовать. Вот тогда бункерный упырь и начнёт мобилизацию. Только это ему уже не поможе
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14.09.2022 10:01 Ответить
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14.09.2022 10:08 Ответить
маловато з такого клаптя. я думав більше буде. а якщо врахувати наші втрати то взагалі не густо
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14.09.2022 16:01 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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14.09.2022 16:26 Ответить
а може це без врахування обезбашених? яких тільки в чермет
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14.09.2022 16:03 Ответить
затрофеиные от уничтоженных легко отличить визуально.
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14.09.2022 22:50 Ответить
що, в касапів бронетехніка закінчилась?
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14.09.2022 11:13 Ответить
Вікіпедія пише, що, станом на 2021 рік, збройні сили РФ мали в строю 3330 танків. Вже більше 2/3 знищили й невідомо скільки затрофеїли. Ну, розбавили антикваріатом з баз зберігання ( там було 10 з чимось тисяч), але, очевидно, проблеми є.
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14.09.2022 16:25 Ответить
Ура
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14.09.2022 14:44 Ответить
 
 