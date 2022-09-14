Шмыгаль рассказал детали разоблачения шпиона в секретариате Кабмина: "Это была целая сеть"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал детали разоблачения шпиона в секретариате правительства, осужденного в конце августа.

"В конце августа его осудили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и возмещением всех затрат на проживание в СИЗО. Это достойная "награда" за то, что этот человек наделал. Он работал заместителем руководителя секретного отдела и имел доступ к секретным документам. На протяжении трех лет сотрудничал с российским ФСБ, сливал им материалы, но СБУ вовремя выявило его деятельность", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, злоумышленник был не один, это была целая сеть.

Шмыгаль сообщил, что один из подозреваемых успел убежать за границу как беженец, и сейчас проводятся действия по возвращению его в страну.

Также ряд шпионов пошли на сделку со следствием и будут осуждены с более легкими наказаниями, сказал он.

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Среди прочего, премьер сообщил, что осужденный сотрудник секретного отдела, который был задержав в начале войны, передавал разные материалы врагу, но так как СБУ выявило его заблаговременно, достаточно длинный период проводилась спецоперация, когда ему передавалась информация с дезинформацией.

"Через него происходили вбросы россиянам, которые, возможно, и дали возможность их побеждать в первые дни войны и в дальнейшем", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщалось, работник секретариата Кабинета Министров Украины, который 15 лет шпионил в пользу России, с 2007-го по 2022-й с перерывом в 5 лет, был приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным СМИ, имя осужденного – Василий Мехеда. Его защитник подал апелляцию. Вопрос обмена клиента адвокат не исключает.

Что касается сообщников-коллег осужденного чиновника Кабмина, то издание предполагало, что речь может идти о задержанных в середине марта двух украинских чиновниках.

Это заведующий отделом по деятельности органов юстиции в секретариате правительства Анатолий Бай и руководитель отдела взаимодействия с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины Виталий Гордина.