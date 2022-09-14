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Новости Война
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В Изюме и Балаклее видим то же, что и в Буче. Снова пытки, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Об этом глава государства заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Я от Изюма и Балаклеи… привыкать к таким вещам нельзя, но после Бучи удивленными теми шагами, которые делали российские террористы, мы уже не будем, потому что видим то же самое. Снова пытки… снова разрушение: школы, садики… У них ( российских захватчиков. - Ред.) один и тот же след. Ничего нового я не увидел", - сказал он.

Зеленский отметил, что часть жителей, оставшихся в городе Изюм под оккупацией, счастливы видеть украинскую армию, а часть – в шоке.

"Они не понимают, что происходит. Потому что пол года света нет, воды нет, электричества нет. Пол года они были в оккупации и боялись выйти. Они боятся в принципе каких-то изменений", - добавил президент.

Он признал, что ситуация сложная, но "будет позитива".

Также смотрите: Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области. ФОТО

По словам Зеленского, военные сделали самое главное – первая часть операции закончена успешно.

Президент признал, что Украина во время контрнаступления понесла потери среди личного состава и в военной технике, но российские военные взамен оставили много техники.

Зеленский Владимир (20232) пытки (832) Харьковщина (5577) Изюм (264) Буча (458) Балаклея (260)


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Топ комментарии
+20
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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14.09.2022 16:00
+18
Вова, тобі сказати хто в цьому винен, чи сам здогадаєшся?
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14.09.2022 15:49
+14
А хто південь "про**ав"??? Нагадати!!!
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14.09.2022 15:51
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Вова, тобі сказати хто в цьому винен, чи сам здогадаєшся?
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14.09.2022 15:49 Ответить
Это цена за шашлыки в феврале..
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14.09.2022 16:07 Ответить
Це по-перше, по-друге Вова телепень, про це має сказати міжнародна комісія а не він.
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14.09.2022 17:22 Ответить
Міни там теж знімали?
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14.09.2022 20:20 Ответить
Найбільше вбивств,в Маріуполі.
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14.09.2022 15:49 Ответить
Зеля , то кац.пи так " домовляються десь посередині " Ти ж сам цього хотів .
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14.09.2022 15:51 Ответить
А хто південь "про**ав"??? Нагадати!!!
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14.09.2022 15:51 Ответить
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14.09.2022 15:52 Ответить
Скоро кацапи за такий штамп будуть немалі гроші платити,адже це своєрідна індульгенція.
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14.09.2022 15:55 Ответить
В цьому,мразота зелена,і твоя вина.
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14.09.2022 15:52 Ответить
Його основна вина!!!! Він все зробив для того, щоб це сталося.
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14.09.2022 16:39 Ответить
А яке мали побачити, якщо замість евакуації були заклики готуватись до шашликів?
Ну що, як спиться після побаченого?
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14.09.2022 15:53 Ответить
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
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14.09.2022 16:04 Ответить
Як там дороги, Володя? Можливо знову пора будувати тут на Слобожанщині, як в Бучі? Звичайно міг би збільшити армію втричі і не допустити ворога в Україну, а як тоді дороги? Це плоди твоїх злочинних(на мою думку) дій та бездій.
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14.09.2022 15:55 Ответить
І такий здивований здивований Вовчик...
Ну як же так ! Ми ж одного толстоєвського читали, ми ж в один квн грали, я же русскім чілавєкам сєбя щітал..
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14.09.2022 15:55 Ответить
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14.09.2022 15:59 Ответить
Підготовка до війни. Дуже потужна
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14.09.2022 16:06 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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14.09.2022 16:00 Ответить
Ну це дивлячись хто буде писати історію. Якщо Подоляк та найняті ним історики, то Зєля буде найвеличнішим із найвеличніших лідерів Всесвіту.
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14.09.2022 16:07 Ответить
"Вони не розуміють, що відбувається. Бо пів року світла немає, води немає, електрики немає. Пів року вони були в окупації й боялися вийти. Вони бояться в принципі якихось змін" це насправді якийсь жах, тобто люди вже звикли до цього напівтваринного існування та бояться щось міняти... поверніть мені усе взад..., аж моторошно стає...
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14.09.2022 16:01 Ответить
Побачили рузький мир😠
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14.09.2022 16:15 Ответить
Сподіваюсь, що він проклинає той день і час, коли зголосився на авантюру коломойши погратися в верховного у воюючій країні (ну якщо совість є, або щось людське). А як проклинає народ ціх 73-х відсоткових...халявщиків...приколистів
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14.09.2022 16:14 Ответить
А тепер хай ця абізана розповість тим закатованим як воно готувалося до війни.
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14.09.2022 16:27 Ответить
Так цей твій друг Портнов зробив списки по яким катували всіх патріотів України, учасників АТО і ТРО. Зе це твоя провина що ти потаваришував з покидьками з влади Януковоща і дав їм посади.
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14.09.2022 16:35 Ответить
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14.09.2022 16:37 Ответить
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14.09.2022 16:38 Ответить
Маскали любят безоружних убивать.
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14.09.2022 17:04 Ответить
Зелений народ своими жизнями расплачивается за свой вибор.
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14.09.2022 17:07 Ответить
зєлєна мразь разом з єрмаком прискакали покрасоватися-зрадники
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14.09.2022 20:34 Ответить
 
 