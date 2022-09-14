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Новости Агрессия России против Украины Война
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На территории Украины нашли шевроны, которые в России носят охранники атомных станций и урановых заводов

шеврон

Специальные подразделения Росгвардии направили охранять мосты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Найденные шевроны принадлежат специальным подразделениям Росгвардии, которые направляются на охрану урановых заводов, атомных станций и т.п.

"Очевидно, захватчикам критически не хватает пушечного мяса, да и кадровый голод ощущается, если уж даже таких "элитных телохранителей" заставили ехать в Украину", - говорится в сообщении.

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Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+9
Гарна новина: стратегічні об'єкти на Немитій залишаться без охорони.
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14.09.2022 10:58
+6
один хер им от радиации подыхать - решили, чтобы не мучаться.......
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14.09.2022 10:54
+6
На очереди шевроны проводников и машинистов ржд и метро, охранников школ и рынков, водителей троллейбусов и других спецслужб рашистской *********
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14.09.2022 11:07
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один хер им от радиации подыхать - решили, чтобы не мучаться.......
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14.09.2022 10:54 Ответить
Гарна новина: стратегічні об'єкти на Немитій залишаться без охорони.
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14.09.2022 10:58 Ответить
Цензор.нет. Шеврони - це те, що в сержантів. Ви говорите про патчі чи нарукавні щитки.
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14.09.2022 10:59 Ответить
Ввели новый вид вооружённых сил - ядерная охрана. Типа гоулов из игры Fallout.
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14.09.2022 11:05 Ответить
Ну это у них уже давно было - ДРО(департамент режимных объектов) при МВД. Видимо, сейчас в составе поцгвардии.
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14.09.2022 17:39 Ответить
На очереди шевроны проводников и машинистов ржд и метро, охранников школ и рынков, водителей троллейбусов и других спецслужб рашистской *********
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14.09.2022 11:07 Ответить
Кстати 14 сентября на Тоцком полигоне под Оренбургом маршал жюков взорвал ядреную бонбу мощностью до 20 килотонн... прошло 68 лет...и на том полигоне ваше ничего не проводилось...ни дезактивации ни прочих работ...зато солдаты кремлёвского Вермахта тогда шли а атаку в эпицентр взрыва...проверяли выдержит ли быдло радиацию

По скромным данным подохло около 60 000 от разных лучевых и прочих болезней хотя верить в эту цифру вряд ли стоит... подохло гораздо больше..
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14.09.2022 11:10 Ответить
кацапы заложили носимые ядерные фугасы под чернобыль и запорожье
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14.09.2022 11:15 Ответить
Від хаймерсів? Ну хай охороняють.
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14.09.2022 12:55 Ответить
Два скрещённых пернача-шестопёра прежде всего ассоциируются с Украиной и её казацкой героикой. А их характерное доминантное расположение ещё больше акцентирует на этом внимание.
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14.09.2022 15:41 Ответить
 
 