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Новости Война
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В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что на Харьковщине ликвидировано слишком много местных военных

рф,знищення,ліквідація

В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что в Харьковской области погибло слишком много местных военных. Вместо праздника будут похороны.

Об этом сообщил глава Советского городского округа – исполняющий полномочия председателя окружного Совета депутатов Григорий Соколовский, пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Празднование Дня города Советское отменено. ...Причина – напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинскую обязанность", - сообщил он жителям города.

Смотрите также: "Мобилизированные "ДНР" не выдержали давления", - депутат Госдумы назвал причины разгрома российской армии под Балаклеей. ВИДЕО

В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что на Харьковщине ликвидировано слишком много местных военных 01

Автор: 

армия РФ (19057) Калининград (107) ликвидация (3477) похороны (1525) россия (95365)


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Топ комментарии
+46
скока белих жигулей?? скока-скока?
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14.09.2022 18:47
+30
Свинособаки кровавые -- это только начало
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14.09.2022 18:53
+25
Утілізація лапатнікав ідьот по плану...
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14.09.2022 18:47
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скока белих жигулей?? скока-скока?
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14.09.2022 18:47 Ответить
Свинособаки кровавые -- это только начало
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14.09.2022 18:53 Ответить
А не хрен шастать было ,куда вас🐽🇷🇺💩🤬СВИНОРЫЛЫЕ НЕ ЗВАЛИ
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14.09.2022 19:10 Ответить
в пості того чиновника згадується всього один дохлий кацап...
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14.09.2022 19:20 Ответить
Значит количество пакетов уже зашкалило ибо "патерь нет".
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14.09.2022 20:52 Ответить
Утілізація лапатнікав ідьот по плану...
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14.09.2022 18:47 Ответить
Учора у Соловйоптва-харашо что камандіри всєх жівімі вивелі Из-под Балаклє
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14.09.2022 19:13 Ответить
вот печалька. штук 10 баянов нужно, не меньше...
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14.09.2022 18:47 Ответить
Ні, не хвате...
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14.09.2022 19:23 Ответить
добана русня!
-В результате удара русскими крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям на Карачунском водохранилище в Кривом Роге, резко повышается уровень воды в реке Ингулец.
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14.09.2022 18:48 Ответить
Ну то хай на похоронах бухають та танцюють. Кацапам різниці немає.)
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14.09.2022 18:48 Ответить
кацапам все одно де і коли рвати баян
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14.09.2022 18:51 Ответить
Та "да"... аби вистачало алкоголю...
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14.09.2022 18:54 Ответить
День города праздновать не будем,но можем открыть колесо оборзения обозрения.С салютом.
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14.09.2022 18:49 Ответить
А шо ж такое?
Нацепите на черенок швабры их портреты и проведите акцию "Подохший полк можем повторить".
Или слабо?
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14.09.2022 18:50 Ответить
На наступний рік на 9 травня в рашці "смєртний полк" на палках можна буде всюди проводити багатолюдним) Лозунг "можем повторіть"отримав нове життя!
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14.09.2022 18:55 Ответить
Их там в плен много попало кстати, советских этих. Всю часть разгромили.
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14.09.2022 18:51 Ответить
може якби не полон а подохли, свято не відмінили б?
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14.09.2022 19:08 Ответить
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15.09.2022 00:06 Ответить
на мокші не скасовували: сам ***** колеса в парку відкривав...
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14.09.2022 18:51 Ответить
Це справжнє свято у родинах загиблих, автопарк совєтська збільшиться, а кількість водіїв зменшиться)
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14.09.2022 18:51 Ответить
можна ж відсвяткувати отримання білих Лад деякими совєтчанами

