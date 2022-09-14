В Изюме и Балаклее видим то же, что и в Буче. Снова пытки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.
Об этом глава государства заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Я от Изюма и Балаклеи… привыкать к таким вещам нельзя, но после Бучи удивленными теми шагами, которые делали российские террористы, мы уже не будем, потому что видим то же самое. Снова пытки… снова разрушение: школы, садики… У них ( российских захватчиков. - Ред.) один и тот же след. Ничего нового я не увидел", - сказал он.
Зеленский отметил, что часть жителей, оставшихся в городе Изюм под оккупацией, счастливы видеть украинскую армию, а часть – в шоке.
"Они не понимают, что происходит. Потому что пол года света нет, воды нет, электричества нет. Пол года они были в оккупации и боялись выйти. Они боятся в принципе каких-то изменений", - добавил президент.
Он признал, что ситуация сложная, но "будет позитива".
По словам Зеленского, военные сделали самое главное – первая часть операции закончена успешно.
Президент признал, что Украина во время контрнаступления понесла потери среди личного состава и в военной технике, но российские военные взамен оставили много техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну що, як спиться після побаченого?
Під час зйомок, і між дублями.
Ну як же так ! Ми ж одного толстоєвського читали, ми ж в один квн грали, я же русскім чілавєкам сєбя щітал..