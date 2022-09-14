На территории Украины нашли шевроны, которые в России носят охранники атомных станций и урановых заводов
Специальные подразделения Росгвардии направили охранять мосты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Оперативный ВСУ.
Найденные шевроны принадлежат специальным подразделениям Росгвардии, которые направляются на охрану урановых заводов, атомных станций и т.п.
"Очевидно, захватчикам критически не хватает пушечного мяса, да и кадровый голод ощущается, если уж даже таких "элитных телохранителей" заставили ехать в Украину", - говорится в сообщении.
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+9 Tema9
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+6 Йцу Кенг #461207
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+6 Serhiy Tokolov
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По скромным данным подохло около 60 000 от разных лучевых и прочих болезней хотя верить в эту цифру вряд ли стоит... подохло гораздо больше..