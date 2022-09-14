Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 650 человек, 246 самолетов, 215 вертолетов, 2 180 танков, 1 290 артсистем и 4 665 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 сентября потери личного состава противника составляют примерно 53 650 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 53650 (+350) человек ликвидировано,
танков - 2180 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 4665 (+3) ед,
артиллерийских систем - 1290 (+11) ед,
РСЗО - 311 (+0) ед,
средства ПВО -167 (+2) ед,
самолетов - 246 (+2) ед,
вертолетов - 215 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4),
крылатые ракеты – 233 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3501 (+32) ед,
специальная техника – 120 (+3).
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.
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