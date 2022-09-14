На свадьбе в Бахчисарае пели "Червону калину". 6 человек были арестованы и оштрафованы. ВИДЕО

Оккупационный "суд" в Бахчисарае присудил 6 людям административное наказание за то, что они пели на свадьбу песню "Червона калина".

Об этом сообщили в пресс-службе "суда", информирует Цензор.НЕТ.

Организаторов и участников свадьбы обвинили в исполнении песни, которая является "атрибутикой (боевой песней), которую использует организация украинских националистов (ОУН)". Также, по заключению "суда", на свадьбе имела место дискредитация армии РФ.

"А именно воспроизведена музыкальная композиция на украинском языке "Червона калина", в тексте которой содержатся слова: "звільняти братів-українців з московських кайданів", которая используется организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой запрещена на территории РФ, тем самым включает в себя сведения о дискредитации вооруженных сил РФ", - заявили в российском суде.

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По данным российских пропагандистов из агентства "Крым 24", владелец ресторана, в котором гуляли свадьбу, получил 15 суток ареста. Диджей и одна участница свадьбы получили по 10 суток ареста, мать жениха – 5 суток, мать невесты и жена владельца ресторана – по 50 тыс. рублей штрафа.

Людей в оккупированном Крыму не в первый раз преследуют за исполнение украинских песен. В августе диджея Юрия Радионова арестовали на 10 суток и оштрафовали на 40 тыс. рублей за то, что он поставил в кафе в Щелкино песню "Дике поле" рэпера YARMAK. Заказавшего песню мужчину оштрафовали на 50 тыс.