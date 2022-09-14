Глава ВОЗ о пандемии COVID-19: Мы еще не там. Но конец виден
Мир никогда не был в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Reuters.
"Мы еще не там. Но конец виден", - заявил Гебрейесус.
Отмечается, что это наиболее оптимистичная оценка ВОЗ с тех пор, как она объявила международное чрезвычайное положение в январе 2020 года и начала описывать COVID-19 как пандемию через три месяца.
Из-за вируса, который появился в Китае в конце 2019 года, умерли почти 6,5 миллиона человек и заразились 606 миллионов. Он всколыхнул мировую экономику и перегрузил системы здравоохранения.
Распространение вакцин и методов лечения помогло снизить смертность и госпитализацию, а штамм "Омикрон", который появился в конце прошлого года, вызывает менее тяжелое течение заболевания. Смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года, сообщает ВОЗ.
Впрочем, Гебрейесус напомнил странам о необходимости сохранять бдительность и сравнил пандемию с марафонским забегом.
По его словам, страны должны тщательно пересмотреть свои политики для усиления борьбы как с COVID-19, так и с будущими вирусами, отметил глава ВОЗ. Он также призвал страны вакцинировать 100% населения, относящихся к группам высокого риска, и продолжать тестирование на коронавирус.
В ВОЗ также заявили, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.
"Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени по всему миру, вызванные различными подштаммами "Омикрона" или даже разными штаммами, вызывающими беспокойство", - сказала старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхов.
"Летняя волна COVID-19, вызванная штаммом Omicron BA.4 и BA.5, показала, что пандемия еще не закончилась, поскольку вирус продолжает циркулировать в Европе и за ее пределами", - сказал представитель Европейской комиссии.
Представители здравоохранения США заявили, что пандемия еще не закончилась, но новые бивалентные вакцины знаменуют важный сдвиг в борьбе с вирусом. Они прогнозируют, что одна ежегодная вакцинация, похожая на прививку от гриппа, должна обеспечить высокую степень защиты и вернуть страну поближе к нормальному состоянию.
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Цього разу було набагато легше, ніж в минулий раз, ще на самому початку.
Але проблема в тому, що цього разу прийшлось дуже довго вмовляти лікарів дати направлення на тест, і добре що таки домоглась цього, бо вчасно розпочали специфічне лікування.