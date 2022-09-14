В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что на Харьковщине ликвидировано слишком много местных военных
В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что в Харьковской области погибло слишком много местных военных. Вместо праздника будут похороны.
Об этом сообщил глава Советского городского округа – исполняющий полномочия председателя окружного Совета депутатов Григорий Соколовский, пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Празднование Дня города Советское отменено. ...Причина – напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинскую обязанность", - сообщил он жителям города.
Топ комментарии
+46 Alex Sav #513490
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+30 Василий СПРУТ
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+25 Александр Чуднивец #474549
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-В результате удара русскими крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям на Карачунском водохранилище в Кривом Роге, резко повышается уровень воды в реке Ингулец.
оборзенияобозрения.С салютом.
Нацепите на черенок швабры их портреты и проведите акцию "Подохший полк можем повторить".
Или слабо?
можна з мордобоєм
Столик накривається, сало нарізається,
Пляшка відкривається, пляшка розливається,
Свято наближається, свято наближається!
а вот плешивый,- реально крутой пацан! на день освобождения Изюма от орков и новое, нерабочее колесо обозрения открыл, и грандиозный салютище закатил! вот это я понимаю!
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Ах ви ж кацапські виродки, Хто на вас нападав, що вам треба захищатися? Чума на всіх вас та ваших нащадків!
Все як москалі ********** 👍
Хто ж на кого напав?
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!...
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!...
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!"
Губернатор Воронежской области написал в своем https://t.me/gusev_36/928 Telegram-канале о том, что масштабного празднования Дня города 17 сентября в столице региона в этом году не будет.
«Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни», - написал Гусев, добавив, что не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий.
А вам який подобається більше? "До" чи "після"?
Белые Лады Калины из-за санкций ЕС Литва НЕ ПРОПУСКАЕТ!
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Чмосква вон в суббота салютовала Победе ЗСУ и по шву не разошлась!
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