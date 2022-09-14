Почти вся территория оккупированной Херсонщины под огневым контролем ВСУ, - ОК "Південь"

Украинские защитники держат под огневым контролем почти всю оккупированную территорию Херсона.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, украинские защитники продвигаются, оттесняют оккупантов, что деморализует противника.

"Их состояние подорвано успехами наших войск в Харьковской области, они обмениваются между собой новостями. И тем, что они чувствуют на себе, тот огневой контроль, который мы обеспечиваем над почти всей оккупированной Херсонщиной", - отметила Гуменюк.

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