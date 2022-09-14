Депутата Киевсовета Погребиского вызвали в суд по делу об обливании нардепа ОПЗЖ Волошина зеленкой
Депутата "Европейской Солидарности" в Киевсовете Александра Погребиского и активиста Игоря Чепкасова вызвали в суд по делу об облитии народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина зеленкой.
Об этом сообщил Погребиский, передает Цензор.НЕТ.
"Пришла мне повестка в суд, по делу Волошина… Напоминаю, дело касается облития народного депутата от ОПЗЖ Волошина зеленкой… Такая же повестка пришла и Игорю Чепкасову… А теперь давайте разберем, что вообще произошло с начала войны с фигурантами этого дела… На сколько мне известно, Игорь Чепкасов сейчас защищает Украину в составе одного из добровольческих батальонов (не уверен, но кажется, в "Правом секторе") Я нахожусь на службе в ДШВ, сейчас заканчиваю лечиться после полученной боевой травмы. Волошин с начала войны сбежал из Украины, и разные источники сообщаю разную информацию относительно его места нахождения, одни говорят, что Беларуси другие, что в России… Но небольшая разница", - рассказал он.
"Интересен тот факт, что предыдущая повестка о вызове в Печерский суд была на 9 марта 2022 года... И я появился, потому что выполняю свои процессуальные обязательства, но судей, что там судей... Суд был закрыт... Напомню, что например, депутаты киевсовета в это время собирались на сессии и голосовали за важные для города вопросы….. А вот суд просто был закрыт", - добавил Погребиский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай прийде в повному спорядженні.Хочу подивитись як су(ки)дді будут приймати рішення.