Комитет защиты журналистов призвал ВР не принимать закон о медиа до получения рекомендаций ЕС

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвал парламент Украины отказаться от законопроекта о медиа, который Верховная Рада в конце августа приняла в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Украинский законопроект о средствах массовой информации серьезно угрожает свободе прессы в стране, усиливая государственный контроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше, - сказала Гульноза Саид, координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии. - Украинские законодатели должны отказаться от законопроекта или, по крайней мере, приостановить его рассмотрение в парламенте, пока Европейский союз не сможет высказать свои рекомендации".

В CPJ напоминают, что Украина, кандидат на вступление в ЕС, должна реформировать свое законодательство о СМИ, чтобы начать переговоры о членстве. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил 23 августа, что упомянутый законопроект сейчас находится на рассмотрении в ЕС и Совете Европы, которые могут дать свои рекомендации до конца сентября.

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В настоящее время на сайте Верховной Рады не указана дата второго чтения. "У них есть 21 день [после первого чтения], чтобы внести правки. Но тогда на утверждение может уйти месяц или время до конца года", - сказал CPJ Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

По данным СМИ, в случае принятия закон расширит полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, государственного регулятора телерадиовещания, позволяя ему регулировать онлайн- и печатные издания, аннулировать регистрацию и лицензию любого СМИ, блокировать онлайн-СМИ без решения суда и требовать от платформ социальных медиа и веб-браузеров удалять содержимое, запрещенное законом.

Согласно анализу НСЖУ, только 10% законопроекта напрямую касаются обязательств, которые Украина взяла на себя в качестве кандидата на вступление в ЕС. "Остальные свидетельствуют о желании властей больше влиять на СМИ: выносить запреты, штрафовать, закрывать их", - говорится в заявлении НСЖУ.

CPJ указывает, что направил электронное письмо в Верховную Раду относительно комментария, но не получил ответа.

Напомним, новый закон о медиа в Украине – одно из требований Европейского союза для принятия Украины в ЕС. Верховная Рада 30 августа приняла законопроект о медиа в первом чтении, его поддержали 233 народных депутата.