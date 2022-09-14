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Новости Война
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Почти вся территория оккупированной Херсонщины под огневым контролем ВСУ, - ОК "Південь"

арта,війна,зсу,артилерія

Украинские защитники держат под огневым контролем почти всю оккупированную территорию Херсона.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Південь" Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, украинские защитники продвигаются, оттесняют оккупантов, что деморализует противника.

"Их состояние подорвано успехами наших войск в Харьковской области, они обмениваются между собой новостями. И тем, что они чувствуют на себе, тот огневой контроль, который мы обеспечиваем над почти всей оккупированной Херсонщиной", - отметила Гуменюк.

Смотрите: Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области. ФОТО

ВСУ (6546) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+45
Армянские издания пишут, что Азербайджан нанес артиллерийские удары по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике прошлой ночью.
Официальной информации пока нет.
Кроме этого, сообщается, что азербайджанские войска обстреляли машину ВС РФ в селе Верин Шоржа.
_________________________________________________________________________________

Ну, блін, ніякої поваги до другої у світі армії
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14.09.2022 14:16
+30
Нехай шмаляють. Нам буде менше роботи.
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14.09.2022 14:18
+19
Чем меньше Ванек, тем лучше для мира! Во всех смыслах.
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14.09.2022 14:21
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Армянские издания пишут, что Азербайджан нанес артиллерийские удары по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике прошлой ночью.
Официальной информации пока нет.
Кроме этого, сообщается, что азербайджанские войска обстреляли машину ВС РФ в селе Верин Шоржа.
_________________________________________________________________________________

Ну, блін, ніякої поваги до другої у світі армії
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14.09.2022 14:16 Ответить
Нехай шмаляють. Нам буде менше роботи.
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14.09.2022 14:18 Ответить
Пофиг на то, что пишут армянские изделия. Для меня образом Армянина является Нигоян.
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14.09.2022 14:31 Ответить
І що Медвєдєв не пригрозив ядерною(єдронною) відповіддю? Мабуть ще в запої.
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14.09.2022 14:31 Ответить
Процесс пошёл ВСЕМ МИРОМ ДОБИТЬ СУМАСШЕДШИХ ЗОМБИ-РАШИСТЮГ‼️Японцы ,давайте , забирайте свои Курилы!
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14.09.2022 14:51 Ответить
Гиви Иванович слушай... совсем тебя этот Гаи азербайджанский не уважает...
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14.09.2022 15:35 Ответить
очень хорошо. начали пинать росейку с разных сторон.
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14.09.2022 20:12 Ответить
Японии не слышно, Курилы ннааадаааа?
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14.09.2022 20:51 Ответить
Чем меньше Ванек, тем лучше для мира! Во всех смыслах.
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14.09.2022 14:21 Ответить
Пусть пользуются моментом,пока ВСУ крошит их в Херсонской и по всей линии фронта..Гнать сук отовсюду
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14.09.2022 14:24 Ответить
Скоро будет очередной десь ,"доброй" мавзолейной Моли...💛💙💙💛🖤♥️💯💯Слава ЗСУ💪💪💪
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14.09.2022 15:11 Ответить
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14.09.2022 15:11 Ответить
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Слава ЗСУ !!!
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14.09.2022 17:13 Ответить
Под огневым контролем -- газпром!

Линия обороны
https://defence-line.org/2022/09/pervyj-v-stvole/ Первый - в стволе?

То, что давно витало в воздухе, начинает обретать некоторые реальные черты. Так, уже давно возникали вопросы о том, что путинская игра на трубе, относительно контрактных поставок газа, просто обязана обернуться судебными исками, но пока ни одного иска никто не подал. Видимо, в ЕС этот вопрос отложили до момента, когда возникнет реальная возможность обеспечить поставки газа из других источников. И вот этот момент наступил. В немецких СМИ уже появились материалы под названиями, наподобие «В Германии началась жизнь после Газпрома. Как это будет?» И в общем, теперь понятно, что катастрофы не будет точно, просто все станет иметь другой вид, и потому - Европа движется дальше.
Но тут возникает вопрос о том, каким образом государства могут регулировать время подачи исков против Газпрома своими коммерческими компаниями. Правительство, в цивилизованной стране, не может прямо вмешиваться в действия компании, которая работает согласно действующему законодательству. Но в той же Германии была запущена многомиллиардная программа поддержки предприятий энергетического сектора и потому компании вышли на некий уровень договоренностей, когда взамен помощи от государства, они выполняют некоторые обязательства, в частности - о времени возможной подачи судебных исков к Газпрому.

И тут надо вспомнить, что экспортные контракты Газпрома всегда заканчивались пунктом, в котором был указан механизм разрешения споров, связанных с исполнением обязательств, вытекающих из его текста. Насколько можно понять, именно этот пункт был стандартным и в нем было указано, что такой инстанцией является Стокгольмский международный арбитраж. Мы помним, как в этом суде выиграли наш Нафтогаз и польский PGNiG, и в общем, это были первые ласточки, а Газпром тогда потерял чисто символические суммы. Сейчас же все будет по-другому.

Так, стало известно о том, что возможно, первый иск против Газпрома за «игру на трубе», подаст немецкая энергетическая компания Uniper. Недавно исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Мобах заявил о том, что компания оказалась в критическом положении из-за действий Газпрома и вынуждена брать кредиты и опираться на помощь правительства, поскольку терпит убытки со скоростью 100 миллионов евро в сутки и на сегодня имеет убытков, вызванных действиями контрагента, более 19 миллиардов евро.

В Uniper подтвердили подготовку соответствующего иска, но не разглашают подробностей и пока неизвестно, какая сумма ущерба будет предъявлена для взыскания. Но уже очевидно, что она не будет меньше той, которая уже сейчас заявлена компанией. Можно с уверенностью говорить о том, что иск будет «весить» намного больше 20 миллиардов евро. Причем, практически все специалисты из области международного коммерческого права в один голос утверждают, что все контрактные контрагенты Газпрома просто обречены на победу в суде, поскольку нарушения контракта со стороны поставщика не просто очевидны, но и москва сделала ряд заявлений, указывающих на преднамеренность этих действий. Все басни о форс-мажоре, которые Газпром уже формализовал своими уведомлениями клиентов, смыты унитаз комментариями о том, что газ не будет поставляться до тех пор, пока не будет отменены санкции. А кроме того, все технические аспекты, которые якобы не позволяли возобновить поставки, тоже опровергнуты соответствующим образом.

Ну а в Uniper заявляют о том, что они не сомневаются в своей победе и более того, там говорят о том, что знают, как взыскать эти суммы по судебному решению. Что-то нам подсказывает, что совсем скоро, у Газпрома появится новый владелец или владельцы, впрочем, как и у части лепрозория, откуда в Европу шел газ. Причем, для этого не нужно будет использовать какие-то хитрые схемы. Все это добро просто заберут за долги.
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14.09.2022 17:51 Ответить
Контроль і за Лівим берегом Дніпра теж?
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14.09.2022 18:43 Ответить
Сплашная русафобія какаята!.. Ні - не так. Русафобія є "баязн'ю рускіх" і всього, що з ними пов'язане. Ми, українці, не боїмося рускіх. Ми їх ненавидимо і вбиваємо. А також ранимо і поранених - лікуємо, а також беремо в полон. А потім - міняємо на своїх. Бо ми - Велика Нація.
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14.09.2022 18:45 Ответить
 
 