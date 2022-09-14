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Новости Война
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Папа Франциск на встрече с представителями РПЦ: Религия не может оправдывать войну

франциск

Выступая на Седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султани 14 сентября, Франциск призвал собравшихся объединиться в осуждении войны и религиозных оправданий для нее.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Lb.ua.

"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира и никогда - войны", - сказал Франциск во вступительной речи, не вспоминая Россию или Украину.

Папа подчеркнул, что религию нельзя использовать для оправдания "зла войны". Что можно считать слабо завуалированной критикой Русской православной церкви, поддержавшей президента Владимира Путина во время его неспровоцированного вторжения в Украину.

Патриарх Кирилл, который высказался в поддержку Путина и вторжения, должен присутствовать на конференции, но отказался от участия накануне. Однако делегация РПЦ принимает участие в мероприятии.

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"Если Творец, которому мы посвятили свою жизнь, является автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни?" – спросил Папа, который в начале года предостерег Кирилла от того, что он стал "алтарником" Путина.

"Никогда не оправдываем насилия. Никогда не позволяем, чтобы священное использовалось профанами. Священное никогда не должно быть опорой для власти, а власть - опорой для священного!" – сказал понтифик.

Сам Кирилл обратился к конгрессу с зачитанным на заседании посланием, где он предупреждал о проблемах, вызванных "попытками построить мир без опоры на нравственные ценности".

Он критикует секулярный менталитет Запада, говоря, что "конфликт в Украине" был посеян иностранными угрозами российским границам, в то же время изображая конфликт как борьбу против иностранного либерального истеблишмента, якобы требующего от стран проведения гей-парадов как плату за допуск к миру чрезмерного потребления и свободы

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"Эти попытки привели не только к потере понятия справедливости в международных отношениях, но и к жестокому противостоянию, военным конфликтам, распространению терроризма и экстремизма в разных уголках мира", - отметил Кирилл в своем послании.

Среди прочего сообщается, что Франциск во время визита уже встретился с делегацией РПЦ.

Напомним, Конгресс в Нур-Султане собирает христиан, иудеев, мусульман, буддистов, индуистов и представителей других конфессий среди 100 делегаций, чтобы обсудить роль религии в развитии человечества в современном мире.

Автор: 

Кирилл (1082) РПЦ (743) Франциск (162)


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Топ комментарии
+14
как там путенские миллиарды в банке Ватикана, не жмут?
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14.09.2022 17:48
+12
Навіть якщо цей Франциск прозріє і одягне шаровари з вишиванкою...його вихідку з Ірина+Ірена...та і відспівування руської пропагандистки прощати не можна
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14.09.2022 17:38
+11
Как он мог вообще сатанистами встретиться ?
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14.09.2022 17:37
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Не пишіть більше про цього прислужника...Підтримкою Х йла дорогу в рай не побудуєш
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14.09.2022 17:36 Ответить
КДБЕШНИК ХЙЛО ТРИЧІ !!! Мав особисті зустрічі з оцим завербованим
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14.09.2022 19:38 Ответить
Как он мог вообще сатанистами встретиться ?
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14.09.2022 17:37 Ответить
Поїхав сказати їм в лице, що вони не праві та забрати нові інструкції + чемоданчик
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14.09.2022 17:39 Ответить
Навіть якщо цей Франциск прозріє і одягне шаровари з вишиванкою...його вихідку з Ірина+Ірена...та і відспівування руської пропагандистки прощати не можна
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14.09.2022 17:38 Ответить
по чьом опіум,для народа?
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14.09.2022 17:38 Ответить
Гадский Папа
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14.09.2022 17:40 Ответить
"Священне ніколи не повинно бути опорою для влади, а влада - опорою для священного!" - а москалі кажуть: "вся влада від Бога"...
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14.09.2022 17:41 Ответить
Вся РПЦ до 1960-го года все существование была просто хапающими деньги и промывающими мозги попами, да и католики последние 500 лет не сильно лучше были, но лучше. Библия - это крайне полезная книга, в которой написано, как надо жить, чтобы не умереть в пустыне от испорченного мяса или грязной воды, что было крайне необходимо в те годы. А также много основ политики и жизни в социуме, написано очень хорошо для тех лет. Но ряженые в халатах к религии и Богу отношения не имеют. РПЦ после 60-го года - КГБшная структура для управления холопами, примерно как и воровские официальные сходки, тоже переделанные под контроль КГБ. С 90-ых годов это уже мафия и ФСБ объединенная структура, власть и деньги.

Сейчас у католической церкви кризис, так как люди в 15-20 лет реально не понимают, почему они должны сидеть на посту, отдавать кому-то свои заработанные деньги и еще платить за вещи типа брака или похорон. И папа Римский пытается поднять аудиторию у верующих других конфессий (православных то есть), а не у атеистов или агностиков, что имеет выше шансов на успех.

