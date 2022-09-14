ВСУ знают все о перебрасывании техники РФ на южном направлении, - ОК "Південь"

Руководство Вооруженных Сил Украины владеет полной информацией о перебрасывании врагом вооружения и техники на южном фронте.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они могут использовать для окончательного применения этой самой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попробуют разбить эти колонны на маленькие группы, мы тоже готовы к этому, и они тоже в этом знают", - пояснила она.

Комментируя информацию о намерениях российских захватчиков отступить из Мелитополя в оккупированный Крым, Гуменюк отметила: "Мы видим и понимаем попытки оккупантов вшиться в Крым, там скомпоноваться. Ну, что ж, нам так будет легче. Объединение военной техники – это более мощная мишень".

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