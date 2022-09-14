Для ответа на агрессию РФ нужно что-то гораздо больше "Рамштайна", - Данилов

Украина видит потребность в создании антипутинской коалиции типа антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Об этом в интервью польскому интернет-порталу Wirtualna Polska заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда началась Вторая мировая война, 26 стран образовали антинацистскую коалицию. Сейчас мы видим необходимость создания антипутинской коалиции", - заявил Данилов.

Он отметил, что ответом на российскую вооруженную агрессию против Украины является встреча более 40 стран на американской военной базе "Рамштайн" в Германии. "Но речь идет о чем-то гораздо большем: о защите фундаментальных ценностей", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов напомнил, что до сих пор есть страны, которые не видят в России агрессора и террориста. Он отметил, что мир, наконец, должен понять: Путин ничем не отличается от Гитлера.

"Гитлер был одержим уничтожением евреев, а пути хочет уничтожить украинцев",- констатировал секретарь СНБО.

Он выразил благодарность всем странам за поддержку, но подчеркнул, что должно прийти полное понимание, что борьба с Россией – это общее дело.

"Между тем многие лидеры не понимают, что такое война. Мы платим жизнями наших людей за свободу и безопасность всей Европы, а некоторые политики противопоставляют войну высшим счетам за газ", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украина рано или поздно станет членом НАТО и уже сейчас архитектура европейской безопасности опирается на Украину. Он отметил, что никто из международных партнеров не верил в победу Украины, а "кое-кто с нами уже прощался".

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"Если бы мы не сопротивлялись России, никто не знает, где были бы сегодня российские солдаты. Надо было доказать, что мы можем и хотим защищаться, но без помощи мы этого не сделаем", - подчеркнул секретарь СНБО.