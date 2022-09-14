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Новости Война
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До конца года в армии РФ с вероятностью 30-40% может произойти коллапс, – экс-маршал ВВС Британии Стрингер

рф

Маршал Королевских военно-воздушных сил Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что с вероятностью 30-40% российская армия может потерпеть коллапс, а украинская – одержать победу до Рождества (т.е. до конца декабря).

Об этом Стрингер заявил в интервью Sky News в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"По моему мнению, Россия уже не сможет восстановить свои вооруженные силы с тем, чтобы перехватить инициативу и снова начать наступление. Поэтому сейчас мы наблюдаем за развертыванием событий и, надеюсь, Зеленский будет в том положении, чтобы начать переговоры на выгодных условиях и, возможно, даже победить все российские силы, вторгшиеся в его страну", – сказал военный.

Стрингер признал, что ранее считал наиболее вероятным вариант, при котором полномасштабная война России против Украины затянется до следующего года, но последние события на фронте изменили ситуацию.

"Не хочется быть тем, кто говорит, что все это завершится к Рождеству, но, думаю, сейчас возможен вариант, что российские вооруженные силы могут испытать коллапс… Вероятность – 30-40%, и это ставит под сомнение будущее Путина и путинизма, а Запад должен тщательно обсудить, каким будет мир в постпутинские времена", – добавил Стрингер.

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Автор: 

армия РФ (19057) Великобритания (4927)


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Топ комментарии
+14
Ще трохи і вірогідність буде 50 на 50

Я тут трохи кацапську пресу погортав... зацікавило шо там в ********.

"В XIX веке Россия фактически спасла независимость США."
"Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова"
"Россия ввела санкции в отношении 30 граждан Великобритании"
"Премьер-министр Борн: Во Франции цены на газ вырастут в 5 раз, на электричество - в 10"
"Депутат Чепа назвал бессилием идею главы Еврокомиссии отправить счета за электроэнергию в Россию"
"Минск: Литовские силовики проявляют жестокость даже к беременным женщинам"
"Bild: Немецкое пиво подорожает из-за энергетического кризиса"
"Забастовка железнодорожников грозит обернуться катастрофой для экономики США"

Ось-ось захід розвалиться повністю. Капіталізм загніває.
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14.09.2022 19:40
+12
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14.09.2022 19:42
+10
Це він погано знає кацапів та ще й керується логікою. А свинособаки логікою не переймаються...
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14.09.2022 19:34
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Сподіваючись,що зе буде в тому становищі....якось прозвучало неоднозначно.
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14.09.2022 19:33 Ответить
Це він погано знає кацапів та ще й керується логікою. А свинособаки логікою не переймаються...
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14.09.2022 19:34 Ответить
Здравая оценка. Если Путин не выплатит очередную зарплату или у Вагнера заморозят случайно средства, то будет коллапс. Если Кадырова убьют диверсией и чеченцы поймут, что можно и самим захватить весь Кавказ и отрезать Сибирь с доходами от Москвы, да и Москву тоже, то будет коллапс. Если орки в "добробатах" поймут, что им выгоднее полное поражение Кацапстана и гражданская война, на которой они могут поднять в сотни раз больше денег и воевать против мяса, а не против мощнейшей армии, то будет коллапс. Очень много условий и если одно сработает, то будет коллапс. Он оценил это в такой процент и довольно хорошая оценка. Нам для победы достаточно одного раза и можно пробовать любой вариант. И даже наша неудача стратегически ничего не изменит. И кацапам ничего не поможет. Нельзя исправить стратегическую (геостратегическую) ошибку при помощи даже большого количества тактических побед.
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14.09.2022 19:37 Ответить
Вообще, надо очень донести до орков хорошо, что у Путина под 6 детей с любовницами, у Патрушева, Шойгу, Лаврова, Медведева и остальных - тоже у всех, всех и все любовницы и их дети в свою очередь тоже плодятся как черти. Что даже герой войны, крутой генерал и прочее - это будущий забытый всем (как Шаманов) или убитый человек (как это пресс-секретарь во время нападения на Грузию, вместо которого сейчас Конашенков, но тот был в народе популярен и его за это убили). То есть если РФ победит, то для окров нет перспектив никаких прийти во власть. Эти места уже заняты детьми (4-6 штук) и потом внуками (то есть уже от 16 до 36 и это вместо одного). И это подтверждается фактами, если подруга любовницы Путина или Шойгу имеет сотни миллионов долларов, вшивая подруга вшивой любовницы номер 3. И никакой генерал не сможет заработать даже на особняк с бассейном. Если медийный и популярный, то отравят новичком. Бесполезно им выигрывать на поле боя. И вместо этого проще дать полное поражение России и уничтожить всю верхушку под ноль, как это сделали с царской семьей. Всех расстрелять. Это проще, выгоднее, мест доходных сразу будет много, можно друг с другом договориться и поделить прибыль между собой.
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14.09.2022 19:47 Ответить
Ділити вони вже будуть прибутки з федеральних округів які перетворять спершу в "вотчини", а потів в незалежні держави. Для цього ця війна і починалась... А репарації, як завжди, будуть десятиліттями платити алколохи.
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14.09.2022 20:52 Ответить
Ще трохи і вірогідність буде 50 на 50

Я тут трохи кацапську пресу погортав... зацікавило шо там в ********.

