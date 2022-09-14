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Новости Война
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СБУ задержала в Запорожье агента ФСБ с позывным "007". Женщина притворялась волонтером и собирала данные о дислокации ВСУ

расследование,наручники,дело

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента в Запорожье. Женщина прибыла в город под "легендой" волонтера, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения.

"От своего российского "куратора" она получила позывной "007" и инструктаж по ведению разведывательно-подрывной деятельности на территории региона. Для маскировки своих преступных действий приспешница агрессоров представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории она, через свои личные связи, собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, следующим вражеским заданием агентки было налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье.

Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный телеграм-канал.

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Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники СБУ Запорожской области при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Запорожье (2645) СБУ (19855) ФСБ (1934) шпионаж (1379) коллаборационизм (869)


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Топ комментарии
+22
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14.09.2022 09:49
+20
АНЕКДОТ ДНЯ

русский учитель после 12 лет украинской тюрьмы возвращается домой, в родной Усть-Задрюпинск.
Приходит в родную школу устраиваться на работу, а ему и говорят:

- 什么他妈的普希金，学习毛!
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14.09.2022 09:55
+18
Просто пам'ятайте, що про контрнаступ на Харківщині не знали в офісі преZeдента, тому там все відбулося блискавично і успішно, чого не скажеш про операцію по вагнерівцям.
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14.09.2022 09:56
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14.09.2022 09:49 Ответить
Як жеж ви дістали зі своїм куміром...
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14.09.2022 09:59 Ответить
З юмором туго?
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14.09.2022 10:07 Ответить
свидетели секты аферисовича за такое могут и поколотить, по крайней мере, виртуально =)
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14.09.2022 10:17 Ответить
Так дайте їй 007 років,але ув'язнення, можна два по 007
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14.09.2022 09:50 Ответить
Самая большая ненависть возникает к тем, кто сумел дотронуться до сердца, а затем плюнул в душу. https://www.inpearls.ru/author/erich+maria+remarque Эрих Мария Ремарк

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14.09.2022 11:00 Ответить
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14.09.2022 09:51 Ответить
Агент 007 и Агент 0.7

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14.09.2022 10:13 Ответить
она случаем не негритянка нетрадиционная? а то ведь уже были требования назначить Бондом кого-то из ихних...Может это она?
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14.09.2022 09:53 Ответить
А кто у тебя требовал Бондом кого-то назначить, они сейчас с тобой в одной комнате?
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14.09.2022 10:03 Ответить
Так собственно, в последнем фильме про Бонда уже её и предъявили - мужиковатую негритянку, которая представилась Бонду как "Агент 007" на замену
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14.09.2022 13:00 Ответить
та в пиЖду ваши пидозры, пока самых активных агентов не почнут стрелять, при спроби втечи, ситуация НЕ изменится!!!! таких ****** там тысячи!!!!
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14.09.2022 09:54 Ответить
АНЕКДОТ ДНЯ

русский учитель после 12 лет украинской тюрьмы возвращается домой, в родной Усть-Задрюпинск.
Приходит в родную школу устраиваться на работу, а ему и говорят:

- 什么他妈的普希金，学习毛!
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14.09.2022 09:55 Ответить
Дослівно не можу... але десь так
Якого туя ****** вивчати цитатник Мао.
Ну шось так.
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14.09.2022 10:00 Ответить
Просто пам'ятайте, що про контрнаступ на Харківщині не знали в офісі преZeдента, тому там все відбулося блискавично і успішно, чого не скажеш про операцію по вагнерівцям.
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14.09.2022 09:56 Ответить
А коли ми будемо читати в новинах наступне?: ...Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і ліквідували зловмисницю...
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14.09.2022 09:57 Ответить
"за спробу втеч1, але перед смертю вона встигла багато чого розпов1сти"....
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14.09.2022 10:11 Ответить
Ну поки бігла звісно успіла...
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14.09.2022 10:15 Ответить
Теперь буде два нулі
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14.09.2022 10:01 Ответить
Гнидо-бондіха с адной ізвіліній каторая явна нє в галавє...
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14.09.2022 10:02 Ответить
На жаль, агентів ФСБ в Україні занадто багато. На вилов затратиться десятки років...
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14.09.2022 10:04 Ответить
На сегодня в Запорожской области орудует целая Банда мавзолейных крыс...о этом вчера рассказал Гео Лерос...с фамилиями и видосами..курирует это дерьмо Арахамия и криминальный авторитет путлера...типа бизнесмен..
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14.09.2022 10:07 Ответить
Мародерів, призначених зеленським в Чернігові, також ніхто не буде карати, як і в Запоріжжі?

https://twitter.com/SSS05084003 @SSS05084003

Черговий скандал із гуманітаркою.

У Чернігові тонни консервів, круп, дитячого харчування та іншої гумдопомоги залишаються псуватися на приватних складах, які зайняли представники обласної військової адміністрації.

У частини товарів вже минув термін придатності.

https://twitter.com/SSS05084003/status/1569705520952639490
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14.09.2022 10:09 Ответить
Мало того, що на складах з березня гниє гуманітарка, так ще й пограбували власників складів, які здали їх в аренду держадміністрації.
Призначений Зеленським Чаус морозиться.
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14.09.2022 10:14 Ответить
Из того что сказал Лерос...я понял что в Запорожской области орудует кавказская мафия..под крышей ФСБ..
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14.09.2022 10:13 Ответить
Под крышей Д'Ерьмака-ZEоборотня‼️С пособниками филиала ФСБ наумовабаканова ЭТИ ДЕЛЬЦЫ ВНЕ ЗАКОНА НА НИХ НЕТ УШОЛОВНЫХ ДЕЛ
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14.09.2022 11:26 Ответить
Уголовных
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14.09.2022 11:29 Ответить
Світлина дуже інформативна
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14.09.2022 10:14 Ответить
у Лубянки ни ума, ни фантаии. Имбицилы
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14.09.2022 10:16 Ответить
В самом Запорожье сидит глава типа администрации Старух...все дела решают через него..па любасу...тоже крыса путлера...
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14.09.2022 10:17 Ответить
Краiною править зелена мафiя,сицилiйська нервово палить осторонь.
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14.09.2022 10:35 Ответить
Сдать суку в немецкий публичный дом с удержанием 30 проц. зарплаты в пользу ВСУ
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14.09.2022 10:38 Ответить
чем все закончится
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Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ
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14.09.2022 10:49 Ответить
 
 