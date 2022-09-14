Педагоги, сознательно и добровольно сотрудничавшие с оккупантами, подпадают под статью о коллаборации, - образовательный омбудсмен Горбачев

Офис образовательного омбудсмена получил более 600 обращений от украинских учителей с временно оккупированных территорий, которых самопровозглашенная власть вынуждает работать в школах.

Об этом образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев сообщил в эфире "Украинского радио", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я считаю, что нашим учителям нужно было еще весной принять решение на уровне закона, как только территория оккупирована, наши учителя должны быть переведены в режим простоя, чтобы к ним не было претензий, что они не ходят на работу, чтобы их не заставляли ходить на работу к оккупантам", - сказал он.

Действия тех педагогов, которые сознательно и добровольно согласились сотрудничать с оккупационными властями и преподавать по их образовательным программам, подпадают под статью о коллаборации (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), отметил он.

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"Пошедшие добровольно на сотрудничество должны получить однозначный запрет на профессию. Этих людей к украинским детям категорически нельзя пускать", - считает Горбачев.

Однако есть и педагоги, которых заставили работать.

"Там людям реально угрожают выселением, арестами и смертью. Увольнение - это не самое страшное. Это будет очень сложная и болезненная история, потому что еще нужно смотреть на каждый случай, когда учитель работает на оккупантов. Если он рассказывает о законе Ньютона - это одно. А если рассказывает об одном народе и Малороссии, то этому человеку нечего делать в украинском образовании", - считает Горбачев.

По данным Минобразования, среди учителей около 43 тысяч (это примерно 10% от общего количества) выехавших из оккупации и областей, где ведутся активные боевые действия, в частности Херсона, Харькова, Запорожской и Киевской областей. У них были проблемы с трудоустройством в другие школы, однако Кабмин упростил процедуру увольнения.

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"Кабмин принял очень правильное решение относительно таких учителей, в частности, что учитель не мог точнее уволиться. То есть, он работал в школе где-то в Луганской области, потом вынужден был уехать и его нельзя было взять на основную работу, ведь он уже есть на основной работе. Для этого уже есть отработанная процедура. Надо обратиться в центр занятости и написать заявление с текстом "прошу уволить меня с предыдущего места работы", указав где именно, и уже на следующий день человек может быть принят на работу в любом учебном заведении в соответствии с его квалификацией и специальностью, где он находится сейчас", - объяснил образовательный омбудсмен.

Он также напомнил и учителям, и родителям детей, чтобы они производили цифровые копии документов, тогда легче будет обновить.