А на данный момент РПЦ - это та штука, где за 50000 долларов США продают место в церкви и без этой суммы никогда не назначат, но при этом говорят, что вы ее отобьете за год, даже если будете бездельничать. Не облагается налогами, бесплатно выбивается недвижимость дорогущая в центре города уже не взяткой, а те ми же кадыровцами как ни странно, продается китайский мусор за пятидесятикратную цену от цены закупки. Забавно смотреть на фотографии РПЦшных икон, крестов и других вещей, которые в Китае лежат на складах рядом с игрушками или может пластиковыми членами для других клиентов.
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14.09.2022 19:26 Ответить
Добре розуміння. Якщо можна питання:
1. Яка нація засновувала НКВД.
2. Яка релігія була у наших предків до "православной", і що в вашому розумінні вони означають.
Дякую.
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14.09.2022 19:47 Ответить
Яка у Ваших - я не знаю. А в наших - полян було хрестиянство. але не догматичне, а практичне.
Тобто жили за заповідями Сина Божого, не відправляючи служби за грецькими канонами. про це є свідчення літописця, що поляни закон поважають і чекають благословення від батьків, а не як лісові люди (типу кацапів) умикають дівицю на ігрищах. По суті як насильники.
Інше свідчення, що коли полонений (можливо грек) відбув покарання за агресію в складі іноземного війська, то його через скільки там років ( як бачите рабства не було) відпускали додому. а він спитав: можна я останусь у вас жити? і додав, що ніде не зустрічав таких чесних і порядних людей. То по Вашому це не хрестияни?
І ще одне: наші предки ніколи не приносили кроваву жертву - достатньо булло спалити пшеничного снопа. Про це теж є свідчення у Геродота. Те, що якісь кияни хотіли принести в жертву хрестиянина, то в Києві жили безліч представників різних релігій. Як Ви думаєте - представники якої хотіли принести в жертву юнака?
А то шо володимир "хрестив русь", то він хотів визнання візантійських попів. Бо мав види на Царгород.
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14.09.2022 21:02 Ответить
Свій до своїх по своє...
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14.09.2022 17:42 Ответить
А який стосунок має РПЦ до релігії?
От, якби це була зустріч спецслужб, тоді - зовсім інша справа!
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14.09.2022 17:43 Ответить
цікаво тому Папі банк Ватікану не тисне? Там Пу тримає свої чималі статки!
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14.09.2022 17:45 Ответить
как там путенские миллиарды в банке Ватикана, не жмут?
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14.09.2022 17:48 Ответить
рептилоиды расшифровались
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14.09.2022 19:22 Ответить
Оце, що прогундявів гундяй він з біблії почерпнув? Більш схоже на кремлівську методічку, ніж на біблейську мудрість. Він хоч ії відкривав, біблію?
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14.09.2022 17:49 Ответить
Та ти що. А як щодо хрестових походів? Забув вже?
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14.09.2022 18:01 Ответить
Папа, який говорить про найвищу цінність життя, не осуджуючи очевидних убивць , гівнюк...
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14.09.2022 18:18 Ответить
Пізно Кирил Римський, чи ти Папа Римський, ти вже сам виправдав, згодував калотиків брехнею. То яка може бути тобі віра?
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14.09.2022 18:53 Ответить
Попи там, де віна - віна там, де попи.
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14.09.2022 19:02 Ответить
Отакої, оказується кадирівців, дагестанців, татар, башкир, бурят, тувинців, харизматів, язичників і т.п. і тих самих католиків, які за гроші поперлися вбивати українців "благословив" Патріарх Кирило. А що Папини ксьондзи кажуть з приводу того, що його віряни за гроші вбивають, грабують, ґвалтують в Україні? Чому він не звертається до своєї пастви а проголошує лише якісь натяки? І чому всі кажуть лише про Кирила, але повне мовчання про тих, хто на цьому фото стоїть поруч і так чи інакше, а дехто навіть більш жорсткіше, підтримали війну проти України.
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14.09.2022 19:05 Ответить
представители Масковскага Сатаната внимательно выслушали Папу
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14.09.2022 19:48 Ответить
А яке РПЦ-КГБ взагалі має відношення до релігії ?
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14.09.2022 20:09 Ответить
як на мене - хрестияни не повинні брати участь в такому конгресі взагалі. як очільники бізнесових організацій - це зрозуміло. Як провідники певної моралі, певної філософії - вони не мають нічого спільного з іншими різними релігіями. Бо ті не вірять у Сина Божого і його заповіді. Про це прекрасно кажуть слова першого псалому Давида.
але, як бачимо, окремі провідники християн не гидують зустрічатися навіть з московськими сатаністами.
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14.09.2022 21:18 Ответить
Антихрист знову запропонував Україні попросити вибачення у паРашки за бунт проти "братерства" ⁉️
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14.09.2022 21:54 Ответить
 
 