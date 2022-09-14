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Комитет защиты журналистов призвал ВР не принимать закон о медиа до получения рекомендаций ЕС

саид,cpj,гульноза

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвал парламент Украины отказаться от законопроекта о медиа, который Верховная Рада в конце августа приняла в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Украинский законопроект о средствах массовой информации серьезно угрожает свободе прессы в стране, усиливая государственный контроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше, - сказала Гульноза Саид, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии. - Украинские законодатели должны отказаться от законопроекта или, по крайней мере, приостановить его рассмотрение в парламенте, пока Европейский союз не сможет высказать свои рекомендации".

В CPJ напоминают, что Украина, кандидат на вступление в ЕС, должна реформировать свое законодательство о СМИ, чтобы начать переговоры о членстве. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил 23 августа, что упомянутый законопроект сейчас находится на рассмотрении в ЕС и Совете Европы, которые могут дать свои рекомендации до конца сентября.

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В настоящее время на сайте Верховной Рады не указана дата второго чтения. "У них есть 21 день [после первого чтения], чтобы внести правки. Но тогда на утверждение может уйти месяц или время до конца года", - сказал CPJ Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

По данным СМИ, в случае принятия закон расширит полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, государственного регулятора телерадиовещания, позволяя ему регулировать онлайн- и печатные издания, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать онлайн-СМИ без решения суда и требовать от платформ социальных медиа и веб-браузеров удалять содержимое, запрещенное законом.

Согласно анализу НСЖУ, только 10% законопроекта напрямую касаются обязательств, которые Украина взяла на себя в качестве кандидата на вступление в ЕС. "Остальные свидетельствуют о желании властей больше влиять на СМИ: выносить запреты, штрафовать, закрывать их", - говорится в заявлении НСЖУ.

CPJ указывает, что направил электронное письмо в Верховную Раду относительно комментария, но не получил ответа.

Напомним, новый закон о медиа в Украине – одно из требований Европейского союза для принятия Украины в ЕС. Верховная Рада 30 августа приняла законопроект о медиа в первом чтении, его поддержали 233 народных депутата.

Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) медиа (184)


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зеленой кодле вообще по*й, о чем вы там трендите....
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14.09.2022 17:10 Ответить
Колись ти мав інформацію з двох-трьох газет,тепевізора,"брехунця" на кухні і від ОБС (одна баба сказала)...Цими речами можна було маніпулювати,формувати свідомість,змінювати погляди тощо...А тепер людина сідає за комп і перед нею весь світ,вона може співставляти,аналізувати,думати і якщо не кінчений довбо...об робити правильні висновки...І тут говорити про якусь свободу слова якихось мас медіа навіть смішно...
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14.09.2022 17:15 Ответить
Голос Америки.
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14.09.2022 17:22 Ответить
Насправді, не смішно: закон передбачає без суду і слідства просто блокувати онлайн-змі, які не сподобаються владі. І про кінчених довбо#обів - їх дуже багато. А ті, хто захоче в оригіналі почути інформацію західних онлайн-змі, то там теж не усе так однозначно. Та й не кінчених таких замало, щоб повпливати на результати виборів, і - вуа-ля, "я ваш царь, я ваш любимий".
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14.09.2022 17:26 Ответить
Комитет свободы слова в зРаде возглавляет Нестор Шуфрич...🤣когда прочитал это... ажд язык в зубах застрял...этому мудаку пора в буцыгарню...
Хотя низзя в нас демократична країна..йдемо в ЄС та НАТО...🤣
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14.09.2022 17:22 Ответить
ЗеКодломойские закрыли 5 канал, Еспресо и Прямый..а это значит..Зе хоче щоб Лохторат дивися тіки його телемарафон ЛОХотрон ...та відосики ,"Наполеона"...
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14.09.2022 17:29 Ответить
Вони вас почули
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14.09.2022 17:50 Ответить
фсбэшная зэ-мразь копию с параша-тв делает
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14.09.2022 18:57 Ответить
 
 