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Новости Санкции против России Война
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Санкции против России не будут отменены. Настало время для решимости, а не умиротворения, – фон дер Ляйен

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Санкции против России, введенные ЕС из-за вторжения РФ в Украину, не отменят.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Пора для нас проявить решительность, а не умиротворение. То же касается и нашей финансовой поддержки Украины", - подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, финансовый сектор России находится на жизнеобеспечении.

"Мы отрезали три четверти российского банковского сектора от интернациональных рынков. Около тысячи международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом. Аэрофлот останавливает самолеты, потому что запчастей больше нет. Российские военные вынимают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в развалинах. Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения", – добавила фон дер Ляйен.

Читайте: Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов РФ за 6-7 месяцев, - фон дер Ляйен

россия (95365) санкции (11257) Евросоюз (17061) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+17
Скажених тварин пристрілюють.
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14.09.2022 11:39
+13
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14.09.2022 11:43
+7
Це ж фсбшна провокаторка
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14.09.2022 12:03
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Скажених тварин пристрілюють.
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14.09.2022 11:39 Ответить
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14.09.2022 11:43 Ответить
Це ж фсбшна провокаторка
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14.09.2022 12:03 Ответить
або просто дура, а може все разом.
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14.09.2022 12:31 Ответить
В деяких питаннях розумна а в деяких не дуже...
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14.09.2022 16:27 Ответить
Вона фанатична натура,а це не завжди добре.
Як то кажуть: що занадто - то не здраво.
Психологи кажуть:ми різні,і повинні сприймати людей такими,які вони є.
Але тільки не в політиці...де потрібні особистості,неординарні особи,лідери,державники,заризматичні та обдаровані...
Ми чекаємо на таку людину в Україні.
Хоча,вона є,але я поки промовчу....до перемоги.
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14.09.2022 18:27 Ответить
"ЄС" просипається)) Саме цікаво, що "час" фон дер Ляєн як і "ЄС" ще попереду. Питання вже не тільки в танках та нарощуванні допомоги... але "осінній сезон" почнеться коли в Британії закінчуться "королівські клопоти", питання комплексне.
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14.09.2022 12:19 Ответить
Хмырь мавзолейный казав мы 100 лет пол санкциями... особенно когда Союз-Апполон запускали и тушонку Рузвельта жрали 1941-45гг...а когда американский архитектор Альберт Кан построил в Сссре дохлом более 1500 предприятий включая сралинградский тракторный и прочие Днепрогесы то не считаетсЯ...🤣🤣🤣🤒
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14.09.2022 12:31 Ответить
@

>…тушонку Рузвельта жрали 1941-45гг

У мене є інша інформація, з перших рук.

У американський пайок рядового солдата в часи 2 світовоі входило:
- пакет маїсу (кукурудзи) або іншоі крупи
- кубик лярду (сала)
- 3 сигарети Кемел (Camel).

(Тушонка, можливо, діставалась сталінським посіпакам-нкаведистам).
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15.09.2022 07:06 Ответить
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14.09.2022 12:55 Ответить
Так тримати, Європо!
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14.09.2022 13:29 Ответить
Як що ці санкції покладуть початок кінцю існуванню кацапської імперії, то це дійсно санкції.
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14.09.2022 16:05 Ответить
Верным курсом идёте друзья, так держать! Победа за нами!
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14.09.2022 16:06 Ответить
Какие санкции,когда греческие суда работают с росийскими портами. Увольняют украинские экипажи и набирают индусов. Посмотрите трафик судов компании "Sea Тraders group" и поймёте как работают санкции.
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14.09.2022 16:50 Ответить
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14.09.2022 20:17 Ответить
 
 