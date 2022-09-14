Авиация Сил обороны совершила 11 ударов, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления, живую силу и технику противника, уничтожены 4 "Града", - Генштаб ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 18.00 14.09.2022 по российскому вторжению.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 14 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются двести третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступательных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Враг ведет огневое поражение позиций наших подразделений вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченное положение, перемещает свои войска и ведет воздушную разведку.

Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи. Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток насчитано 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня противника.

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Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населённых пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасиловка Сумской области.

На Харьковском направлении интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Огневому влиянию подверглись населенные пункты Басово и Купянск.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое;

на Авдеевском направлении – Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – населенные пункты Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов и Малые Щербаки;

на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

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В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны противника пробует организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на местность русской федерации. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и "Бук", следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

В Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов - поражено шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске.

Верим в победу! Вместе ее приближаем! Слава Украине!" - говорится в сообщении.