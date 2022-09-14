Папа Франциск на встрече с представителями РПЦ: Религия не может оправдывать войну

Выступая на Седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султани 14 сентября, Франциск призвал собравшихся объединиться в осуждении войны и религиозных оправданий для нее.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Lb.ua.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира и никогда - войны", - сказал Франциск во вступительной речи, не вспоминая Россию или Украину.

Папа подчеркнул, что религию нельзя использовать для оправдания "зла войны". Что можно считать слабо завуалированной критикой Русской православной церкви, поддержавшей президента Владимира Путина во время его неспровоцированного вторжения в Украину.

Патриарх Кирилл, который высказался в поддержку Путина и вторжения, должен присутствовать на конференции, но отказался от участия накануне. Однако делегация РПЦ принимает участие в мероприятии.

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"Если Творец, которому мы посвятили свою жизнь, является автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни?" – спросил Папа, который в начале года предостерег Кирилла от того, что он стал "алтарником" Путина.

"Никогда не оправдываем насилия. Никогда не позволяем, чтобы священное использовалось профанами. Священное никогда не должно быть опорой для власти, а власть - опорой для священного!" – сказал понтифик.

Сам Кирилл обратился к конгрессу с зачитанным на заседании посланием, где он предупреждал о проблемах, вызванных "попытками построить мир без опоры на нравственные ценности".

Он критикует секулярный менталитет Запада, говоря, что "конфликт в Украине" был посеян иностранными угрозами российским границам, в то же время изображая конфликт как борьбу против иностранного либерального истеблишмента, якобы требующего от стран проведения гей-парадов как плату за допуск к миру чрезмерного потребления и свободы

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"Эти попытки привели не только к потере понятия справедливости в международных отношениях, но и к жестокому противостоянию, военным конфликтам, распространению терроризма и экстремизма в разных уголках мира", - отметил Кирилл в своем послании.

Среди прочего сообщается, что Франциск во время визита уже встретился с делегацией РПЦ.

Напомним, Конгресс в Нур-Султане собирает христиан, иудеев, мусульман, буддистов, индуистов и представителей других конфессий среди 100 делегаций, чтобы обсудить роль религии в развитии человечества в современном мире.