Санкции против России не будут отменены. Настало время для решимости, а не умиротворения, – фон дер Ляйен

Санкции против России, введенные ЕС из-за вторжения РФ в Украину, не отменят.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Пора для нас проявить решительность, а не умиротворение. То же касается и нашей финансовой поддержки Украины", - подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, финансовый сектор России находится на жизнеобеспечении.

"Мы отрезали три четверти российского банковского сектора от интернациональных рынков. Около тысячи международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом. Аэрофлот останавливает самолеты, потому что запчастей больше нет. Российские военные вынимают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в развалинах. Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения", – добавила фон дер Ляйен.

Читайте: Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов РФ за 6-7 месяцев, - фон дер Ляйен