РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9730 посетителей онлайн
Новости Война
6 217 11

ВСУ знают все о перебрасывании техники РФ на южном направлении, - ОК "Південь"

херсон

Руководство Вооруженных Сил Украины владеет полной информацией о перебрасывании врагом вооружения и техники на южном фронте.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам известно, мы отслеживаем и контролируем те пути, которые они могут использовать для окончательного применения этой самой техники на южном фронте. И они осознают, что огневой контроль наш как раз перекрывает все материковые пути, которые они могут использовать гипотетически. Даже если они попробуют разбить эти колонны на маленькие группы, мы тоже готовы к этому, и они тоже в этом знают", - пояснила она.

Комментируя информацию о намерениях российских захватчиков отступить из Мелитополя в оккупированный Крым, Гуменюк отметила: "Мы видим и понимаем попытки оккупантов вшиться в Крым, там скомпоноваться. Ну, что ж, нам так будет легче. Объединение военной техники – это более мощная мишень".

Также читайте: Вся подготовка к псевдореферендуму в Херсонской области свернута, документация эвакуируется на левый берег, - ОК "Південь"

Херсонская область (4718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії
показать весь комментарий
14.09.2022 15:25
+8
уже даже Азербайджан одичалых ******* не стесняется! ))

Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Повідомляється, що ЗС Азербайджану вночі поцілили у місце дислокації прикордонних сил ФСБ Кацапії у Гегаркуніці.

показать весь комментарий
14.09.2022 15:32
+8
показать весь комментарий
14.09.2022 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії
показать весь комментарий
14.09.2022 15:25 Ответить
що це означає? гострити ножі?)
показать весь комментарий
14.09.2022 15:33 Ответить
готовить сумки кравчучки и баулы что-бы растаскивать богатства Кацапии
показать весь комментарий
14.09.2022 15:39 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 15:33 Ответить
походу заганяють орків у крим. а потім знесуть кримський міст і ппц їм усім.
'а зімммааа будєт доооолгаааяяяя'
показать весь комментарий
14.09.2022 15:31 Ответить
уже даже Азербайджан одичалых ******* не стесняется! ))

Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Повідомляється, що ЗС Азербайджану вночі поцілили у місце дислокації прикордонних сил ФСБ Кацапії у Гегаркуніці.

показать весь комментарий
14.09.2022 15:32 Ответить
Вшитися....А мені подобається слово
показать весь комментарий
14.09.2022 15:32 Ответить
Це ще вiд мiшка залежить.
Можуть бути рiзнi застiбки
показать весь комментарий
14.09.2022 15:39 Ответить
Це добре що ви бачите та знаєте. Головне щоб про наші-ваші плани "кроти" з ОПи незнали!
показать весь комментарий
14.09.2022 15:46 Ответить
Це все добре, але ж вони пруть і пруть...Он колаборанти знімають відео на фоні стели на в'їзді в Киселівку, яка за інформацією ОК "Південь" уже 2 дні як визволена...То бої уже йдуть у промзоні Бахмута, куди зайшли вагнерівці...🤔🤔🤔Щось не сходиться
показать весь комментарий
14.09.2022 15:50 Ответить
Звісно знають все, але скромно мовчать що інформацію отримують від США, а самі нащо здатні?
показать весь комментарий
14.09.2022 20:34 Ответить
 
 