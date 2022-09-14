Путин до сих пор не считает войну против Украины ошибкой, - Шольц

Российский президент Владимир Путин не считает ошибкой решение о широкомасштабном вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"К сожалению, я не могу сказать, что усилилось впечатление, что Путин считает начало этой войны ошибкой. Не было никаких признаков, что у Путина появляются новые взгляды", – рассказал Шольц.

Напомним, 13 сентября канцлер Германии 1,5 часа разговаривал с Путиным.

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