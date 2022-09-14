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Глава ВОЗ о пандемии COVID-19: Мы еще не там. Но конец виден

коронавирус,covid-19,коронавірус,covid,ковид,ковід,омікрон,омикрон

Мир никогда не был в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Reuters.

"Мы еще не там. Но конец виден", - заявил Гебрейесус.

Отмечается, что это наиболее оптимистичная оценка ВОЗ с тех пор, как она объявила международное чрезвычайное положение в январе 2020 года и начала описывать COVID-19 как пандемию через три месяца.

Из-за вируса, который появился в Китае в конце 2019 года, умерли почти 6,5 миллиона человек и заразились 606 миллионов. Он всколыхнул мировую экономику и перегрузил системы здравоохранения.

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Распространение вакцин и методов лечения помогло снизить смертность и госпитализацию, а штамм "Омикрон", который появился в конце прошлого года, вызывает менее тяжелое течение заболевания. Смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года, сообщает ВОЗ.

Впрочем, Гебрейесус напомнил странам о необходимости сохранять бдительность и сравнил пандемию с марафонским забегом.

По его словам, страны должны тщательно пересмотреть свои политики для усиления борьбы как с COVID-19, так и с будущими вирусами, отметил глава ВОЗ. Он также призвал страны вакцинировать 100% населения, относящихся к группам высокого риска, и продолжать тестирование на коронавирус.

В ВОЗ также заявили, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

"Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени по всему миру, вызванные различными подштаммами "Омикрона" или даже разными штаммами, вызывающими беспокойство", - сказала старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхов.

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"Летняя волна COVID-19, вызванная штаммом Omicron BA.4 и BA.5, показала, что пандемия еще не закончилась, поскольку вирус продолжает циркулировать в Европе и за ее пределами", - сказал представитель Европейской комиссии.

Представители здравоохранения США заявили, что пандемия еще не закончилась, но новые бивалентные вакцины знаменуют важный сдвиг в борьбе с вирусом. Они прогнозируют, что одна ежегодная вакцинация, похожая на прививку от гриппа, должна обеспечить высокую степень защиты и вернуть страну поближе к нормальному состоянию.

Автор: 

ВОЗ (777) пандемия (113) Гебрейесус Тедрос (158) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Ізраїльські і багато інших світових лікарів визнали,що самими найкращими ліками від корони ,як і від будь якого вірусу є не прививки,котрі доказали свою неефиктивність,а укріплення людського імунітету.Якщо ВОЗ на халяву сподобалися харчі від вірусу,то вони вірусом ще довго будуть годувати весь світ.Гебрейсус ,н,,,куй разом з вірусом
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14.09.2022 21:06
+9
Цей "ковід" ще довго не закінчиться.
Різні дармоїди звикли плотно харчєваться.
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14.09.2022 21:00
+7
Не слід забувати, що казало це лівацьке чмо про українських біженців.
Очевидно на кого працює цей любитель світового комунізму та кремлівських грошей.
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14.09.2022 21:12
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Тedros! Show must go-on! Meet the COVID-23!
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14.09.2022 20:52 Ответить
Цей "ковід" ще довго не закінчиться.
Різні дармоїди звикли плотно харчєваться.
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14.09.2022 21:00 Ответить
...кінець, кажеш, видно? То застібни ширинку
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14.09.2022 21:06 Ответить
Ізраїльські і багато інших світових лікарів визнали,що самими найкращими ліками від корони ,як і від будь якого вірусу є не прививки,котрі доказали свою неефиктивність,а укріплення людського імунітету.Якщо ВОЗ на халяву сподобалися харчі від вірусу,то вони вірусом ще довго будуть годувати весь світ.Гебрейсус ,н,,,куй разом з вірусом
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14.09.2022 21:06 Ответить
ну вони ж не уточнюють, чий кінець..
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14.09.2022 21:08 Ответить
кінець фінансування ВОЗ - це кінець вірусу ,його смерть (це точно)
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14.09.2022 21:13 Ответить
І де ти почуло цю *****, на тіктокє чи у бабусь біля під'їзду?
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15.09.2022 10:12 Ответить
по рашистському матюку,зразу можна визначити,що людина тричі привилася індійським шмурдяком, котрий не дав ради з коронавірусом але агресивне хамство спрогресувало.Не слухай матюки біля підїзду,читай краще що пишуть вчені.(тік - токер з підїзду) -(Медицинское сообщество Израиля признало невозможность дальнейшей
борьбы с коронавирусом и предложило вернуться к идее приобретения
естественного иммунитета. Об этом на днях заявил председатель
Ассоциации врачей Израиля, профессор Хагай Левин. Доктор считает, что
«любая последующая попытка остановить его (вирус) бессмысленна». К
позиции израильских докторов невольно присоединились губернаторы ряда
американских штатов.
Израильские газеты наперебой пишут о новой, уже пятой волне
коронавирусной эпидемии и о высокой степени заразности так напугавшего
Европу и США омикрон-штамма.)-Більше не варто щось пояснювати ,все одно що горохом ,об стіну...
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15.09.2022 14:53 Ответить
Шапочку з фольги зніми, в тебе перегрів порожнини між вухами
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15.09.2022 15:52 Ответить
Ну. ми ще тут))) Коронавірус )))
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14.09.2022 21:07 Ответить
... мы еще не там... это вам не здесь...
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14.09.2022 21:11 Ответить
Не слід забувати, що казало це лівацьке чмо про українських біженців.
Очевидно на кого працює цей любитель світового комунізму та кремлівських грошей.
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14.09.2022 21:12 Ответить
Денег хочет.
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14.09.2022 21:23 Ответить
Не можна ж їм просто так взяти і перестати брехати, бо грошей в такому разі точно не буде ніяких.
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14.09.2022 21:43 Ответить
Нажаль - в мене мама зараз ще хворіє на цю гидоту, правда вже виздоровлює.

Цього разу було набагато легше, ніж в минулий раз, ще на самому початку.

Але проблема в тому, що цього разу прийшлось дуже довго вмовляти лікарів дати направлення на тест, і добре що таки домоглась цього, бо вчасно розпочали специфічне лікування.
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14.09.2022 21:23 Ответить
Досі не набридло...?
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14.09.2022 21:31 Ответить
Израильтяне разработали средство лечения ковида Амор18. Эффективен на разных стадиях заболевания у всех возрастных групп 100%. Похоронили их изобретение ибо оно сводило на нет всю прививочную лабуду по зарабатыванию денег. Не видишь еще конец?
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14.09.2022 21:41 Ответить
Знаємо: склянка з малиною+20 крапель корвалолу на ніч.
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14.09.2022 22:10 Ответить
Денех хотите? А вот фигу вам. Кто-то очень круто нажился на этих прививках, которые кололи всем принудительно
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14.09.2022 21:42 Ответить
Опять этот эфиоп со своим концом. Иди под коровой руки мой, лишенец.
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14.09.2022 22:22 Ответить
Рад за главу ВОЗ, что конец ему уже виден, пусть продолжает худеть.
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14.09.2022 22:27 Ответить
🤡🤡🤡
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15.09.2022 07:45 Ответить
 
 