На территории Украины нашли шевроны, которые в России носят охранники атомных станций и урановых заводов

Специальные подразделения Росгвардии направили охранять мосты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Найденные шевроны принадлежат специальным подразделениям Росгвардии, которые направляются на охрану урановых заводов, атомных станций и т.п.

"Очевидно, захватчикам критически не хватает пушечного мяса, да и кадровый голод ощущается, если уж даже таких "элитных телохранителей" заставили ехать в Украину", - говорится в сообщении.

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