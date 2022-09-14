До конца года в армии РФ с вероятностью 30-40% может произойти коллапс, – экс-маршал ВВС Британии Стрингер
Маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что с вероятностью 30-40% российская армия может потерпеть коллапс, а украинская – одержать победу до Рождества (т.е. до конца декабря).
Об этом Стрингер заявил в интервью Sky News в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"По моему мнению, Россия уже не сможет восстановить свои вооруженные силы с тем, чтобы перехватить инициативу и снова начать наступление. Поэтому сейчас мы наблюдаем за развертыванием событий и, надеюсь, Зеленский будет в том положении, чтобы начать переговоры на выгодных условиях и, возможно, даже победить все российские силы, вторгшиеся в его страну", – сказал военный.
Стрингер признал, что ранее считал наиболее вероятным вариант, при котором полномасштабная война России против Украины затянется до следующего года, но последние события на фронте изменили ситуацию.
"Не хочется быть тем, кто говорит, что все это завершится к Рождеству, но, думаю, сейчас возможен вариант, что российские вооруженные силы могут испытать коллапс… Вероятность – 30-40%, и это ставит под сомнение будущее Путина и путинизма, а Запад должен тщательно обсудить, каким будет мир в постпутинские времена", – добавил Стрингер.
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Я тут трохи кацапську пресу погортав... зацікавило шо там в ********.
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Ось-ось захід розвалиться повністю. Капіталізм загніває.
останется максимум два процента особо упоротых.....
там уже разборки начались не шуточные.....
вот, здесь можно послушать, если интересно:
https://twitter.com/i/status/1569928754906169344
https://twitter.com/i/status/1569929579481165825
Що вони всі як папуги зарядили: переговори, переговори. Давайте більше зброї, а ЗСУ знають як говорити.
ЕрмакА на гиляку
Від України був боневтік, єрмак, сивоха...
див. відео з 0:40 хв. https://www.youtube.com/watch?v=xAW1wHdoTxk
ТОМУ пропоную заборонити раше мати армію на 100 років
Ми ся в ар`i себе тулим,
Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.
Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.
В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.
Там тi нашi втiкачi
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.
Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.
Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, ар`iв внуки,
Предкiв геть забули.
Ар`i нам брати не були,
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.
Грабували нашi землi
Й шляк у нас трафляли(отримувати iнсульт , з нiмецкого)...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.
Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.
ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...
наше украинское дело самое главное победить, уничтожить кацапов на поле боя
Кому можна довірить таку відповідальність?
Треба звільнити всі території і тільки тоді починати переговори.
Особи,які в Київській області домовлялись,не підходять.
Адже кацапів почали чавити,враз виникли переговори.
Ми їх давим далі,не зупиняємось,якщо є чим.
А далі подивимось,будем вирішувати...
война настоящая - просто у рашки кишка тонка оказалсь