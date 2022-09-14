Шмыгаль рассказал детали разоблачения шпиона в секретариате Кабмина: "Это была целая сеть"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал детали разоблачения шпиона в секретариате правительства, осужденного в конце августа.
"В конце августа его осудили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и возмещением всех затрат на проживание в СИЗО. Это достойная "награда" за то, что этот человек наделал. Он работал заместителем руководителя секретного отдела и имел доступ к секретным документам. На протяжении трех лет сотрудничал с российским ФСБ, сливал им материалы, но СБУ вовремя выявило его деятельность", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам премьера, злоумышленник был не один, это была целая сеть.
Шмыгаль сообщил, что один из подозреваемых успел убежать за границу как беженец, и сейчас проводятся действия по возвращению его в страну.
Также ряд шпионов пошли на сделку со следствием и будут осуждены с более легкими наказаниями, сказал он.
Среди прочего, премьер сообщил, что осужденный сотрудник секретного отдела, который был задержав в начале войны, передавал разные материалы врагу, но так как СБУ выявило его заблаговременно, достаточно длинный период проводилась спецоперация, когда ему передавалась информация с дезинформацией.
"Через него происходили вбросы россиянам, которые, возможно, и дали возможность их побеждать в первые дни войны и в дальнейшем", - сообщил Шмыгаль.
Как сообщалось, работник секретариата Кабинета Министров Украины, который 15 лет шпионил в пользу России, с 2007-го по 2022-й с перерывом в 5 лет, был приговорен к 12 годам лишения свободы.
По данным СМИ, имя осужденного – Василий Мехеда. Его защитник подал апелляцию. Вопрос обмена клиента адвокат не исключает.
Что касается сообщников-коллег осужденного чиновника Кабмина, то издание предполагало, что речь может идти о задержанных в середине марта двух украинских чиновниках.
Это заведующий отделом по деятельности органов юстиции в секретариате правительства Анатолий Бай и руководитель отдела взаимодействия с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины Виталий Гордина.
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Шмигаль приколюється??
"...оскільки СБУ виявила його завчасно, досить тривалий період відбувалася спецоперація, коли йому передавали інформацію з дезінформацією..."
От коли депутат ВР якого обрав Я , розкаже , що він перевірив СБУ і підтверджує , що СБУ виявило крота три роки тому , тоді я повірю. А до того СБУ для мене залишиться зграєю , які тільки вміють збирати данину з експортерів горіхів . Що і підтверджується вартістю автомобілів на парковці по вул. Володимирівській. До речі , 85% офіцерів СБУ в Криму в 2014 році присягнули Путіну.
Так його тоді не карати треба, а нагородити! Зеленський, ау! Є кандидат на орден Богдана Хмельницького.
и гундосый с ирмаком, естественно, тут не при чем.... царь хороший - бояре плохие....
кстати, Швец меня, в последнее время, этой х*ей кумарить начал.... "окружение плохое, а зеленский хороший"..., "зеленского подставили"..... человек немного далек, из-за бугра, от Украинских реалий...., х*ню несет..... зеленский - это и есть квинтэссенция всего его окружения.....
я смотрю на него, думаю,- больной, что ли?
в общем, хрен его знает, о чем он думает....., а может и знает что-то....
в кремле уже сидят... "улыбаемся и машем ручкой!" (с)
Як казав один персонаж Гоголя: тому не треба йти шукати чорта, у кого чорт за плечима... (с) Sapienti sat.
>В минулому році кількість українців в Кабміні (і це після 30 років Незалежності!!!) була лише 15,5%, з яких 66% складали жиди...
Щось я не догнав цю арихметику. З 15.5% "українців", ви пишете, 66% складали не-українці. Тобто власне українці серед "українців" Кабміну було лише 34%. І значить, число українців у Кабміні складає 5.27% (15.5 х 0.34)! Чи все-таки 15.5%?
Щось ви нас заплутали, шанов(на, ний).
Ох немає в нас спецслужб в національно-інтересовому розумінні цього слова
Все що треба знати з виборів 2019
угадайте года его перерыва
"5 лет перерыва"
и когда он вернулся шпионить
"тів. Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ"
Але ж не написали, що ПРИКРИЛИ.
ФСБСБУ