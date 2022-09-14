В Изюме из-под завалов извлекли тело народного героя Романа Косенко, погибшего 9 марта
В деоккупированном Изюме из-под завалов побратим достал тело народного героя Украины Романа Косенко на псевдо "Яшка Цыганков", погибшего во время обороны города 9 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил военнослужащий ВСУ Юлий Терехов в Facebook.
Народный герой Украины, боец ССО ВСУ, Искандер Мамедов, в условиях интенсивных боевых действий приехал в город Изюм и своими руками откопал погибшего Косенко, тело которого оставалось под завалами с марта.
"Народный герой, боец ДУК ПС и 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго ССО ВСУ, храбрый воин, всем более известный как Яшка Цыганков, погиб 9 марта в борьбе с русскими свинособаками и сдерживая их в уличных боях за город Изюм. Пал как воин, в бою с оружием в руках, сражаясь до последнего. Яшка погиб от вражеского авианалета, а его тело осталось под завалами здания, разрушенного мощным взрывом авиабомбы. Вчера Искандер со своими ребятами ринулся туда и голыми руками разбирал завалы. Он откопал, достал Ромчика и вывез его на джипе", – отметил Терехов.
Эвакуация тела Романа Косенко прошла 11 сентября.
Военнослужащий заметил, что воин возвращается домой "на Щите".
Справка. Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командиром 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден общественным знаком "Народный герой Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям Слава!
С.У.М.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять Герою Украіни !!