В Изюме и Балаклее видим то же, что и в Буче. Снова пытки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Об этом глава государства заявил в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Я от Изюма и Балаклеи… привыкать к таким вещам нельзя, но после Бучи удивленными теми шагами, которые делали российские террористы, мы уже не будем, потому что видим то же самое. Снова пытки… снова разрушение: школы, садики… У них ( российских захватчиков. - Ред.) один и тот же след. Ничего нового я не увидел", - сказал он.

Зеленский отметил, что часть жителей, оставшихся в городе Изюм под оккупацией, счастливы видеть украинскую армию, а часть – в шоке.

"Они не понимают, что происходит. Потому что пол года света нет, воды нет, электричества нет. Пол года они были в оккупации и боялись выйти. Они боятся в принципе каких-то изменений", - добавил президент.

Он признал, что ситуация сложная, но "будет позитива".

Также смотрите: Зеленский наградил украинских защитников в Харьковской области. ФОТО

По словам Зеленского, военные сделали самое главное – первая часть операции закончена успешно.

Президент признал, что Украина во время контрнаступления понесла потери среди личного состава и в военной технике, но российские военные взамен оставили много техники.