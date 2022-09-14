Оккупанты отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов принимать участие в войне, - разведка
В частях и соединениях, находящихся на территории РФ, упраздняют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"Военнослужащие 5 отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ), пишущие рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.п.). Личному составу находящейся в Украине бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников)", - говорится в сообщении.
В то же время в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.
Чтобы решить проблему, командование РФ решило существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только после окончания войны или по прямому разрешению командира раненого.
"Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии, военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз - "отит". Дана рекомендация не простуживать ухо. При этом отказано в операционном вмешательстве."
Сейчас оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет "наличных резервов". Для этого планируется передислокирование 4 батальонов так называемых "кадыровцев". Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов РФ", - добавили в ГУР МО.
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Хотя бы вернуться для начала
Сама дивізія, два танкові та один мотострілковий полк.
Кількість танків у ТП - 80.
А під Харковом залишилося більше, ніж 80, знищених та захоплених танків.
мабуть буде невелика пауза а потім знову попре гімно руське.....
буду радий якщо помиляюсь......
Чему за неделю можно научить
Ивановская обл. Человеку 32 года. В 2012 г. был осужден на 8 лет за рабой в составе банды. Освободился в 2019. В криминал больше не лез. Работал на заводе. Вызвали в РОВД и предложили подписать контракт (понятно что в Украину). Он отказался. Менты сказали, что если не согласится, то повесят на него пару "висяков".
Инфа из вторых рук. Но есть подозрение, что такой случай далеко не единичный ...