"В XIX веке Россия фактически спасла независимость США."
"Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова"
"Россия ввела санкции в отношении 30 граждан Великобритании"
"Премьер-министр Борн: Во Франции цены на газ вырастут в 5 раз, на электричество - в 10"
"Депутат Чепа назвал бессилием идею главы Еврокомиссии отправить счета за электроэнергию в Россию"
"Минск: Литовские силовики проявляют жестокость даже к беременным женщинам"
"Bild: Немецкое пиво подорожает из-за энергетического кризиса"
"Забастовка железнодорожников грозит обернуться катастрофой для экономики США"

Ось-ось захід розвалиться повністю. Капіталізм загніває.
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14.09.2022 19:40 Ответить
Выражение "гниющий Запад" было впервые принято на вооружение еще при Николае 1-м.
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14.09.2022 20:11 Ответить
Серйозно? Я думав це більшовики вигадали... о діла!
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14.09.2022 21:31 Ответить
та еще один такой удар, как в Харькове, и это стадо само разбредется....
останется максимум два процента особо упоротых.....
там уже разборки начались не шуточные.....
вот, здесь можно послушать, если интересно:
https://twitter.com/i/status/1569928754906169344
https://twitter.com/i/status/1569929579481165825
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14.09.2022 19:41 Ответить
Что, Губарев ещё живой? Кобзон его уже заждался.
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14.09.2022 20:29 Ответить
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14.09.2022 19:42 Ответить
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14.09.2022 19:45 Ответить
"зараз ми спостерігаємо за розгортанням подій і, сподіваюсь, Зеленський буде в тому становищі, щоб почати переговори на вигідних умовах".

Що вони всі як папуги зарядили: переговори, переговори. Давайте більше зброї, а ЗСУ знають як говорити.
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14.09.2022 19:43 Ответить
Так це Ермак їм сказав про перемовини і вони зраділи
ЕрмакА на гиляку
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14.09.2022 19:47 Ответить
Кілька днів тому Київ відвідав держсекретар США Блінкен. На зустрічі в ОП зі сторони США були присутні заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд, посол Бріджит Брінк...
Від України був боневтік, єрмак, сивоха...

див. відео з 0:40 хв. https://www.youtube.com/watch?v=xAW1wHdoTxk
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14.09.2022 20:04 Ответить
Боятся они что Украина победит.
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14.09.2022 20:35 Ответить
Хутин уже вбив 55000 росіян за 6 мясяців , а про геноцід в Маріуполі Бучі, Алеппо треба говорити всюди
ТОМУ пропоную заборонити раше мати армію на 100 років
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14.09.2022 19:44 Ответить
Наконец-то. А то моя не могла дождаться эту цифру с неделю.
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14.09.2022 19:50 Ответить
эта цифра заниженная - так как здесь нет учета убитых - лугандонцев чвк-шников и просто неоформленных бомжей
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14.09.2022 22:11 Ответить
про кацапiв-"ар`iв".

Ми ся в ар`i себе тулим,
Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.

Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.

В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.

Там тi нашi втiкачi
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.

Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.

Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, ар`iв внуки,
Предкiв геть забули.
Ар`i нам брати не були,
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.

Грабували нашi землi
Й шляк у нас трафляли(отримувати iнсульт , з нiмецкого)...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.

Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.

ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...
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14.09.2022 19:46 Ответить
Вангую, що в кінці року знайдуться ідіоти, які звинуватять його в тому, що колапсу не відбулося. Про 30-40% імовірності згадувати не будуть.
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14.09.2022 19:53 Ответить
Смішно... нарід не памʼятає ше було вчора, а ви про кінець року
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14.09.2022 21:32 Ответить
зеле так и норовят вручить флаг вершителя судеб. Все бы ничего, но это его самая сокровенная мечта: вот бы заглянуть в глаза...
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14.09.2022 20:09 Ответить
а мы за ценой не постоим
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14.09.2022 20:10 Ответить
Тут скорее не Зелина мечта а двойная игра запада. Блинкен ляпнул после визита в Украину eдинственное решение конфликта дипломатия.
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14.09.2022 20:32 Ответить
"Ножками" Байдена скоро будут кормить этот зверинец . Не с руки , а через забор будут перекидывать .
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14.09.2022 20:25 Ответить
И "ножек" выдать только в обмен на ядерное оружие.
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14.09.2022 20:31 Ответить
нет уж, пусть лучше жрут ядерное оружие.
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14.09.2022 20:33 Ответить
конечно можно завершить до зимы если вы и американцы перестанете боятся куйло и дадите ракеты до 300км до хаймарсов.
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14.09.2022 20:29 Ответить
Жабку потрібно варити на повільному полум'ї. Економічний колапс ********** "заспокоїть" дурні голови десь так навесні 24 року.
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14.09.2022 20:57 Ответить
нет кончено на много раньше рашка посыпется но прибить ее нужно именно на поле боя
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14.09.2022 22:13 Ответить
Поле бою в гібридній війні всюди - економіка, ЗМІ, кіберпростір, торгівяля, дипломатія, туризм, культура і освіта...
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14.09.2022 23:00 Ответить
нет самое опасное это то что на поле боя с оружием в руках -потому оно убивает - если уничтожить того кто с автоматом то ты 100 % победишь а вот санкции или туризм пока никак не влияет на войну
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14.09.2022 23:05 Ответить
патрони в магазині розмножуються самі собою?
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14.09.2022 23:07 Ответить
а что их сейчас нет? мы же говорим о текущей ситуации нам не выгодно ждать годами - тем более есть куча стран которые все это рашке продадут легко
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14.09.2022 23:11 Ответить
Нам вигідно довести кацапів до повної розрухи і колапсу їх економіки. Лише розвалений в гівно ********* є гарантією від чергового нападу. Тому краще потерпіти і зробити все остаточно за три роки ніж через пять отримати черговий напад.
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14.09.2022 23:16 Ответить
вы не сможете довести кацапов до полной разрухи без победы на поле боя
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14.09.2022 23:26 Ответить
Сама Україна "ні", а от разом з США та Євросоюзом до голодних обмороків. А з голодних і обідраних кацапських солдат у яких ще й родини вдома голодають, як відомо, воїни ніякі, а от "геволюціонєри" і "експропріатори" ******* получаються...
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14.09.2022 23:35 Ответить
так зачем ты пишешь мы? это не ты будешь решать ..
наше украинское дело самое главное победить, уничтожить кацапов на поле боя
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14.09.2022 23:37 Ответить
Це паралельний процес. З одного боку санкції які не дають кацапам змоги мати ******* озброєння, а з другого ми з ленд-лізом і лютою ненавистю до окупантів. Кожному своє - нам денд-ліз і перемога а кацапам піздєц. І все це буде відбуватися повільно, а не так як вам хочеться. Після деокупації Криму у кацапів буде, мяко кажучи, депресія з суїцидальними проявами агресії. Виних вони самі повбивають і знайдуть інших. Ще гірших. Буде друга серія. Але дуже коротка. Такий собі "постскриптум" плавно перетворений спільними зусиллями на епітафію. Як у Губермана "Богатством славой и могущєством прєнєбрєгал сей прах и тлєн. Из нєдвіжимого імущєства імєл покойнік только члєн". Розплата за "КримНаш" буде страшною...
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14.09.2022 23:52 Ответить
Ліпше в них ракети скінчилися . Їх люди не цікавлять, їм не жалко (бабы нарожают). Вони зі своїх територій нам біди ні меньше роблять. Вот би Атветачку
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14.09.2022 20:35 Ответить
А хто буде переговорщиком з нашої сторони?
Кому можна довірить таку відповідальність?
Треба звільнити всі території і тільки тоді починати переговори.
Особи,які в Київській області домовлялись,не підходять.
Адже кацапів почали чавити,враз виникли переговори.
Ми їх давим далі,не зупиняємось,якщо є чим.
А далі подивимось,будем вирішувати...
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14.09.2022 20:36 Ответить
переговоры о каптитуляции кацапии будет вести США Британия и Евросоюз - офис зеленых предателей будет только подписи ставить
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14.09.2022 22:15 Ответить
Капітуляція кацапів, як і війна, теж буде "гібридною".
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14.09.2022 23:10 Ответить
если они додумаются по быстрому сменить ботокса то да - но все равно им придется за все заплатить может не сразу но придется
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14.09.2022 23:14 Ответить
***** це титул правителя **********. Ну буде інше *****-2, *****-3 і так до розвалу федерації. Платити репарації ((% з продаж і зарплат) вони стануть лише тоді коли не зможуть торгувати і купувати.
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14.09.2022 23:24 Ответить
ну какая сейчас гибридная война? зачем бред писать
война настоящая - просто у рашки кишка тонка оказалсь
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14.09.2022 23:16 Ответить
З точки зору міжнародного права у них "спецоперація". Оголошення війни буде мати зовсім інші наслідки. Саме тому вони саджають в буцегарню кожного хто вимовляє слово "війна" і воюють "вагнерівцями", тобто всіляким соціальним непотребом та зеками..
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14.09.2022 23:20 Ответить
какого международного права что ты тут пихаешь кацапский наратив? я про реальность а ты мне про кремлевские мульки ..
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14.09.2022 23:29 Ответить
Хочу надеятся, шо офис зелёных предателей к тому времени прикажет долго жить
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14.09.2022 23:15 Ответить
 
 