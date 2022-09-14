Соотношение потерь Украины и России в ходе контрнаступления ВСУ составляет 1 к 10, - Данилов
Соотношение потерь защитников Украины и войск Российской Федерации за время контрнаступления Вооруженных сил Украины составляет 1 к 9, а то и 1 к 10.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То есть на одного нашего погибшего воина приходится 9-10 погибших россиян, которые ворвались на нашу землю. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне", – отметил он.
Однако, по словам Данилова, благодаря эффективному выполнению украинскими защитниками задач в случае контрнаступления в Харьковской области все вышло с точностью до наоборот.
Секретарь СНБО отметил, что Украина ломает стереотипы не только по военному делу.
"Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", - отметил Данилов, подчеркнув, что далеко не каждая страна в Европе способна на совершенное Украиной, ведь в истории войн есть много случаев, когда они просто складывали оружие.
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ми би пораділи...
але це безцінне, єдине і неповторне, що втрачають наші Герої... чиїсь діти, сини, кохані, батьки...
ото вірно про таких говорять - краще б жувало, ніж розмовляло
Тому я і зробив такий висновок а тут вилазить цей пан в чорному і співає пісень
Це досить провокативне питання яке нав'язує пропаганда росії, мовляв у вас великі втрати нащо це вам.
И это превосходство украинцев над русскими ломает все стереотипы в России. Как может быть хохол выше нас по уму, интеллекту, военному делу? Разрыв шаблона.
всі ці казки про чисельність військ для наступу
кількість зброї та втрати при наступі українці перетворили на мотлох нікчемний
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!
Вчора на Цензорі була стаття
"Представники розвідувальних кіл США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська, можливо, будуть змушені віддати й інші захоплені ними території."
Тобто, наче все добре, але у кінці статті написано, хто помітив:
" ... очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя, але воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку."
Скільки треба? 100? 1000? 100500? Нє вапрос. Баби єсчьо наражают івєстіций в будущій автамабіль.
https://www.youtube.com/watch?v=nXIdmW4Hau0