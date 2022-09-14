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Новости Война
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Шмыгаль рассказал детали разоблачения шпиона в секретариате Кабмина: "Это была целая сеть"

кабмін

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал детали разоблачения шпиона в секретариате правительства, осужденного в конце августа.

"В конце августа его осудили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и возмещением всех затрат на проживание в СИЗО. Это достойная "награда" за то, что этот человек наделал. Он работал заместителем руководителя секретного отдела и имел доступ к секретным документам. На протяжении трех лет сотрудничал с российским ФСБ, сливал им материалы, но СБУ вовремя выявило его деятельность", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, злоумышленник был не один, это была целая сеть.

Шмыгаль сообщил, что один из подозреваемых успел убежать за границу как беженец, и сейчас проводятся действия по возвращению его в страну.

Также ряд шпионов пошли на сделку со следствием и будут осуждены с более легкими наказаниями, сказал он.

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Среди прочего, премьер сообщил, что осужденный сотрудник секретного отдела, который был задержав в начале войны, передавал разные материалы врагу, но так как СБУ выявило его заблаговременно, достаточно длинный период проводилась спецоперация, когда ему передавалась информация с дезинформацией.

"Через него происходили вбросы россиянам, которые, возможно, и дали возможность их побеждать в первые дни войны и в дальнейшем", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщалось, работник секретариата Кабинета Министров Украины, который 15 лет шпионил в пользу России, с 2007-го по 2022-й с перерывом в 5 лет, был приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным СМИ, имя осужденного – Василий Мехеда. Его защитник подал апелляцию. Вопрос обмена клиента адвокат не исключает.

Что касается сообщников-коллег осужденного чиновника Кабмина, то издание предполагало, что речь может идти о задержанных в середине марта двух украинских чиновниках.

Это заведующий отделом по деятельности органов юстиции в секретариате правительства Анатолий Бай и руководитель отдела взаимодействия с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины Виталий Гордина.

Автор: 

Кабмин (14025) шпионаж (1379) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+39
Ще б шпигунів у ОП викрили би - ціни вам не було би!
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14.09.2022 18:27
+34
Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність

Шмигаль приколюється??
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14.09.2022 18:37
+23
Нормально Шмигаль зашмигалив -"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому" І кому пристане ця локшина? А як же проспали напад зо всіх боків, коли реальна розвідка Англії і США криком кричали про напад? Кого ви хочете обдурити?
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14.09.2022 18:42
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Правила форума Совет форумчан
Ще б шпигунів у ОП викрили би - ціни вам не було би!
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14.09.2022 18:27 Ответить
Нормально Шмигаль зашмигалив -"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому" І кому пристане ця локшина? А як же проспали напад зо всіх боків, коли реальна розвідка Англії і США криком кричали про напад? Кого ви хочете обдурити?
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14.09.2022 18:42 Ответить
так в кабмине значит всех кротов нашли - пора подниматься на следующий уровень в офис зеленского-ермака
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14.09.2022 19:27 Ответить
ОПшні шпигуни встигли злити кабмінівських і так себе вберегти)
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14.09.2022 18:47 Ответить
Кормушка одна..... ОП избавляется от конкурентов....
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15.09.2022 13:19 Ответить
Якщо Малюк знайде доказуху на дермака і Татарова - я йому все пробачу.
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14.09.2022 18:54 Ответить
Менять только на Азов
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14.09.2022 18:30 Ответить
Шмигаля міняти, єрмака і зелю
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14.09.2022 20:09 Ответить
От зарази відкосили від фронту окопів та кулі межи очі
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14.09.2022 22:14 Ответить
міняємо тільки тулуб, голову лишаємо собі
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14.09.2022 18:32 Ответить
Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність

Шмигаль приколюється??
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14.09.2022 18:37 Ответить
нє, просто їбанько
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14.09.2022 19:00 Ответить
Т.есть , был назначен уже вашими 🤢🤡👹, как и НАУМОВ-Баканов,Деркач в ЭНЕРГОАТОМ ИПРОЧИЕ ГНИДЫ И ПРЕДАТЕЛИ⁉️
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14.09.2022 19:04 Ответить
А прочитати всю статтю і зрозуміти - нє? Не виходить?
"...оскільки СБУ виявила його завчасно, досить тривалий період відбувалася спецоперація, коли йому передавали інформацію з дезінформацією..."
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14.09.2022 19:13 Ответить
читала..текст змінено
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14.09.2022 20:33 Ответить
То чи не з вагнерівцями саме так і було ! Хто передавав, що передавав, кому передавав, це ми зрозуміли. А насмілюсь спросить, хто і скільки отримував, і в яких "асигнаціях" ?
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14.09.2022 20:41 Ответить
Чули про контроль суспільства за діяльністю державних спецслужб в цивілізованих країнах ?
От коли депутат ВР якого обрав Я , розкаже , що він перевірив СБУ і підтверджує , що СБУ виявило крота три роки тому , тоді я повірю. А до того СБУ для мене залишиться зграєю , які тільки вміють збирати данину з експортерів горіхів . Що і підтверджується вартістю автомобілів на парковці по вул. Володимирівській. До речі , 85% офіцерів СБУ в Криму в 2014 році присягнули Путіну.
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14.09.2022 22:10 Ответить
Усі хто подався з КГБ у 1991 в СБУ і далі служили в КГБ-ФСБ
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14.09.2022 22:16 Ответить
"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому", - повідомив Шмигаль.

