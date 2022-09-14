СБУ задержала в Запорожье агента ФСБ с позывным "007". Женщина притворялась волонтером и собирала данные о дислокации ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента в Запорожье. Женщина прибыла в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.

"От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по ведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона. Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории она, через свои личные связи, собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, следующим вражеским заданием агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный телеграм-канал.

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Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.