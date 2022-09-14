Главная угроза для РФ со стороны Украины – ориентир на членство в НАТО – остается, - Песков
Москву смущает, что Украина сохраняет курс на членство в НАТО.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции", - сказал Песков.
Ранее украинские рекомендации также прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал эти гарантии "прологом к третьей мировой" и убежден, что никаких гарантий Запад Украине вроде бы не даст, потому что НАТО "страшно".
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https://twitter.com/i/status/1569317857078525952
и действительно - "за их реакцией прикольно наблюдать"! ))
вы мне лучше вот что скажите - как там у вас на Лубянке со скоростью инета? нормально? или роскомнадзор вам тоже мозги ипет?
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Реєстрація:14.09.2022
очень убедительный источник информации )))
приятель, за такую работу ты бы у меня не только без зарплаты сидел, а я бы тебя еще и в угол поставил! )))
поверь, тут на два порядка более матерые кренделя ходят, и те палятся....
тебе здесь делать нечего - уходи и не позорься......
https://charter97.org/ru/news/2022/9/14/515645/ 14:57 Reuters: Козак приносил Путину мирное соглашение по Украине в начале войны https://charter97.org/ru/news/2022/9/14/515645/comments/#comments 6 где был отказ от НАТО и шо? а теперь упырей надо поштучно унитожать, никакого другого выхода нет
"Зеленський: Не боїмося говорити про нейтральний статус"
Адже Росія дуже боїться НАТО вона погрожує але не йде війною бо знає що в разі війни
Росії не буде як держави.
А Украина - угроза....
Логичненько.....
А для нас путь только в НАТО и не иначе!!!!
П'ятий президент України Петро Порошенко https://www.msnbc.com/morning-joe/watch/petro-poroshenko-victory-of-ukraine-is-definitely-possible-148332613800 в ефірі американського телеканалу MSNBC зазначив , що будь-які переговори про гарантії безпеки можливі тільки після того, як буде звільнена українська земля. На запитання, що для українців буде перемогою, Порошенкл відповів: «Перш за все, перемогою для нас є звільнення всієї території нашої держави. І це є можливим. У 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу, включно з Маріуполем, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Слов'янськом, Краматорськом, всі ті міста, де сьогодні точаться жорстокі бої», - нагадав п'ятий Президент.
«Абсолютно переконаний у тому, що вся українська земля буде звільнена. І тоді ми будемо готові до запуску переговорів щодо світової безпеки майбутнього. Для безпеки світу у майбутньому нам потрібні дві речі. Перше - депутінізувати світ, Європу і росію. І друге - надати Україні членство в НАТО. Адже не існує жодної іншої структури, яка б могла гарантувати безпеку в Європі», - наголошує Порошенко.
«Можна було б послухати, яких гарантій безпеки хоче росія - з тим, щоб зупинити війну і жити в мирі. Однак шлях для миру, найкоротший шлях до миру сьогодні пролягає крізь постачання Україні більше зброї. Чим більше зброї, тим ближчим є мир. Жодних сумнівів щодо цього», - закликав Петро Порошенко.
Что получится скоро узнаем...