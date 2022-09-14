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Новости Война
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Педагоги, сознательно и добровольно сотрудничавшие с оккупантами, подпадают под статью о коллаборации, - образовательный омбудсмен Горбачев

колаборант,колабораціонізм

Офис образовательного омбудсмена получил более 600 обращений от украинских учителей с временно оккупированных территорий, которых самопровозглашенная власть вынуждает работать в школах.

Об этом образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев сообщил в эфире "Украинского радио", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я считаю, что нашим учителям нужно было еще весной принять решение на уровне закона, как только территория оккупирована, наши учителя должны быть переведены в режим простоя, чтобы к ним не было претензий, что они не ходят на работу, чтобы их не заставляли ходить на работу к оккупантам", - сказал он.

Действия тех педагогов, которые сознательно и добровольно согласились сотрудничать с оккупационными властями и преподавать по их образовательным программам, подпадают под статью о коллаборации (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), отметил он.

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"Пошедшие добровольно на сотрудничество должны получить однозначный запрет на профессию. Этих людей к украинским детям категорически нельзя пускать", - считает Горбачев.

Однако есть и педагоги, которых заставили работать.

"Там людям реально угрожают выселением, арестами и смертью. Увольнение - это не самое страшное. Это будет очень сложная и болезненная история, потому что еще нужно смотреть на каждый случай, когда учитель работает на оккупантов. Если он рассказывает о законе Ньютона - это одно. А если рассказывает об одном народе и Малороссии, то этому человеку нечего делать в украинском образовании", - считает Горбачев.

По данным Минобразования, среди учителей около 43 тысяч (это примерно 10% от общего количества) выехавших из оккупации и областей, где ведутся активные боевые действия, в частности Херсона, Харькова, Запорожской и Киевской областей. У них были проблемы с трудоустройством в другие школы, однако Кабмин упростил процедуру увольнения.

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"Кабмин принял очень правильное решение относительно таких учителей, в частности, что учитель не мог точнее уволиться. То есть, он работал в школе где-то в Луганской области, потом вынужден был уехать и его нельзя было взять на основную работу, ведь он уже есть на основной работе. Для этого уже есть отработанная процедура. Надо обратиться в центр занятости и написать заявление с текстом "прошу уволить меня с предыдущего места работы", указав где именно, и уже на следующий день человек может быть принят на работу в любом учебном заведении в соответствии с его квалификацией и специальностью, где он находится сейчас", - объяснил образовательный омбудсмен.

Он также напомнил и учителям, и родителям детей, чтобы они производили цифровые копии документов, тогда легче будет обновить.

оккупация (10119) омбудсмен (594) учитель (496) коллаборационизм (869) Горбачев Сергей (34)


