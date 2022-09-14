Мы вернемся на оккупированные территории, в частности, в Крым, это наша земля и наши люди, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым и другие оккупированные Россией территории вернутся в состав Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил журналистам в Изюме.
"Мы должны отправить сообщения людям на оккупированных территориях, в Крыму. Это наши люди. Это трагедия - оккупация более 8 лет назад. Конечно, все это время могло изменить многих, особенно детей. Война идет не только оружием. Информационная война атакует людей. Россия атакует телевидением, другими медиа", - подчеркнул президент.
"Мое послание - мы вернемся. Неважно, что они слышали в течение этих 8 лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди", - добавил Зеленский.
Отвечая на вопрос о впечатлениях от увиденного в Изюме, Зеленский сказал, что "не удивлен тем, что увидел здесь".
"Это не шок для меня. Мы начали видеть те же картины из Бучи - разрушенные дома, убитые люди. Это часть нашей современной истории", - сказал он.
Говоря о международном расследовании преступлений России, он поблагодарил за работу международные следственные комиссии: "Мы понимаем, что это процесс небыстрый. Для Украины главное - продолжать быть открытой".
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А житло для людей ЗЄрмакам до сраки.
У всьому іншому насрати ЗЄрмакам і на людей, і на їх проблеми.
Як тобі зелене убожество кінець єпохи бідності, брехні і кумівста? В Латвіїї сидиш?
вона, орденоносный батальон 95-кв подтянется на джипах и мерсах... сразу и попрем...
Від себе додам - вялікіє ліберали Фейгін та Солонін успіхи на фронтах приписують хитрій антпутінській зраді кацапських генералів -отакі оці імперці пол жують Україну у своїх цілях додомку хочуть
ось це добре!
Лайно повино бути в вигрібній ямі, септику.
Залишилась проблема з 73, але це довготривала проблема і платити за дупоголових будуть і наступні покоління українців!
Мокша - це руська назва фіноугорського народу. Ерзя, мордва, мокша.
Ви схожі на руське! Вони теж ненавидять і ображають людей, бо ближче до приматів.
Прочитай ТВІР, плужара! Тоді я перепитаю тебе, що ти ******** мені у "подяку" за пораду. Воно невеличке, тормоз ти деградований.
ПіСі "бризкають" не соплями, а слюною. Саме тормозяки, які тупі й усвідомлювати тупість не у стані. Словесний пронос в них все "відмазує"
Люди побачили що таке дебіла пустити керувати країною і на рівні рефлексів тепер імя Зе буде асоциюваться зі неминучею війною. За що боровся цей дебіл на то він і напоровся - Пороха звинувачував у розвязанні війни, а сам привів широкомаштабні війну в Україну.
славу зі своїм мужчинкою
Мастер языкового жанра!
Если бы не народ и военные, то по твоим бы новым мостам и дорогам рашка уже в Киеве бы была...
Это же ты со своей зел командой планомерно сливал оборону Украины....
Слил опер Вагнер, оборонку и юг Украины.....
Это твои минобороны не закупали да и не закупают бронежилеты, тепловизоры, одежду солдатам...
Это твоя прокуратура, СБУ и ДБР ставят палки в колеса патриотам и волонтерам.....
Виявляється операцію на Харківщині підготували українські, американські та британські генерали, а не жополіз Єрмака Сирський