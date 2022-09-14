Соотношение потерь Украины и России в ходе контрнаступления ВСУ составляет 1 к 10, - Данилов

Соотношение потерь защитников Украины и войск Российской Федерации за время контрнаступления Вооруженных сил Украины составляет 1 к 9, а то и 1 к 10.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То есть на одного нашего погибшего воина приходится 9-10 погибших россиян, которые ворвались на нашу землю. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне", – отметил он.

Однако, по словам Данилова, благодаря эффективному выполнению украинскими защитниками задач в случае контрнаступления в Харьковской области все вышло с точностью до наоборот.

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Секретарь СНБО отметил, что Украина ломает стереотипы не только по военному делу.

"Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", - отметил Данилов, подчеркнув, что далеко не каждая страна в Европе способна на совершенное Украиной, ведь в истории войн есть много случаев, когда они просто складывали оружие.