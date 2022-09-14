РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9350 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 726 24

Для ответа на агрессию РФ нужно что-то гораздо больше "Рамштайна", - Данилов

остін,рамштайн

Украина видит потребность в создании антипутинской коалиции типа антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Об этом в интервью польскому интернет-порталу Wirtualna Polska заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда началась Вторая мировая война, 26 стран образовали антинацистскую коалицию. Сейчас мы видим необходимость создания антипутинской коалиции", - заявил Данилов.

Он отметил, что ответом на российскую вооруженную агрессию против Украины является встреча более 40 стран на американской военной базе "Рамштайн" в Германии. "Но речь идет о чем-то гораздо большем: о защите фундаментальных ценностей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте также: Соотношение потерь Украины и России в ходе контрнаступления ВСУ составляет 1 к 10, - Данилов

Данилов напомнил, что до сих пор есть страны, которые не видят в России агрессора и террориста. Он отметил, что мир, наконец, должен понять: Путин ничем не отличается от Гитлера.

"Гитлер был одержим уничтожением евреев, а пути хочет уничтожить украинцев",- констатировал секретарь СНБО.

Он выразил благодарность всем странам за поддержку, но подчеркнул, что должно прийти полное понимание, что борьба с Россией – это общее дело.

"Между тем многие лидеры не понимают, что такое война. Мы платим жизнями наших людей за свободу и безопасность всей Европы, а некоторые политики противопоставляют войну высшим счетам за газ", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина рано или поздно станет членом НАТО и уже сейчас архитектура европейской безопасности опирается на Украину. Он отметил, что никто из международных партнеров не верил в победу Украины, а "кое-кто с нами уже прощался".

Читайте также: Германия передала Украине еще четыре установки Gepard

"Если бы мы не сопротивлялись России, никто не знает, где были бы сегодня российские солдаты. Надо было доказать, что мы можем и хотим защищаться, но без помощи мы этого не сделаем", - подчеркнул секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) оружие (10198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Значно більше? АСФАЛЬТ!
показать весь комментарий
14.09.2022 22:20
+9
данілофф у чорному ?
показать весь комментарий
14.09.2022 22:12
+9
.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
данілофф у чорному ?
показать весь комментарий
14.09.2022 22:12 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 22:14 Ответить
Значно більше? АСФАЛЬТ!
показать весь комментарий
14.09.2022 22:20 Ответить
дуже багато асфальту! А ще ковзанки в усіх містах і містечках узимку. Дуже дорогі ковзанки
показать весь комментарий
14.09.2022 22:36 Ответить
Ставка
показать весь комментарий
14.09.2022 22:47 Ответить
Верховного 4-разового відкосича- шашличника.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:38 Ответить
Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи Джерело:

О*уїти… Ми - це хто?! Він (вони) ким себе вважає?!
Громадяни України, ЗСУ героїчно чинять опір ворогу за незалежність і суверенітет України. Вылив на безбекову архітектуру ЄС другорядний для нас, вони самі здатні про себе подбати
показать весь комментарий
14.09.2022 22:21 Ответить
Для продовження наступу і звільнення територій окупованих російськими загарбниками, Україна запросила у США 29 видів зброї, зокрема тактичні балістичні ракети.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:29 Ответить
першинг надо
показать весь комментарий
14.09.2022 23:59 Ответить
.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:31 Ответить
Антигітлерівська коаліція воювала проти Гітлера, а тут воює лише Україна.
показать весь комментарий
14.09.2022 22:35 Ответить
Все вірно говорить. Але самих розмов мало...
показать весь комментарий
14.09.2022 22:41 Ответить
Антипутлерскач Коалиция была создана на первом Рамштайне... Данилов проспись...и не бухай...стратег блин...
показать весь комментарий
14.09.2022 22:43 Ответить
В Украину с 24 февраля только США поставили вооружений на 15,5 ярда долларов, Каже Юрий Швец..и я ему верю...
показать весь комментарий
14.09.2022 22:45 Ответить
Для відповіді на агресію Росії потрібно вичистити зрадників України і агентів Кремля із вищих ешелонів влади!

Данілов, як тобі дихається серед них?!
показать весь комментарий
14.09.2022 22:57 Ответить
якщо він сам не з них...
показать весь комментарий
15.09.2022 00:53 Ответить
Взагалі, влада має визначитися, вона з кацапією воює чи "Великим крадівництвом" України продовжує займатися?!
показать весь комментарий
14.09.2022 23:06 Ответить
Антипутинська коаліція, якщо саме військова (по типу антигітлерівської), то це означає Світову війну - навряд чи наші союзники на це підуть. Більш реально - всебічна військова допомога, за далекобійними снарядами і дозволом вражати цілі на території запоребрика.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:09 Ответить
"Але йдеться про щось значно більше: про захист фундаментальних цінностей", - наголосив секретар РНБО. Після того прорашистського лайна.котре себе проявило в Україні з початкомрашистської окупації 24 лютого ,розказувати світові про захист фундаментальних цінностей є великим "зеленим лицемірством",котре в Україні ці фундаментальні цінності і хоронить за рашистські гроші.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:14 Ответить
Думка правильна. Українців просто може не вистачити на цю війну.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:29 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 23:44 Ответить
эту мразь когда вижу блевать тянет- и так последних лет 15ять
показать весь комментарий
15.09.2022 00:01 Ответить
антиХуйлова коаліція вже була створена ще в 2015-му році. Без лендлізу, щоправда...

Але ця коаліція була зруйнована вами, прислугою уродів і клоуном-наркоманом з головкою ЄрZе ще в 2019-му році. Вас же попереджали: не йдіть на переговори з ****** один-на-один! Це погано кінчиться!
показать весь комментарий
15.09.2022 00:43 Ответить
Надо официально заявить о денонсации будапештского спектакля---- для начала в одностороннем порядке. Потом заявить о создании тактического Яо. Или нас рано или поздно спишут под РФ. Кстати, весной это делать будет поздно. Все это проводить через Раду. Либо сформировать комитет общественного спасения. Но он будет не легитимные. Нужны радикальные действия!
показать весь комментарий
15.09.2022 09:38 Ответить
 
 