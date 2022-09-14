Козак в начале вторжения РФ приносил Путину мирное соглашение по Украине, но тот отверг его, - Reuters
В начале полномасштабного вторжения РФ заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак приносил Путину предварительное соглашение, якобы заключенное с Киевом. Украина должна была отказаться от вступления в НАТО.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на троих человек, близких к властям России, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Путин отверг это и приказал продолжить военную кампанию.
"Козак сказал Путину, что, по его мнению, соглашение, которого он достиг, лишило Россию необходимости проводить широкомасштабную оккупацию Украины", - пишет издание.
Перед началом вторжения Путин неоднократно жаловался, что НАТО и его военная инфраструктура приближается к российским границам.
По данным источников, когда Козак представил Путину соглашение, предусматривавшее уступки с украинской стороны, российский диктатор дал четко понять, что этого недостаточно. И что теперь он хочет аннексировать части украинской территории. Соглашение было отвергнуто.
"Это не имеет ничего общего с реальностью. Ничего из этого не происходило. Абсолютно некорректная информация", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters.
По просьбе предоставить комментарий Козак не ответил.
Два из трех собеседников издания сказали, что усилия, нацеленные на завершение соглашения, начались вскоре после 24 февраля. Через несколько дней Козак был убежден, что у него была договоренность с Украиной по ключевым условиям, которых добивалась Россия. Он рекомендовал Путину подписать соглашение.
"После 24 февраля Козак получил карт-бланш. Ему дали зеленый свет по соглашению… Но все отменили. Путин просто изменил планы на ходу", - сказал один из собеседников, приближенный к властям России.
Третий источник заявил, что Казак представил Путину соглашение перед вторжением. Но российский президент ее отверг.
Издание рассказало, что за три дня до вторжения в Украину Путин собрал военное командование, начальников спецслужб и ключевых помощников для проведения заседания Совбеза РФ.
Государственное телевидение РФ записывало эту встречу, однако, когда камеры покинули зал, Козак высказался против того, чтобы Россия предпринимала любые шаги для эскалации ситуации с Украиной, - сказали Reuters два из трех источников. Еще один собеседник агентства, принимавший участие в переговорах после начала вторжения, диалог провалился в начале марта, когда украинская сторона поняла, что Путин собирается продолжать широкомасштабное вторжение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І НИХТО З ОПОЗИЦІЇ не зацікавився про що говорить НЕЛЕГИТИМНИЙ посланець з оккупантом
арахамію на гиляку
Нова версія фільму "Бункер" про ***** та поразку русні
https://t.me/uaobozrevatel/48998
Український блогер Віктор Самохвалов висміяв втечу окупантів із Харківщини в новому гумористичному озвучуванні. Цього разу він використав кадри з фільму "Бункер" 2004 року
eto prosto paraziteljno na skolko rusnja sbe bogami vozomnila....urodi.🤬
Доречі, всі ці зізнання "Ой, ми нє зналі..., Ой, ми нє думалі... Расіянє - тоже люді" свідчить про це.
Третє джерело заявило, що Козак представив Путіну угоду перед вторненням. Джерело:
ТОМУ ГЕТЬ ЕРМАКА ІЗ ВЛАДИ ‼️‼️‼️
Хто ввечері, після роботи, традиційно вмикає 1+1 і споживає "контєнт"? Вам не знайомі такі люди?
Зовсім не "73%" від населення, до речі. Але саме вони встановили вектор розвитку країни.
Хіба хтось фізично примушує людей за це голосувати?
Якщо це свідомий вибір, постає інше питання:
Чому більшою частиною наших людей легко маніпулювати?
На мій погляд, причина у (будемо відвертими) трьох словах - заздрість, жадібність, нетерплячість.
Такі риси, разом з загальним виборчим правом будуть завжди руйнувати державу.
Що робити - окреме велике питання, такі проблеми є у багатьох країн, вирішуються вони по-різному.
Так, можна подивитися на найбільш успішні країни, як вони вирішують.
Звичайно, у наші часи не вийде обмежувати загальне виборче право, проте...
Ті ж США мають непряму виборчу систему, що є запобіжником.
Або, наприклад Швейцарія - там виборчий бюлетень досить складний і його легко зіпсувати.
Зепотерпілогот?
а тепер розповідає, що мінські угоди їй не такі були
1. Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території. Іуди.
Який процент підтримки НАТО був тоді, я добре знаю. Як і те, що Україна офіційно подала заявку на отримання ПДЧ. Проти надання ПДЧ проголосували друзі путіна: Меркель, Саркозі, Берлусконі і здається Бельгія.
Нам треба базу НАТО збудувати на півночі України, у Білгородському районі Харківський області!
І ні яких угод, з копростаном, а не з якимось там ******...
Так всі кинулись обсмоктувати чергову солодку зраду, що нікого навіть не турбують джерела цих, в кращому випадку, пліток.
"...зусилля, націлені на завершення угоди, почалися невдовзі після 24 лютого. Через кілька днів Козак був переконаний, що у нього була домовленість з Україною щодо ключових умов, яких добивалася Росія. Він рекомендував Путіну підписати угоду..."
Одне питання - що малось на увазі під фразою "поступками з українського боку"?
Що це за договорняк був? Про що? Хто прийняв таке рішення?
Ну й ще багато новин тієї пори (лютий-березень) -- знаходьте, читайте.
Значить почули як пахне пи*дець...
Проблема у тому що навіть це не зупинило ліліпутіна - треба була вода у Крим і коридор до Приднестровя. Якими б словами фанати Зе відмазували би свою Бубочку від народного гніву цікаво.
11 березня 2022 р ермак придбав мерседес за 3,2 млн гривень.
Як так? Коли встиг?
Здали Україну за мерседес, тварюки.
Отношения путлера к Украине были понятны и ДО 2014 г. А после 2014 стали очевидны. Широкомасштабное вторжение было вопросом только времени. Именно после вторжения нескольких российских БТГ в Украину в 2014 г. путлер понял, что его армия пока не готова и надо подготовиться более серьезно.
Обсуждать надо ЧТО дОлжно и можно было сделать для укрепления обороноспособности Украины, начиная с 2014 г. И ЧТО делалось. Президентами, министрами, политиками и военными.
13 вересня 2022
"В Офісі Президента презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України"