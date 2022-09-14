В Изюме из-под завалов извлекли тело народного героя Романа Косенко, погибшего 9 марта

В деоккупированном Изюме из-под завалов побратим достал тело народного героя Украины Романа Косенко на псевдо "Яшка Цыганков", погибшего во время обороны города 9 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил военнослужащий ВСУ Юлий Терехов в Facebook.

Народный герой Украины, боец ССО ВСУ, Искандер Мамедов, в условиях интенсивных боевых действий приехал в город Изюм и своими руками откопал погибшего Косенко, тело которого оставалось под завалами с марта.

"Народный герой, боец ДУК ПС и 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго ССО ВСУ, храбрый воин, всем более известный как Яшка Цыганков, погиб 9 марта в борьбе с русскими свинособаками и сдерживая их в уличных боях за город Изюм. Пал как воин, в бою с оружием в руках, сражаясь до последнего. Яшка погиб от вражеского авианалета, а его тело осталось под завалами здания, разрушенного мощным взрывом авиабомбы. Вчера Искандер со своими ребятами ринулся туда и голыми руками разбирал завалы. Он откопал, достал Ромчика и вывез его на джипе", – отметил Терехов.

Эвакуация тела Романа Косенко прошла 11 сентября.

Военнослужащий заметил, что воин возвращается домой "на Щите".

Справка. Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командиром 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден общественным знаком "Народный герой Украины".

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