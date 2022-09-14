Козак в начале вторжения РФ приносил Путину мирное соглашение по Украине, но тот отверг его, - Reuters

В начале полномасштабного вторжения РФ заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак приносил Путину предварительное соглашение, якобы заключенное с Киевом. Украина должна была отказаться от вступления в НАТО.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на троих человек, близких к властям России, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин отверг это и приказал продолжить военную кампанию.

"Козак сказал Путину, что, по его мнению, соглашение, которого он достиг, лишило Россию необходимости проводить широкомасштабную оккупацию Украины", - пишет издание.

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Перед началом вторжения Путин неоднократно жаловался, что НАТО и его военная инфраструктура приближается к российским границам.

По данным источников, когда Козак представил Путину соглашение, предусматривавшее уступки с украинской стороны, российский диктатор дал четко понять, что этого недостаточно. И что теперь он хочет аннексировать части украинской территории. Соглашение было отвергнуто.

"Это не имеет ничего общего с реальностью. Ничего из этого не происходило. Абсолютно некорректная информация", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters.

По просьбе предоставить комментарий Козак не ответил.

Два из трех собеседников издания сказали, что усилия, нацеленные на завершение соглашения, начались вскоре после 24 февраля. Через несколько дней Козак был убежден, что у него была договоренность с Украиной по ключевым условиям, которых добивалась Россия. Он рекомендовал Путину подписать соглашение.

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"После 24 февраля Козак получил карт-бланш. Ему дали зеленый свет по соглашению… Но все отменили. Путин просто изменил планы на ходу", - сказал один из собеседников, приближенный к властям России.

Третий источник заявил, что Казак представил Путину соглашение перед вторжением. Но российский президент ее отверг.

Издание рассказало, что за три дня до вторжения в Украину Путин собрал военное командование, начальников спецслужб и ключевых помощников для проведения заседания Совбеза РФ.

Государственное телевидение РФ записывало эту встречу, однако, когда камеры покинули зал, Козак высказался против того, чтобы Россия предпринимала любые шаги для эскалации ситуации с Украиной, - сказали Reuters два из трех источников. Еще один собеседник агентства, принимавший участие в переговорах после начала вторжения, диалог провалился в начале марта, когда украинская сторона поняла, что Путин собирается продолжать широкомасштабное вторжение.