Еще 5 судов со 153 тыс. тонн продовольствия вышли из портов Украины в страны Азии и Европы. ИНФОГРАФИКА
14 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов из 153 тыс. тонн продовольствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
Отмечается, что суда направляются в страны Азии и Европы.
За 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.
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Goga Hammer
показать весь комментарий14.09.2022 13:15 Ответить Мне нравится 0
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