Так його тоді не карати треба, а нагородити! Зеленський, ау! Є кандидат на орден Богдана Хмельницького.
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14.09.2022 23:12 Ответить
Шмыгаль, так там вас как собак не резанных, начиная с ОП, кабмин( в полном составе) и орава СН в Раде!!!!!!
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14.09.2022 18:37 Ответить
А як же їх перевіряли доблесні СБУ? Наскільки відомо в поліції на місцях в самому задрипаному селі людині, яка відповідає за реєстрацію і відправлення таємних документі, здається називається РСО, так виносять мізки, що мама не горюй. На одну працівницю приїзжає 3-5 офіцерів СБУ на джипах, риються по справах декілька днів, а потім приходять до начальника і вимагають, щоб він розпорялдився, щоб скласти на цю працівницю якийсь адмінпротокол в суд за любий простурок, якого немає, але їм потрібно, чи то по завишенню секретності, чи заниженню, чи десь не там стоють кома. А секретність там дуже велика, як наприклад якийсь наркоман, якого знають в тому селі навіть і собаки, надумав десь купити наркоту. Там купа повідомлень з реєстарацією, поїздка в цей же день в місто до прокурора, де йому залишають цей папірець і майже на колінах просять поставити якийсь підпис(так чи ні), бо якщо він цього не зробить, то документ втрачає силу і потрібно наступним длнем все робити спочатку.(шукати машину, бензин, охорону працівників зі зброєю, бо аезуть таємний документ) Дивуюся, як секретар Боневтіка сиділа і розглядала документи під таємним грифом не маючи допуска, ну та, що чоловік її був заступником міністра Гогілашвілі, який мав судимість, громадянин росії і був помічниклом депутата валуєва.
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14.09.2022 18:38 Ответить
какой ужос! и кто же их туда привел???
и гундосый с ирмаком, естественно, тут не при чем.... царь хороший - бояре плохие....
кстати, Швец меня, в последнее время, этой х*ей кумарить начал.... "окружение плохое, а зеленский хороший"..., "зеленского подставили"..... человек немного далек, из-за бугра, от Украинских реалий...., х*ню несет..... зеленский - это и есть квинтэссенция всего его окружения.....
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14.09.2022 18:40 Ответить
ВозможнотШвец просто прикидывается , он же не дурак и понимает ,что клован марионетка, но сейчас его невозможно подвинуть
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14.09.2022 19:07 Ответить
однажды он вообще задвинул - на голову не оденешь...., типа зеленскому нужно организавать защиту, чтобы его ермак типа не грохнул..... ну не так прямо, конечно..., а так, витиевато....
я смотрю на него, думаю,- больной, что ли?
в общем, хрен его знает, о чем он думает....., а может и знает что-то....
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14.09.2022 19:15 Ответить
это гб-шное запугивание, не обращайте внимание
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22.09.2022 18:39 Ответить
У вас тоже дессонанс? Была целая сеть, а засудили только одного?
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14.09.2022 18:41 Ответить
пока одного ловили, остальные, самые жирные, резко записались в волонтеры и разбежались....
в кремле уже сидят... "улыбаемся и машем ручкой!" (с)
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14.09.2022 18:46 Ответить
Решта на бенямарафоні піарять Боневтіка)
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14.09.2022 18:48 Ответить
...і запеклі бої на Банковій ...за допомогою краденого гранатомета...
Як казав один персонаж Гоголя: тому не треба йти шукати чорта, у кого чорт за плечима... (с) Sapienti sat.
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14.09.2022 18:41 Ответить
А як там "кроти" з ОП почуваються? "Козирь" наприклад? Чи "не начасі"???!!!
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14.09.2022 18:42 Ответить
Маловато будет!
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14.09.2022 18:43 Ответить
Ха-ха-ха-ха-ха. Там 80% таких!!!
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14.09.2022 18:44 Ответить
Після указу сталіна від 1928 року кількість українців в усіх народногосподарських та партійних органах УРСР була обмежена - не більше 15%. В минулому році кількість українців в Кабміні (і це після 30 років Незалежності!!!) була лише 15,5%, з яких 66% складали жиди, а решту кацапи, які поколіннями "вросли" в нашу систему управління. І це при тому що 80% населення є етнічними українцями... Якщо не вичистити Кабмін від жидобільшовицьких шмігалєй і шєфірів ми ніколи не станемо незалежною державою вільною від корупції.
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14.09.2022 18:47 Ответить
Ну так їх пращури завоювали владу 1917 року і збудована стстема таким чином, що будь який елемент , що так чи інакше може загрожувати системі до реальної влади недопускається пбо ліквідовується. Що сказати система побудована успішно і нксплуатується правильно як по книзі.
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14.09.2022 19:06 Ответить
Так. Я недавно вивчав сканкопію справи за 1932 рік мого розстріляного, а потім реабілітованого діда, який служив прапоршиком в царській армії, сам родом із міста Шепетівки на Хмельниччині. Крім всякої муйні (пару протоколів допроса якихось видуманих персонажів, що дід польський агент і критикуапа сталінську конституцію), в справі нічого. А ті персонажі по довідках, що прикріплені до справи, коли була реабілітація, сказано, що вони з'явилися в населеному пункті, ніхто їх не знав,назвали себе так, як записані в справах (бо їх протоколи є і в інших справах), а потім сіли на якусь підводу і кудись поїхали. По обліках таких немає ніде. Діда розстріляли, а на довідці особої "трійки" червоним олівцем написано - "українець, враг". Ось яка була мета - знищення українців. Я так розумію, що якщо українець, то розстріл, щоб навіть не дивилися на інші сфальшовані докази. І сьогодні нарід 73% вибрав точно таких, чи тих, чиї діди це творили у 30-х роках.
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14.09.2022 19:13 Ответить
Якби успішно то совок був би досі живий.
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14.09.2022 19:30 Ответить
А хто сказав, що совок у головах помер? Подивіться на результати виборів до органів влади будь-якого рівня - совок "живєє всєх живих".
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14.09.2022 20:52 Ответить
@НБ

