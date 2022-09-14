Еще 5 судов со 153 тыс. тонн продовольствия вышли из портов Украины в страны Азии и Европы. ИНФОГРАФИКА

14 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов из 153 тыс. тонн продовольствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что суда направляются в страны Азии и Европы.



За 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Также смотрите: Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции. ФОТОрепортаж