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Топ комментарии
+7
Серед училок багато вати і чим ближче до кордону з рашкою, тим вати більше (особисте спостереження)
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14.09.2022 14:53
+5
Зевлада активно записує різних людей в колаборанти, а сама добровільно створила умови для захоплення рашистами наших територій (щоб багато не пояснювати напишу лише два слова - розмінування Чонгару).
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14.09.2022 15:01
+4
Співпрацюють, бо Українське правосуддя лояльне до зрадників
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14.09.2022 14:37
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Співпрацюють, бо Українське правосуддя лояльне до зрадників
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14.09.2022 14:37 Ответить
А якщо окупанти погрожують смертю за невихід на роботу?
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14.09.2022 14:43 Ответить
Серед училок багато вати і чим ближче до кордону з рашкою, тим вати більше (особисте спостереження)
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14.09.2022 14:53 Ответить
Хай виходить...Але вiн повинен розумiти, що в украiнськiй освiтi його бiльше не буде...
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14.09.2022 15:13 Ответить
Я, в свій час, коли горілка заважала працювати, то я вибрав горілку )
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14.09.2022 16:09 Ответить
Насильно никого не заставили работать. Не преувеличивайте опасность и не оправдывайте предателей! Я сам живу в оккупации и мне не надо пояснять.
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14.09.2022 17:03 Ответить
Зрадницю з Київа спокійно випустили за кордон,там стаття пожиттєво,але вона уже за кордоном.Спокійно виїхала через границю.Зеленим за це потрібно голови повідкручувати.
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14.09.2022 18:49 Ответить
Це діло . Мало те що батьків грабували так ще суки наших діток хотіли зомбувати . Русня ...
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14.09.2022 14:38 Ответить
Зевлада активно записує різних людей в колаборанти, а сама добровільно створила умови для захоплення рашистами наших територій (щоб багато не пояснювати напишу лише два слова - розмінування Чонгару).
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14.09.2022 15:01 Ответить
Вот только не нужно этим оправдывать коллаборантов... Хотя вы правы, почти все учителя которые голосовали за зе, стали коллаборантами...
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14.09.2022 15:56 Ответить
так ніхто справжніх колабарантів і не виправдовує
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14.09.2022 16:00 Ответить
Так,повинно слідство провести по вчителях,а не всіх підряд звинувачувати.Зелена влада нічого не думає,що робити,все як небудь.Зо російські паспорти теж потрібно через слідство,іначе Україна порушує всі міжнародні закони.Є стаття за колаборціанізм,от і звідси потрібно рухатись,а не приймати ідіотське щось.Людині росіяни могли і вбивством погрожувати за ті паспорти.Потрібно розбиратись конкретно з кожною людиною,а не всіх одним махом.Зелені не можуть керувати,вони прийшли красти.
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14.09.2022 16:06 Ответить
Так я саме про це
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14.09.2022 16:07 Ответить
Вы читали эту статью в УК? Вы читали какое там наказание? Они и дальше будут смеяться над Украиной
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14.09.2022 16:14 Ответить
"Людині росіяни могли і вбивством погрожувати за ті паспорти" Сами придумали такое оправдание коллаборантам? Или свою шкуру так спасаете?
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14.09.2022 16:20 Ответить
Жест доброй Мавзолєйной Моли🤣🤣🤣
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14.09.2022 15:14 Ответить
Хочу зробити акцент на факті існування цих омбудсменів говорячих голів, які нічого не вирішуюь, а тільки бовкають що-небудь, аби бовкати. Та ба. Отой якого зечмоні продавили замість Денисової навіть бовкати нездатен, бо щось нічого потрібного родить не може. Чи це той кент з трускавецького лікнепу що прийняв позицію що -мовчання золото?. Тільки це не той випадок у сфері відповідальності з прав людин під час відбиття агресії диких орд мордору!.
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14.09.2022 15:48 Ответить
А ти спробуй зе-обудсмен під пресом "асфабадітелей" перебути стільки часу,та відмовитися-сраний зе-херой ?
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14.09.2022 15:49 Ответить
Им Украина сохранила з/плату - сиди дома и преподавай онлайн. В чем трудность? Насильно никого не заставили работать. Не преувеличивайте опасность и не оправдывайте предателей! Я сам живу в оккупации и мне не надо пояснять.
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14.09.2022 17:00 Ответить
Хочеться когось посадити?Російських вчителів саджайте,там все буде законно-на 12 років навчителювали .По українським колаборацію потрібно доводити через суд,а не придумувати що небудь.
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14.09.2022 16:17 Ответить
С 2004 года принимаю участие в работе местной избирательной комиссии и не перестаю удивляться готовности наших учителей выполнять все распоряжения своего начальства, вплоть до вброса лишних бюллетений и подтасовки данных - ибо, даже пойманным, всё сходит с рук. И теперь, находясь в оккупации, они с готовностью работают с администрацией оккупантов, ниразу не сомневаясь. И я не сомневаюсь, что это опять сойдет им с рук, ведь из них почти каждая скажет, что геометрия или биология вне политики, а то что дети перед уроками обязаны петь гимн россии и славословить путина - так это ни их вина. Украина сама вырастила целое поколение своих предателей.
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14.09.2022 16:55 Ответить
 
 