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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На свадьбе в Бахчисарае пели "Червону калину". 6 человек были арестованы и оштрафованы. ВИДЕО

расследование,наручники,дело

Оккупационный "суд" в Бахчисарае присудил 6 людям административное наказание за то, что они пели на свадьбу песню "Червона калина".

Об этом сообщили в пресс-службе "суда", информирует Цензор.НЕТ.

Организаторов и участников свадьбы обвинили в исполнении песни, которая является "атрибутикой (боевой песней), которую использует организация украинских националистов (ОУН)". Также, по заключению "суда", на свадьбе имела место дискредитация армии РФ.

"А именно воспроизведена музыкальная композиция на украинском языке "Червона калина", в тексте которой содержатся слова: "звільняти братів-українців з московських кайданів", которая используется организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой запрещена на территории РФ, тем самым включает в себя сведения о дискредитации вооруженных сил РФ", - заявили в российском суде.

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По данным российских пропагандистов из агентства "Крым 24", владелец ресторана, в котором гуляли свадьбу, получил 15 суток ареста. Диджей и одна участница свадьбы получили по 10 суток ареста, мать жениха – 5 суток, мать невесты и жена владельца ресторана – по 50 тыс. рублей штрафа.

Людей в оккупированном Крыму не в первый раз преследуют за исполнение украинских песен. В августе диджея Юрия Радионова арестовали на 10 суток и оштрафовали на 40 тыс. рублей за то, что он поставил в кафе в Щелкино песню "Дике поле" рэпера YARMAK. Заказавшего песню мужчину оштрафовали на 50 тыс.

арест (10454) Крым (26365) музыка (786) свадьба (154) Бахчисарай (72) штраф (1282)


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Топ комментарии
+26
Своей тени уже боятся. Агония.
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14.09.2022 12:54
+17
Хороший тамада и конкурсы интересные
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14.09.2022 12:54
+10
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14.09.2022 12:56
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Своей тени уже боятся. Агония.
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14.09.2022 12:54 Ответить
Хороший тамада и конкурсы интересные
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14.09.2022 12:54 Ответить
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14.09.2022 12:56 Ответить
Такой день испортили людям, орки в касках которые.
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14.09.2022 13:09 Ответить
Схоже, на московії співання Калини стає традицією. Чекаємо на всенародне виконання.
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14.09.2022 12:59 Ответить
Коли там в Крим газманов приїде з концертом "роися здесь навсегда"? В цього старого алкаша легка рука)) Рашисти купують квиток на газманова, а натомість потрапляють на концерт йоськи кобзона)
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14.09.2022 13:02 Ответить
В Крыму резко возросло число желающих продать квартиру и упали цены на недвижимость.

Налетай!))

https://donpress.com/news/14-09-2022-v-krymu-rezko-vozroslo-chislo-zhelayuschikh-prodat-kvartiru-i-upali-ceny-na
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14.09.2022 13:07 Ответить
а в наших маршрутках продовжують рюське лайно на всю гучність вмикать
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14.09.2022 13:09 Ответить
Че до сих пор памятник катьке-розвратнице в Одессе делает. Просто тупо снести вместе с ее апологетами без дискуссий.
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14.09.2022 13:25 Ответить
Це важливий памятник для фанатів німецького пороно.
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14.09.2022 14:04 Ответить
Людям на весіллі буде що згадати
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14.09.2022 13:48 Ответить
Треба слухати останній хіт Pink Floyd і спостерігати за реакцією
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14.09.2022 13:50 Ответить
а чому не акцентуєте, що це було весілля представників корінного народу - киримли?! Що усі репресовані - це наші співвітчизнники, кримці?! Етнічні українці у Криму навіть у думках такого не роблять! Де 700 тисяч етнічних українців Криму, які за переписом там живуть? Й за Z-ку у Сувдак'у, це наші таракташські парубки били московитів. Й той хлоп, що кидав коктейль Молотова у Кєзлєві (а у не в Євпаторії, як по-москальські), насправді на Зіза, як пишуть українські ЗМІ, а Азізов. Чомусь усі такі моменти поза увагою залишаються... Й "Свобода" продовжує вільно лити на нас бруд...
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14.09.2022 14:11 Ответить
От і цікаво, хто ж здав?
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14.09.2022 14:59 Ответить
Он против фашизма...цікаво....бджоли проти меду!!!!!
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14.09.2022 14:16 Ответить
Та ми все розуміємо . . Коли до голови приставлене дуло пістолета то ще й не таке скажеш .
Але по факту нічого не змінилось ,, Червона Калина - в кафе на весіллі , багато про що говорить ,, і
якби хазяїн кафе був прокацапським , то наша пісня там нізащо не зазвучала б . А люди б під неї не танцювали .
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14.09.2022 14:32 Ответить
А аццы нареченого та нареченої не постраждали. Отже вони і здали всіх. Хайль!
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14.09.2022 14:58 Ответить
весілля це дискредитація «армії» рф
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14.09.2022 15:42 Ответить
Рыло помощника спецоперации зафиксировано.
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14.09.2022 16:25 Ответить
За "Калінку-малінку" будемо розстрілювати.
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15.09.2022 00:01 Ответить
 
 