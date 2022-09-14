Папа Франциск на встрече с представителями РПЦ: Религия не может оправдывать войну
Выступая на Седьмом Конгрессе лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана Нур-Султани 14 сентября, Франциск призвал собравшихся объединиться в осуждении войны и религиозных оправданий для нее.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Lb.ua.
"Бог есть мир. Он всегда ведет нас по пути мира и никогда - войны", - сказал Франциск во вступительной речи, не вспоминая Россию или Украину.
Папа подчеркнул, что религию нельзя использовать для оправдания "зла войны". Что можно считать слабо завуалированной критикой Русской православной церкви, поддержавшей президента Владимира Путина во время его неспровоцированного вторжения в Украину.
Патриарх Кирилл, который высказался в поддержку Путина и вторжения, должен присутствовать на конференции, но отказался от участия накануне. Однако делегация РПЦ принимает участие в мероприятии.
"Если Творец, которому мы посвятили свою жизнь, является автором человеческой жизни, то как мы, те, кто называем себя верующими, можем согласиться на уничтожение этой жизни?" – спросил Папа, который в начале года предостерег Кирилла от того, что он стал "алтарником" Путина.
"Никогда не оправдываем насилия. Никогда не позволяем, чтобы священное использовалось профанами. Священное никогда не должно быть опорой для власти, а власть - опорой для священного!" – сказал понтифик.
Сам Кирилл обратился к конгрессу с зачитанным на заседании посланием, где он предупреждал о проблемах, вызванных "попытками построить мир без опоры на нравственные ценности".
Он критикует секулярный менталитет Запада, говоря, что "конфликт в Украине" был посеян иностранными угрозами российским границам, в то же время изображая конфликт как борьбу против иностранного либерального истеблишмента, якобы требующего от стран проведения гей-парадов как плату за допуск к миру чрезмерного потребления и свободы
.
"Эти попытки привели не только к потере понятия справедливости в международных отношениях, но и к жестокому противостоянию, военным конфликтам, распространению терроризма и экстремизма в разных уголках мира", - отметил Кирилл в своем послании.
Среди прочего сообщается, что Франциск во время визита уже встретился с делегацией РПЦ.
Напомним, Конгресс в Нур-Султане собирает христиан, иудеев, мусульман, буддистов, индуистов и представителей других конфессий среди 100 делегаций, чтобы обсудить роль религии в развитии человечества в современном мире.
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Сейчас у католической церкви кризис, так как люди в 15-20 лет реально не понимают, почему они должны сидеть на посту, отдавать кому-то свои заработанные деньги и еще платить за вещи типа брака или похорон. И папа Римский пытается поднять аудиторию у верующих других конфессий (православных то есть), а не у атеистов или агностиков, что имеет выше шансов на успех.
А на данный момент РПЦ - это та штука, где за 50000 долларов США продают место в церкви и без этой суммы никогда не назначат, но при этом говорят, что вы ее отобьете за год, даже если будете бездельничать. Не облагается налогами, бесплатно выбивается недвижимость дорогущая в центре города уже не взяткой, а те ми же кадыровцами как ни странно, продается китайский мусор за пятидесятикратную цену от цены закупки. Забавно смотреть на фотографии РПЦшных икон, крестов и других вещей, которые в Китае лежат на складах рядом с игрушками или может пластиковыми членами для других клиентов.
1. Яка нація засновувала НКВД.
2. Яка релігія була у наших предків до "православной", і що в вашому розумінні вони означають.
Дякую.
Тобто жили за заповідями Сина Божого, не відправляючи служби за грецькими канонами. про це є свідчення літописця, що поляни закон поважають і чекають благословення від батьків, а не як лісові люди (типу кацапів) умикають дівицю на ігрищах. По суті як насильники.
Інше свідчення, що коли полонений (можливо грек) відбув покарання за агресію в складі іноземного війська, то його через скільки там років ( як бачите рабства не було) відпускали додому. а він спитав: можна я останусь у вас жити? і додав, що ніде не зустрічав таких чесних і порядних людей. То по Вашому це не хрестияни?
І ще одне: наші предки ніколи не приносили кроваву жертву - достатньо булло спалити пшеничного снопа. Про це теж є свідчення у Геродота. Те, що якісь кияни хотіли принести в жертву хрестиянина, то в Києві жили безліч представників різних релігій. Як Ви думаєте - представники якої хотіли принести в жертву юнака?
А то шо володимир "хрестив русь", то він хотів визнання візантійських попів. Бо мав види на Царгород.
От, якби це була зустріч спецслужб, тоді - зовсім інша справа!
але, як бачимо, окремі провідники християн не гидують зустрічатися навіть з московськими сатаністами.