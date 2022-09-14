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Новости Война
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Мы вернемся на оккупированные территории, в частности, в Крым, это наша земля и наши люди, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым и другие оккупированные Россией территории вернутся в состав Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил журналистам в Изюме.

"Мы должны отправить сообщения людям на оккупированных территориях, в Крыму. Это наши люди. Это трагедия - оккупация более 8 лет назад. Конечно, все это время могло изменить многих, особенно детей. Война идет не только оружием. Информационная война атакует людей. Россия атакует телевидением, другими медиа", - подчеркнул президент.

"Мое послание - мы вернемся. Неважно, что они слышали в течение этих 8 лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это произойдет. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди", - добавил Зеленский.

Отвечая на вопрос о впечатлениях от увиденного в Изюме, Зеленский сказал, что "не удивлен тем, что увидел здесь".

"Это не шок для меня. Мы начали видеть те же картины из Бучи - разрушенные дома, убитые люди. Это часть нашей современной истории", - сказал он.

Говоря о международном расследовании преступлений России, он поблагодарил за работу международные следственные комиссии: "Мы понимаем, что это процесс небыстрый. Для Украины главное - продолжать быть открытой".

Также смотрите: Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (20232) оккупация (10119)


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Топ комментарии
+26
Зелений пабідун.
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14.09.2022 14:22
+25
Попіаритись приїхав, чотирикратний відказник.
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14.09.2022 14:22
+23
Верховного панєсло! А навіщо знову дороги на Київ прокладаєте , а не людя житло будувати
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14.09.2022 14:21
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14.09.2022 14:20 Ответить
Хатинка Зелі у 15 хв. від Ластівчина гнізда автівкою.
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14.09.2022 14:35 Ответить
Так і хочеться спитати - для чого міни зняв на Чонгарі?
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14.09.2022 14:44 Ответить
МРІЄ бути повішаним за шию на арці замість дзвона буратіни в Севасі цей зевілупок...
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14.09.2022 15:21 Ответить
Мы будем в Крыму всем нашим подразделением !!! Ждите свинособаки кровавые
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14.09.2022 15:05 Ответить
Верховного панєсло! А навіщо знову дороги на Київ прокладаєте , а не людя житло будувати
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14.09.2022 14:21 Ответить
Рекомендую Курбанова Live Кривонос: контрнаступ уже?
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14.09.2022 14:23 Ответить
Велике крадівництво і не припинялось
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14.09.2022 14:25 Ответить
Бо на "великому крадівництві" поповнюється чорна каса СН та ОПЗЄ.

А житло для людей ЗЄрмакам до сраки.
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14.09.2022 14:25 Ответить
Бо бюджет як і вкладання в війну за гроші США ставлять під контроль ГЕНЕРАЛІВ НАТО , а. БОТОферми кормити ,а проституток у ВР для голосувань планів Єрмаківщини..
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14.09.2022 14:34 Ответить
Зеленский хорош или плох но он в данное время руководитель страны. То что он говорит что все оккупированные территории должны вернуться обратно это вселяет надежду. А диванные трусливые нытики и пессимисты комментаторы берите оружие и идите воевать .
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14.09.2022 14:37 Ответить
Без тебе розберемось
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14.09.2022 14:40 Ответить
Скажи, воно дефіцитний ПЛУЖАРА... Отруєний "каждая кухарка...". Типова "цеглина у стіні"...
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14.09.2022 15:26 Ответить
якось ***** на голоси з закордону.ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МАЮТЬ ЗАКОННЕ ПРАВО КРИТИКУВАТИ ВЛАДУ,а ******* про дивани лізе від *********
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14.09.2022 14:55 Ответить
******** з трибуни арлекіно він, а НЕ "рукавадітіль"! Формальне "фото" й не більше, НЕ ТУПИ!
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14.09.2022 15:24 Ответить
Зелений пабідун.
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14.09.2022 14:22 Ответить
Попіаритись приїхав, чотирикратний відказник.
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14.09.2022 14:22 Ответить
Ну щодо маєточку ЗЄ у Криму це має сенс.