>В минулому році кількість українців в Кабміні (і це після 30 років Незалежності!!!) була лише 15,5%, з яких 66% складали жиди...

Щось я не догнав цю арихметику. З 15.5% "українців", ви пишете, 66% складали не-українці. Тобто власне українці серед "українців" Кабміну було лише 34%. І значить, число українців у Кабміні складає 5.27% (15.5 х 0.34)! Чи все-таки 15.5%?

Щось ви нас заплутали, шанов(на, ний).
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14.09.2022 23:22 Ответить
Перепрошую. Помилка. Не "з яких" а решта. Тобто, 66% жидів, 15,5% українців, 1% інші (вірмени, азербайджанці і т. п.) а решта кацапи. Дякую за уважність.
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14.09.2022 23:28 Ответить
коли не називають імена.то все це просто бла бла бла.
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14.09.2022 18:52 Ответить
Ну если 3 года работал агент, значит при клоуне устроился , скорее всего за деньги
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14.09.2022 18:52 Ответить
За старих шпигунів з КабМіну, нові шпигуни з СБУ отримали підвищення.
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14.09.2022 19:00 Ответить
Ну от захочеш працювпти в секретному ввдділі тебе хер на порог примуть, а агента фсб да будь ласка щей хтось з опи подзвонить так би мовити присягне за нього
Ох немає в нас спецслужб в національно-інтересовому розумінні цього слова
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14.09.2022 19:01 Ответить
Отож бо. В Моссаді немає мусульман. Тільки затяті і тричі перевірені сіоністи.
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14.09.2022 19:31 Ответить
.....лет так 15 назад давали 5 лет за сруленную незаконно елочку...а тут 12 лет за ущерб государству в миллионы ....
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14.09.2022 19:01 Ответить
срубленную
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14.09.2022 19:30 Ответить
Три роки він працював на фсб але вчасно викрило СБУ 😀😀😀
Все що треба знати з виборів 2019
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14.09.2022 19:06 Ответить
Три роки зливав, і три роки зелені при владі. Я чогось не здивований.
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14.09.2022 19:13 Ответить
Сегодня зеШиыгальский день? ПЫсдыть и пЫсдыть
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14.09.2022 19:32 Ответить
работал с 2007 по 2022

угадайте года его перерыва

"5 лет перерыва"

и когда он вернулся шпионить

"тів. Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ"
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14.09.2022 19:34 Ответить
Так шпион или сеть?
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14.09.2022 19:40 Ответить
Шмигло - брехло.
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14.09.2022 20:01 Ответить
да, построить виртуальную мережу, а потом расставить по ней стрелочников...
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14.09.2022 20:03 Ответить
Так дерьмака з татаровим і викривати не треба...заходь в оп і бери тепленькими!
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14.09.2022 20:12 Ответить
Це була ціла мережа початок якої був від самої бабусі Віри прибиральниці і до самого...
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14.09.2022 20:30 Ответить
Так. У владі ціла система кротів.
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14.09.2022 20:47 Ответить
Шо невже єрмака за грати посадили?
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14.09.2022 22:26 Ответить
Та чого тут на кофейній гущі гадати: сказано ж вам, мережу ВИКРИЛИ.

Але ж не написали, що ПРИКРИЛИ.
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14.09.2022 23:25 Ответить
Напевно сильно демпінгував за злив інформації, і інші шпигуни його здали ФСБСБУ
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15.09.2022 09:55 Ответить
 
 