можна з мордобоєм
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14.09.2022 18:52 Ответить
Свято продовжається, свято продовжається,
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
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14.09.2022 18:56 Ответить
Кінцівка феєрична - здоров'я усім загиблим))
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14.09.2022 18:56 Ответить
Дуже добре. Але місто називається не Совєтське, а Совєтськ, але ліпше називати його Тільзіт.
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14.09.2022 18:56 Ответить
Ага, розгромлений на Харківщині 11-й армійский корпус (балт. флот), який повинен був першим зустрічати, ги-ги, атакуючі війська НАТО.
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14.09.2022 18:57 Ответить
"У Совєтському Калінінградської області …" - всё сочетание - это сплошной геополитический нонсенс!
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14.09.2022 18:57 Ответить
Судячи з назв, там в них ще КДБ і НКВС мабуть що досі залишились, і харчі за талонами
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14.09.2022 19:10 Ответить
Город Советск. (Бывший Тильзит). Была я в этом городишке. На самой границе с Литвой.
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14.09.2022 19:30 Ответить
Думаю що в Литві прикольніше
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14.09.2022 19:40 Ответить
Там в 1807 році русня підписала Тільзитський мир після поразки від військ Наполеона.
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14.09.2022 19:56 Ответить
Це вже майже Кьоніксберг - перепривикайте...
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14.09.2022 18:57 Ответить
Нашо їм привикати? Якщо там повернеться Кьонігзберг і Тільзіт цю ватно-совієтчанську наволоч депортують звідти. Скоріше за все...
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14.09.2022 19:00 Ответить
А я це не їм, я це нам всім кажу...
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14.09.2022 19:35 Ответить
Был бы Кенигсберг, а не "советское", были бы все живы, здоровы. Впереди Октоберфест. А так лада и похороны.
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14.09.2022 18:57 Ответить
Так на програмі "помьота солов'я" повідомили, що ми всязи Харківську область, бо там були "ДНР" і вони злякалися і втекли. То виходить там були кацапи з Калінінградської області? З чужої, не московської землі?
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14.09.2022 18:58 Ответить
а еще вчера свистел, что они сражаются, как Львы! а тут вот оно шо..... как быстро меняется Мир!...
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14.09.2022 19:01 Ответить
Мдааа, не хотів би я жити в місті Совєтськ. і бути совєтчанином
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14.09.2022 18:58 Ответить
тю блт! реально они какие-то дикие и суеверные....
а вот плешивый,- реально крутой пацан! на день освобождения Изюма от орков и новое, нерабочее колесо обозрения открыл, и грандиозный салютище закатил! вот это я понимаю!
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14.09.2022 18:58 Ответить
...защіщают право на мірную жизнь..
-----------------------------------------------
Ах ви ж кацапські виродки, Хто на вас нападав, що вам треба захищатися? Чума на всіх вас та ваших нащадків!
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14.09.2022 18:58 Ответить
Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что с борта МКС наблюдал восьмикратное численное преимущество ВСУ при балаклейском прорыве. Он и другие космонавты, по словам Артемьева, видели невооруженным глазом большое количество иностранных наёмников из Польши и США.
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14.09.2022 18:59 Ответить
Уже по поймешь где у ваты их пропаганда заканчивается, а где стеб над ними.
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14.09.2022 19:06 Ответить
taki da, ja tože udivlialsia ogliadyvajasj vokrug sebia, otkuda takaja mnogomilionnaja tjma našyx so vsej Evropy ta Omerigi vozle Balakleiji, a tot mig vdrug... budiljnik zaoral
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14.09.2022 23:45 Ответить
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14.09.2022 19:00 Ответить
Этот день мы приближали как могли
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14.09.2022 19:03 Ответить
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14.09.2022 19:04 Ответить
Москалота, зверніть увагу - І ета ми єщьо нє начіналі !!! ...
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14.09.2022 19:08 Ответить
"Ета празднік со слезамі на глазах" 🤣
Все як москалі ********** 👍
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14.09.2022 19:09 Ответить
І хто ж посягав на ваші "интересы и целостность"?
Хто ж на кого напав?
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14.09.2022 19:09 Ответить
"русофобський Захід".......спочатку ракетами закидали мирних людей,а потім ниють:за що всі їх неавидять....
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14.09.2022 19:10 Ответить
"Постой!... Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!...
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!...
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!"
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14.09.2022 19:11 Ответить
А кацапам все єдино, похорон або весілля. Головне щоб бухла було вдосталь
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14.09.2022 19:12 Ответить
суки вже щось підозрюють:

Губернатор Воронежской области написал в своем https://t.me/gusev_36/928 Telegram-канале о том, что масштабного празднования Дня города 17 сентября в столице региона в этом году не будет.

«Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни», - написал Гусев, добавив, что не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий.
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14.09.2022 19:16 Ответить
Так это же череда праздников!Похороны,поминки,девять дней,сорок дней.Так можно и сбухаться на радостях.
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14.09.2022 19:18 Ответить
Елітні війська чи українське добриво?
А вам який подобається більше? "До" чи "після"?
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14.09.2022 19:19 Ответить
И знамя пристроили
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14.09.2022 20:35 Ответить
Траур в каждый город мордора до самой его ликвидации.
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14.09.2022 19:23 Ответить
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14.09.2022 19:27 Ответить
Ура , товарищи ! Нет , не ура ? Шоб ви все там советские и другие кацапи повиздихали !
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14.09.2022 19:29 Ответить
БРАВО! БИС!!!
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14.09.2022 19:39 Ответить
Як казали в одному радянському фільмі "Спочатку намічалися святкування, потім арешти, потім вирішили об'єднати..." https://www.youtube.com/watch?v=ZzEIag4uzDc . Гадаю, що після другої, свято таки відбудеться, з мордобоєм і всіма іншими атрибутами російського свята...
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14.09.2022 19:39 Ответить
Какой ещё день города, если ТРАУР?!
Белые Лады Калины из-за санкций ЕС Литва НЕ ПРОПУСКАЕТ!
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14.09.2022 19:41 Ответить
Да и после не пропустит - нельзя хламу без подушек безопасности по ЕС кататься!
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14.09.2022 19:49 Ответить
КВН в Советске!
Новости читайте на сайте города!
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14.09.2022 19:43 Ответить
Свято скасовується. Святкувальники закінчились.
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14.09.2022 19:46 Ответить
На поминках теж можна напитись
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14.09.2022 19:49 Ответить
Добре, що хоч не написали Радянське...бо путіна ще й досі Володимиром називають.
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14.09.2022 19:52 Ответить
Сначала планировали праздник, потом похороны. А потом решили совместить
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14.09.2022 20:08 Ответить
Могли бы просто продавать копчёности в знак солидарности с погибшими ребятами.
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14.09.2022 20:20 Ответить
иш ты воинский долг они выполняли. по украденным стиралкам холодильникам и убитому мирному населению. чтоб у вас каждый день города такой был. руснявые.
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14.09.2022 20:23 Ответить
Могли бы и прибухнуть под салатик да салютик
Чмосква вон в суббота салютовала Победе ЗСУ и по шву не разошлась!
ПОКА
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14.09.2022 21:17 Ответить
интересно, эти идиоты знают, что Кенигсберг принадлежит Германии? В конечном итоге мы их тоже выбросим.
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14.09.2022 21:37 Ответить
Они рассчитывают стать гражданами Германии в случае возврата города. Очень будет жаль, если либеральное западное сообщество допустит это.
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14.09.2022 22:00 Ответить
навіщо скасувувати?! це ж подвійне свято!
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14.09.2022 21:39 Ответить
а ШО такое??? а как же жжж.... можем повторить, на Берлин... дидываевале.... не, ну отказаться от праздника из-за каких-то прожаренных орков.... унизительно, кацапы
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14.09.2022 21:45 Ответить
Скільки совєтських свинособак окачурилось в Україні?
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14.09.2022 22:01 Ответить
ваш обов'язок Zдохнути( разом з xy i лом), і чим швидше тим краще для всіх
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14.09.2022 22:21 Ответить
а москвичі день міста відзначали. І правильно, не псувати ж свято мешканцям метрополії з-за якихось дохлих невдах із мухосранськів )))
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14.09.2022 23:53 Ответить
 
 