У всьому іншому насрати ЗЄрмакам і на людей, і на їх проблеми.
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14.09.2022 14:23 Ответить
Та ваші люди, ваші - колаборанти, зрадники і "какаяразніца". ****, як вони вже задовбали "нашими людьми"
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14.09.2022 14:26 Ответить
Голос крови, блд!
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14.09.2022 14:38 Ответить
І на куя ти вліз в ту ******* історію...
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14.09.2022 14:26 Ответить
Спасибо украинцы , что голосовали по приколу !
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14.09.2022 14:26 Ответить
Піар на крові зеленої гниди!!!
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14.09.2022 14:30 Ответить
Може у рашискіх нічтожеств, щось там і полихає, але поляковські боти не мають що сказати - що це як не піар на крові?
Як тобі зелене убожество кінець єпохи бідності, брехні і кумівста? В Латвіїї сидиш?
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15.09.2022 09:52 Ответить
канешна повернемсь...
вона, орденоносный батальон 95-кв подтянется на джипах и мерсах... сразу и попрем...
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14.09.2022 14:30 Ответить
Як Люся у Фейгіна критикувала статтю Залужного, як міні терка оборони дозволила усім подолякам пздіти про справи на фронті-тільки не Залужному . Дивіться та слухайте Кривоноса на Курбанова Live учора останнє
Від себе додам - вялікіє ліберали Фейгін та Солонін успіхи на фронтах приписують хитрій антпутінській зраді кацапських генералів -отакі оці імперці пол жують Україну у своїх цілях додомку хочуть
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14.09.2022 14:30 Ответить
Щодо Солоніна (знаю особисто 18 років), Ви пані не праві. Марк Солонін - шановна та розумна людина.
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14.09.2022 15:21 Ответить
Бабі-кухарці шось пояснювати, коли в неї чіхаїси міжлапська проміжність, не має сенсу... Качан кукурудзи подіє, а не слова...
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14.09.2022 15:29 Ответить
Ок
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14.09.2022 15:31 Ответить
Ким шанована? Звичайна гебня, яка виконує роботу згідно інструкції, як і всі інші псевдоліберали кацапії.
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14.09.2022 15:31 Ответить
Якійсь пронос свідомості.
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14.09.2022 16:28 Ответить
Ну як воно погратися в Президенти у воюючий країні? По-приколу? Зробив усіх разом?
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14.09.2022 14:32 Ответить
👍👍👍
ось це добре!
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14.09.2022 14:37 Ответить
Не знаю,як тільки фото прЗЕдента, читати не хочеться. Якийсь фальшивий він,погляд пустий,слова не від душі.
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14.09.2022 14:43 Ответить
обсирав українців він душевно
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14.09.2022 14:58 Ответить
Шуфлею по рилу зегнидозі ВМАЗАТИ ПРОСТО КОСМІЧНО ХОЧЕТЬСЯ!!!
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14.09.2022 15:38 Ответить
Вин без Духа Святого,якый при хрещенни даеться поц, и все,що з нього взяти..спичрайдер,ото все пише
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14.09.2022 17:08 Ответить
"всі окуповані теріторї" - цього досить, про Крим можна не писати
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14.09.2022 15:07 Ответить
Той хто читає текст
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14.09.2022 15:24 Ответить
Пустити зеподібних в Крим - як віддати руським.
Лайно повино бути в вигрібній ямі, септику.
Залишилась проблема з 73, але це довготривала проблема і платити за дупоголових будуть і наступні покоління українців!
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14.09.2022 15:32 Ответить
БЛД!!! Почитай "Біла тростина калібру 7,62", це про тебе. Слово "руський" до сміття мокшанського ліпити - це то саме, як бути носієм сифілісу й про це нічого не "знати"!
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14.09.2022 15:40 Ответить
Не варто бризкати соплями.
Мокша - це руська назва фіноугорського народу. Ерзя, мордва, мокша.
Ви схожі на руське! Вони теж ненавидять і ображають людей, бо ближче до приматів.
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14.09.2022 19:02 Ответить
Русь-Україна, руські - слов'яни. А ти тама про кого ляпнуло, ластоноге?

Прочитай ТВІР, плужара! Тоді я перепитаю тебе, що ти ******** мені у "подяку" за пораду. Воно невеличке, тормоз ти деградований.

