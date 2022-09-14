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Новости Война
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Вся подготовка к псевдореферендуму в Херсонской области свернута, документация эвакуируется на левый берег, - ОК "Південь"

херсон

оккупанты в Херсонской области не в состоянии провести псевдореферендум о "присоединении к РФ".

Об этом заявила на брифинге начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Понятно, что референдум не только перенесен, переотложен. Вся подготовка к нему упакована по коробкам и эвакуируется на левый берег. Поскольку нет у них ни шансов, ни возможностей это провести, да и времени у них на это нет, потому что постоянно продолжаются на оккупированной территории воздушные тревоги связаны с нашим огневым контролем", - добавила Гуменюк.

Читайте: Почти вся территория оккупированной Херсонщины под огневым контролем ВСУ, - ОК "Південь"

референдум (1504) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+11
А как же маладая республика? Не будит?
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14.09.2022 15:11
+9
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14.09.2022 15:37
+8
Пока не все далеко. Нужно выходить на дамбу, к Херону и перебивать ход в Марик. Дальше уже давить эту гниди с двух сторон.
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14.09.2022 15:27
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А как же маладая республика? Не будит?
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14.09.2022 15:11 Ответить
Как она называть-то должна "херовая"? "Хер-сонная"?
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14.09.2022 15:18 Ответить
Для них еще хуже. Я бы написал, но забанят
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14.09.2022 15:20 Ответить
Та зараз начебто тут матюкатися можна (з огляду на умови воєнного часу) 🤬🤬🤬
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14.09.2022 15:24 Ответить
Да вроде и так понятно что они в Херсоне попробовали со своей республикой.
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14.09.2022 15:26 Ответить
Як казав Митець - "скуштували ***"

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14.09.2022 15:34 Ответить
ХРЕН - ВАМ🇷🇺💩мрази кацапские, а не Херсон❤️💙💛‼️
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14.09.2022 15:40 Ответить
Жест доброй Мавзолєйное Моли
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14.09.2022 15:12 Ответить
І де поділися ті півні, які "я не бачу контрнаступ"?
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14.09.2022 15:14 Ответить
Москалям би стурбуватися тим, що діється в Бєлгародскай Наротнай Ріспублікє, нє?
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14.09.2022 15:15 Ответить
Скрепоусов удрал на Воронеж..там буде українців зазивати на референдум...
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14.09.2022 15:16 Ответить
Сперма усов 🤬, Балецкий🤬и другие 👹💩🇷🇺 выродки -должны быть утилизированы‼️☠️, как особо опасные террористы Балецкий сегодня сознался в убийствах мирного населения Мелитополя
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14.09.2022 15:43 Ответить
Накрилися ****** всі кацапські сподівання... )))))))
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14.09.2022 15:25 Ответить
Пока не все далеко. Нужно выходить на дамбу, к Херону и перебивать ход в Марик. Дальше уже давить эту гниди с двух сторон.
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14.09.2022 15:27 Ответить
Так... але концепція вже вимальовується...
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14.09.2022 15:33 Ответить
Най відразу ті документи-бюлетені везуть на Кубань, Тамань та у Чечню. Чомусь мені здається, що вони там невдовзі ************... Особливо в Ічкерії
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14.09.2022 15:35 Ответить
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14.09.2022 15:37 Ответить
Варто було ЗСУ лише почати збиратися на рехферендум 😆👍
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14.09.2022 15:41 Ответить
та как-то вообще *****.....
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14.09.2022 15:44 Ответить
Кацапы осознали таки, шо им настал пипец и сели на чемоданы. И правильно. Цэ всэ Украина, детка! Кацапы идут нахрен!
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14.09.2022 16:37 Ответить
 
 