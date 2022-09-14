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Депутата Киевсовета Погребиского вызвали в суд по делу об обливании нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой

погребиский

Депутата "Европейской Солидарности" в Киевсовете Александра Погребиского и активиста Игоря Чепкасова вызвали в суд по делу об облитии народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина зеленкой.

Об этом сообщил Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Пришла мне повестка в суд, по делу Волошина… Напоминаю, дело касается облития народного депутата от ОПЗЖ Волошина зеленкой… Такая же повестка пришла и Игорю Чепкасову… А теперь давайте разберем, что вообще произошло с начала войны с фигурантами этого дела… На сколько мне известно, Игорь Чепкасов сейчас защищает Украину в составе одного из добровольческих батальонов (не уверен, но кажется, в "Правом секторе") Я нахожусь на службе в ДШВ, сейчас заканчиваю лечиться после полученной боевой травмы. Волошин с начала войны сбежал из Украины, и разные источники сообщаю разную информацию относительно его места нахождения, одни говорят, что Беларуси другие, что в России… Но небольшая разница", - рассказал он.

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"Интересен тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 9 марта 2022 года... И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей... Суд был закрыт... Напомню, что например, депутаты киевсовета в это время собирались на сессии и голосовали за важные для города вопросы….. А вот суд просто был закрыт", - добавил Погребиский.

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Депутата Киевсовета Погребиского вызвали в суд по делу об облитии нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой 01

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Автор: 

суд (25077) Волошин Олег ОПЗЖ (31) Погребиский Александр (13)


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Топ комментарии
+56
судді-зрадники на волі..а ви чім займаетесь?? назвати?? чому я маю оплачувати це все гавно??
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14.09.2022 19:15
+46
Зрадники з ОП сказали суддям-зрадникам посадити патріотів за те що образили депутатів-зрадників.
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14.09.2022 19:28
+37
Берите пацанов из подразделения и приходите
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14.09.2022 19:17
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Для довідки судді отримують більшу з/п ніж військові ,але життям вони не ризикують!
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14.09.2022 22:53 Ответить
ЦЕ ДНО !!!
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14.09.2022 23:12 Ответить
Украина победит и после этого надо провести ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ судей, прокуроров и прочей здоты... с запретом обнуленным вообще заниматься правовой практикой...
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15.09.2022 03:01 Ответить
Касательно ОПЗЖ надо наоборот открывать дела о ********* зеленкой. Мог облить и не облил - отвечай по закону.
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15.09.2022 07:45 Ответить
Тисячі й тисячі військових злочинів, колаборанти, розкрадання гуманітарки вагонами й контейнерами. Але такі дрібниці не завадять нашим славетним суддям займатися реально важливими справами. Якщо звинувачують депутата від ЄС, все інше може й почекати.
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15.09.2022 07:47 Ответить
А Волошин на якому фронті?
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15.09.2022 10:20 Ответить
Так в чому проблема

Хай прийде в повному спорядженні.Хочу подивитись як су(ки)дді будут приймати рішення.
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14.01.2023 04:20 Ответить
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