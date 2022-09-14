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Новости Война
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Оккупанты отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов принимать участие в войне, - разведка

окупанти

В частях и соединениях, находящихся на территории РФ, упраздняют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Военнослужащие 5 отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), пишущие рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу находящейся в Украине бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников)", - говорится в сообщении.

В то же время в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.

Чтобы решить проблему, командование РФ решило существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только после окончания войны или по прямому разрешению командира раненого.

"Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз - "отит". Дана рекомендация не простуживать ухо. При этом отказано в операционном вмешательстве."

Сейчас оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет "наличных резервов". Для этого планируется передислокирование 4 батальонов так называемых "кадыровцев". Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов РФ", - добавили в ГУР МО.

Читайте: В преддверии возможного визита миссии ООН оккупанты улучшили условия в Оленовской колонии, - разведка

армия РФ (19057) разведка (4170) россия (95365)


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Топ комментарии
+16
З'явилися повідомлення, що найбоєздатніша танкова дивізія Росії - знаменита Таманська, під Харьковим втратила повністю один зі своїх танкових полків, озброєних танками Т-80.
Сама дивізія, два танкові та один мотострілковий полк.
Кількість танків у ТП - 80.
А під Харковом залишилося більше, ніж 80, знищених та захоплених танків.
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14.09.2022 10:45
+11
Урсула Фондер Ляйн сегодня выступая в Страсбурге надела на себя цвета флага Украины...💙💛💪
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14.09.2022 10:52
+9
Лапатная абсірація ідьот даже с апєрєженієм графіка...
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14.09.2022 10:42
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Вже и гроші не гріют.
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14.09.2022 10:41 Ответить
Их надо еще получить

Хотя бы вернуться для начала
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14.09.2022 10:58 Ответить
Хотя бы частями
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14.09.2022 23:16 Ответить
Лапатная абсірація ідьот даже с апєрєженієм графіка...
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14.09.2022 10:42 Ответить
З'явилися повідомлення, що найбоєздатніша танкова дивізія Росії - знаменита Таманська, під Харьковим втратила повністю один зі своїх танкових полків, озброєних танками Т-80.
Сама дивізія, два танкові та один мотострілковий полк.
Кількість танків у ТП - 80.
А під Харковом залишилося більше, ніж 80, знищених та захоплених танків.
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14.09.2022 10:45 Ответить
може й так, хоча з ерефії надходить інформація з різних джерел що массово збирають зеків по колоніях.... і це не поодинокі випадки.... беруть усіх ...... і беруть сотнями...

мабуть буде невелика пауза а потім знову попре гімно руське.....

буду радий якщо помиляюсь......
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14.09.2022 10:50 Ответить
Если кадровые хоть что то могли то эти вообще ниочем

Чему за неделю можно научить
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14.09.2022 11:03 Ответить
Вчора тітка з "Русь сідящая" в інтерв'ю казала, що вже завербували біля 10 000 зеків. Ведучі самі прихуїли від такої цифри. І це ще каже тільки з середньої полоси рашки. До Уряльських зон ще не добралися. Зрозуміло, що з них вояки ніякі, але бляха, стільки зеків на нашій території - то повна хрінь.
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14.09.2022 11:21 Ответить
Родюча Українська земля прийме усіх...
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14.09.2022 11:24 Ответить
Не ошибаетесь.
Ивановская обл. Человеку 32 года. В 2012 г. был осужден на 8 лет за рабой в составе банды. Освободился в 2019. В криминал больше не лез. Работал на заводе. Вызвали в РОВД и предложили подписать контракт (понятно что в Украину). Он отказался. Менты сказали, что если не согласится, то повесят на него пару "висяков".

Инфа из вторых рук. Но есть подозрение, что такой случай далеко не единичный ...
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14.09.2022 11:36 Ответить
Урсула Фондер Ляйн сегодня выступая в Страсбурге надела на себя цвета флага Украины...💙💛💪
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14.09.2022 10:52 Ответить
На рабZee всего 70 млн насэлэния...наркоши Боярышники и прочие дегенерации...нашли вояков...🤣🤣
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14.09.2022 10:55 Ответить
Ваєвалі би есчо, да баліт... ну самі знаєте,що.
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14.09.2022 12:20 Ответить
А чё к нам ехать - уже по ночам холодно, да и убить могут (ирония)
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14.09.2022 12:47 Ответить
В 1941 роцітаким же чином сфорсували аж два корпуси - 61,63. Їх навіть не передівали, а прямо в робах відправили під Гомель, вони там і розтанули. А стало відомо, бо одним командував також "сіделец" Петровський, син того Петровського,із більшовиків.
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14.09.2022 13:31 Ответить
Все дуже просто!

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14.09.2022 13:37 Ответить
Буряти уже здулися.
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14.09.2022 19:55 Ответить
До Улан-Уде дійшов сморід з бєлгородських рефрежираторів
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14.09.2022 22:55 Ответить
 
 