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Новости Война
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У оккупанта Ивана из Воронежа украли все деньги, полученные за убийства украинцев. ФОТО

Иван с конца февраля воюет в Украине. Он заработал на крови около 750 тыс. рублей (473 тыс. грн.), но мошенники украли с карты все до копейки.

Трогательную историю Ивана публикует российский телеграм-канал Baza, сообщает Цензор.НЕТ.

Россиянин провел в Украине полгода. Когда его подразделение временно вывели в Белгородскую область, Иван отдал карточку с зарплатой маме. Однажды она сняла деньги, в следующий раз банкомат сообщил об отказе.

"Оказалось, что деньги с карты исчезли. Кто-то просто забрал их с помощью дубликата сим-карты Ивана. На счету лежало около 750 тысяч рублей – все деньги, которые парень заработал во время боевых действий. Теперь женщина специально подгадывает время, чтобы снять зарплату сына сразу после зарплаты, ведь пока он сам не может заблокировать или переоформить карточку, потому что находится в Украине", - пишет Baza.

Читайте: Оккупанты отменяют отправку подразделений в Украину из-за массовых отказов принимать участие в войне, - разведка

Мать Ивана обратилась в полицию и в прокуратуру. Там ей ответили, что вряд ли могут чем-то помочь.

У оккупанта Ивана из Воронежа украли все деньги, полученные за убийства украинцев 01

армия РФ (19057) россия (95365) хищение (674)


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Топ комментарии
+24
Што жє ти, ванюша, голаву павєсіл...
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14.09.2022 13:09
+22
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14.09.2022 13:10
+22
А зачем ему деньги если ему и так скоро ******?
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14.09.2022 13:10
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Што жє ти, ванюша, голаву павєсіл...
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14.09.2022 13:09 Ответить
свои же паханы по банде ой миль пардон однополчане..зуб даю..карту номер только в Украине сфоткать и списать и можно было СМС сбросили данные и вперде в банке откатали дублешку и никаких криминалов... есть сложный путь поднять кодовые данные по выдлаваемым картам по ФИО но так долше и опасней цепочка больше...
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14.09.2022 13:35 Ответить
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14.09.2022 13:10 Ответить
А зачем ему деньги если ему и так скоро ******?
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14.09.2022 13:10 Ответить
то його "мама" кинула....вона ХОТІЛА білі жигулі...
а цей виродок руZZкій вбивця втік, а НЕ приїхав в целофані....
так руSSка "мама" буде його знову ж на "подвиги" відряджати...з думками:"щоб ти здох, сучий біомусор"....
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14.09.2022 13:12 Ответить
так і треба покидьку
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14.09.2022 13:13 Ответить
Прастьіе люди нє винаватьі! Ета все Путин!

Курва! І не печуть же руки ті криваві гроші отій свиноматці, що народила цього покидька!
Маріуполь на ваші оселі і щоб усе було Буча в житті!
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14.09.2022 13:13 Ответить
так це ж Ванька -дурачек
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14.09.2022 13:14 Ответить
Ты это,Ваня,порадуй маму-сдохни.
Только сдохни с подтверждением,а то опять маму соотечественники ******.Будет как обычно-и ******** нет и карточка пустая.
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14.09.2022 13:15 Ответить
Респект мошенникам, хорошее дело делают!!!
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14.09.2022 13:16 Ответить
то напевно пЄніс Душилін його облопошив через ммм
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14.09.2022 13:16 Ответить
****, до слез
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14.09.2022 13:18 Ответить
Де пика цього виродка
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14.09.2022 13:19 Ответить
Надежда у нее теперь только на "гробовые",так они на ее карточку прийдут
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14.09.2022 13:19 Ответить
Маю велику надію,що цей ванька-дурачок скоро буде удобрювати український чорнозем. Тому на###уя йому гроші?
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14.09.2022 13:20 Ответить
Помнится при атсасавке, в вяликой и магучей армии процветало воровство, особенно перед дембелем, салдатик на свои 7 руплев зарплаты и то что намутит за время службы, набивал чемодан, а нехорошие сослуживцы с соседних подразделений вскрывали каптёрки, а то окно или стену могли прошибить и пошерстить чемоданы. А так в принципе как пишут кремлёвские ******* при совке всё было хорошо, ни плохих ментов, ни воровства, ни убийств, ни наркомании, ни...х.я)
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14.09.2022 13:24 Ответить
Пропоную зібрати кошти орку на мотузку, нехай вішається.
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14.09.2022 13:24 Ответить
Івану висловить "співчуття"?
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14.09.2022 13:30 Ответить
Рускій бог нахлобучив Івана з Воронежа.
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14.09.2022 13:36 Ответить
Напрасна старушка ждьот сина дамоооой!
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14.09.2022 13:44 Ответить
Хорошо если деньги украинские хакеры сняли на ВСУ
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14.09.2022 13:55 Ответить
А эта путинская гиена хотел чебурек с мясом , да нет досвидос ,кацап кацапу всегда поможет.
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14.09.2022 13:55 Ответить
тут я би не заперечував, якби цими шахраями були б українці. А якби ще й вони донатили ці гроші на ЗСУ... - нагородив би.
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14.09.2022 14:02 Ответить
яка блювотна форма в кацапів...
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14.09.2022 14:31 Ответить
надіюсь що це можливо наші вкрали якимось способом ці гроші з його картки і відправили на допомогу ЗСУ
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14.09.2022 14:37 Ответить
На рахунку лежало близько 750 тисяч рублів - усі гроші, що хлопець заробив під час бойових дій. Джерело:
"Заробітчанин" хрінов. "Зароби" краще мамкє одним махом на "Ладу".
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14.09.2022 14:43 Ответить
одна ванюшка бяда бяда огорчение
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14.09.2022 15:13 Ответить
Да всё просто, там мамашка деньги приныкала что бы лапоть их не пробухал, тем более что ванька имеет большие шанцы отправиться на концерт к кобздону.
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14.09.2022 16:30 Ответить
Це ідея. Агов, де наші бойові хакери? Для вас є робота. Треба обчищати картки орків. За таке діло Зеля повинен запровадити нагороду.
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14.09.2022 22:31 Ответить
 
 