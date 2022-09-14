Мы вернемся на оккупированные территории, в частности, в Крым, это наша земля и наши люди, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым и другие оккупированные Россией территории вернутся в состав Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил журналистам в Изюме.

"Мы должны отправить сообщения людям на оккупированных территориях, в Крыму. Это наши люди. Это трагедия - оккупация более 8 лет назад. Конечно, все это время могло изменить многих, особенно детей. Война идет не только оружием. Информационная война атакует людей. Россия атакует телевидением, другими медиа", - подчеркнул президент.

"Мое послание - мы вернемся. Неважно, что они слышали в течение этих 8 лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди", - добавил Зеленский.

Отвечая на вопрос о впечатлениях от увиденного в Изюме, Зеленский сказал, что "не удивлен тем, что увидел здесь".

"Это не шок для меня. Мы начали видеть те же картины из Бучи - разрушенные дома, убитые люди. Это часть нашей современной истории", - сказал он.

Говоря о международном расследовании преступлений России, он поблагодарил за работу международные следственные комиссии: "Мы понимаем, что это процесс небыстрый. Для Украины главное - продолжать быть открытой".

Также смотрите: Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм. ФОТОрепортаж