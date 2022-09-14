В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что на Харьковщине ликвидировано слишком много местных военных

В Советском Калининградской области РФ отменили празднование дня города из-за того, что в Харьковской области погибло слишком много местных военных. Вместо праздника будут похороны.

Об этом сообщил глава Советского городского округа – исполняющий полномочия председателя окружного Совета депутатов Григорий Соколовский, пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Празднование Дня города Советское отменено. ...Причина – напряженная ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинскую обязанность", - сообщил он жителям города.

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