ПіСі "бризкають" не соплями, а слюною. Саме тормозяки, які тупі й усвідомлювати тупість не у стані. Словесний пронос в них все "відмазує"
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14.09.2022 19:25 Ответить
мені здається що якраз цю проблему і потрібно вирішувати радикально під час війни , тому що після війни 73 процентні наступлять на ті ж граблі , коли прийде час для голосувань !!
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14.09.2022 15:40 Ответить
Думаю ці 30 % народу України вже частково зробити висновки з війни 22 року і за клоуна побіжать голосувати не більше 15 % цих Зе фанатів.
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14.09.2022 16:11 Ответить
Да вы что ! По данным центра Разумкова сейчас за Зеленского топит 91 процент.
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15.09.2022 07:18 Ответить
Пітримка Зе Боневтіка як головнокомандуючого і вибори президента це трохи різні речі.
Люди побачили що таке дебіла пустити керувати країною і на рівні рефлексів тепер імя Зе буде асоциюваться зі неминучею війною. За що боровся цей дебіл на то він і напоровся - Пороха звинувачував у розвязанні війни, а сам привів широкомаштабні війну в Україну.
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15.09.2022 12:07 Ответить
А пам'ятаєте як три роки тому, одне уйопіще розказувало, що треба дагаваріваться папєрєднінє і для того щоб закінчити війну треба просто пєрєстать стрєлять.
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14.09.2022 15:40 Ответить
Молодець. Не ховається. Гідний президент гідної країни.
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14.09.2022 15:50 Ответить
Ще нехай той гідний преЗЕ зробить належним чином судову реформу, проведе незалежно від зацікавлених осіб його офісу відбір до антикорупційних органів, проведе конфіскацію майна в Україні руззких олігархів, а не їх відмивання. А слуги у ВР -- це зашквар, це позор.
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14.09.2022 23:57 Ответить
Перепрошую-але"Твоя земля та твої люди"- це скоріше Ізраїль,а ніж Україна.
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14.09.2022 15:57 Ответить
Він би і Ізраіль продав би. Не піднімайте планку для пацюка.
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14.09.2022 20:25 Ответить
А де це хоробра секретарка Зе, хоробро мабуть стоїть в сторонці, скромно розділяє
славу зі своїм мужчинкою
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14.09.2022 16:08 Ответить
Да поможет, крысчанам бог, когда они будут проходить сито, проверки, на предмет, сотрудничества, с оккупационными властями эрэфии, не думаю что к ним будут применять, излишний гуманизм.
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14.09.2022 16:27 Ответить
****-бол конч-й!!!!!
Мастер языкового жанра!
Если бы не народ и военные, то по твоим бы новым мостам и дорогам рашка уже в Киеве бы была...
Это же ты со своей зел командой планомерно сливал оборону Украины....
Слил опер Вагнер, оборонку и юг Украины.....
Это твои минобороны не закупали да и не закупают бронежилеты, тепловизоры, одежду солдатам...
Это твоя прокуратура, СБУ и ДБР ставят палки в колеса патриотам и волонтерам.....
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14.09.2022 16:45 Ответить
Когда ты,поц, скажешь ЭТО наши РУСЬКИЕ люди.мы росичи,роськие от р.Рось они,рассея,народ голядь Писала тебе,поц,давно бы Крым вернул,сказав,что только мы Русь...кие.Мудак.и поц,тебе войгэнушка нужна,а то,все о тебе говорят.сдохни,ненавижу.адрес в офисе
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14.09.2022 17:04 Ответить
От чому, Ви, не любите нашого VZ (валодю зілєнскага), на прямо на рівні зі мною.
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14.09.2022 20:22 Ответить
Слава Україні! Смерть оркам!
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14.09.2022 17:47 Ответить
@newstop_us

Виявляється операцію на Харківщині підготували українські, американські та британські генерали, а не жополіз Єрмака Сирський
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14.09.2022 18:52 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?src=hashtag_click #Слуга https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #народа была организованна российскими спецслужбами для развала Украины из нутри, с чем они успешно и справляються. А спалили информацию продажные твари, что шибздили бабло у кацапов. Они зарегистрировали https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83?src=hashtag_click #слугу по одному адресу с партией https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Медведчука https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0?src=hashtag_click #за https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F?src=hashtag_click #життя

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14.09.2022 18:54 Ответить
валодя, ти а чом ??? А как же мир в глазу ввх і канцерти 95-го в динири ??? Акстись !!!
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14.09.2022 20:18 Ответить
Наші люди, ню-ню 🤔 Усе-таки, скоріше не наші, а ваші 😝😝😝😜🤪
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14.09.2022 20:52 Ответить
коломойский одобрил?)
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14.09.2022 22:05 Ответить
Крым - наша территория, а свино-кацапы, понаехавшие туда - не наши, и местных куча стали не нашими. Зеленский опять мутит воду, гнида
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15.09.2022 00:15 Ответить
Поки "великі будівельники" Кірюша та Андрюша прапор в Ізюмі піднімали,завдяки їх трудам праведним,нічим було відбити ракетний обстріл Кривого Рогу та лупанути, у відповідь, по свинособакам.Асфальт,нажаль,ракети не збиває.
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15.09.2022 07:13 Ответить
 
 