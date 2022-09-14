У оккупанта Ивана из Воронежа украли все деньги, полученные за убийства украинцев. ФОТО
Иван с конца февраля воюет в Украине. Он заработал на крови около 750 тыс. рублей (473 тыс. грн.), но мошенники украли с карты все до копейки.
Трогательную историю Ивана публикует российский телеграм-канал Baza, сообщает Цензор.НЕТ.
Россиянин провел в Украине полгода. Когда его подразделение временно вывели в Белгородскую область, Иван отдал карточку с зарплатой маме. Однажды она сняла деньги, в следующий раз банкомат сообщил об отказе.
"Оказалось, что деньги с карты исчезли. Кто-то просто забрал их с помощью дубликата сим-карты Ивана. На счету лежало около 750 тысяч рублей – все деньги, которые парень заработал во время боевых действий. Теперь женщина специально подгадывает время, чтобы снять зарплату сына сразу после зарплаты, ведь пока он сам не может заблокировать или переоформить карточку, потому что находится в Украине", - пишет Baza.
Мать Ивана обратилась в полицию и в прокуратуру. Там ей ответили, что вряд ли могут чем-то помочь.
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а цей виродок руZZкій вбивця втік, а НЕ приїхав в целофані....
так руSSка "мама" буде його знову ж на "подвиги" відряджати...з думками:"щоб ти здох, сучий біомусор"....
Курва! І не печуть же руки ті криваві гроші отій свиноматці, що народила цього покидька!
Маріуполь на ваші оселі і щоб усе було Буча в житті!
Только сдохни с подтверждением,а то опять маму соотечественники ******.Будет как обычно-и ******** нет и карточка пустая.
"Заробітчанин" хрінов. "Зароби" краще мамкє одним махом на "Ладу".