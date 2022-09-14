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Новости
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В Изюме из-под завалов извлекли тело народного героя Романа Косенко, погибшего 9 марта

косенко

В деоккупированном Изюме из-под завалов побратим достал тело народного героя Украины Романа Косенко на псевдо "Яшка Цыганков", погибшего во время обороны города 9 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил военнослужащий ВСУ Юлий Терехов в Facebook.

Народный герой Украины, боец ССО ВСУ, Искандер Мамедов, в условиях интенсивных боевых действий приехал в город Изюм и своими руками откопал погибшего Косенко, тело которого оставалось под завалами с марта.

"Народный герой, боец ДУК ПС и 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго ССО ВСУ, храбрый воин, всем более известный как Яшка Цыганков, погиб 9 марта в борьбе с русскими свинособаками и сдерживая их в уличных боях за город Изюм. Пал как воин, в бою с оружием в руках, сражаясь до последнего. Яшка погиб от вражеского авианалета, а его тело осталось под завалами здания, разрушенного мощным взрывом авиабомбы. Вчера Искандер со своими ребятами ринулся туда и голыми руками разбирал завалы. Он откопал, достал Ромчика и вывез его на джипе", – отметил Терехов.

Эвакуация тела Романа Косенко прошла 11 сентября.

Военнослужащий заметил, что воин возвращается домой "на Щите".

Справка. Роман Косенко был активистом Майдана, участником войны против россиян с 2014 года. Воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", был командиром 2-го штурмового батальона и командиром группы специального назначения А2077 (3-й полк спецназначения ССО ВСУ). В сентябре 2015 года Косенко был награжден общественным знаком "Народный герой Украины".

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Автор: 

смерть (9212) военнослужащие (6100) Изюм (264) герой (260) потери (4370)


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Топ комментарии
+44
Слава Герою!
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14.09.2022 22:18
+42
Вічна слава Герою!!
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14.09.2022 22:20
+29
Кров стине в жилах від таких історй!

Героям Слава!
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14.09.2022 22:25
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Слава Герою!
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14.09.2022 22:18 Ответить
Вічна слава Герою!!
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14.09.2022 22:20 Ответить
Кров стине в жилах від таких історй!

Героям Слава!
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14.09.2022 22:25 Ответить
🇺🇦
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14.09.2022 22:26 Ответить
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14.09.2022 22:30 Ответить
Сталеві люди.

С.У.М.
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14.09.2022 22:37 Ответить
Герою Слава.
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14.09.2022 23:06 Ответить
С таким отношением к погибшим Украина обречена на победу.
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14.09.2022 23:08 Ответить
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14.09.2022 23:36 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.09.2022 00:28 Ответить
Біль та сум ....😪😪😪
Вічна пам'ять Герою Украіни !!
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15.09.2022 00:57 Ответить
Слава герою! Пусть смерти ребят не будут напрасными! Победы и экономических реформ!
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15.09.2022 04:23 Ответить
Низький уклін Герою,вічна пам`ять
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15.09.2022 04:36 Ответить
Вічна пам'ять Герою!! Народному Герою і Воїну! 🌻🌻
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15.09.2022 06:02 Ответить
Вечная память Герою! Героям СЛАВА!
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15.09.2022 06:55 Ответить
Там, рік тому, "****** ногами" у Києві, щодо створення в місті якоїсь подоби "Арлінгтонського меморіалу" От хай і розробляють потихеньку проект цього меморіалу Реальне поховання - за місцем народження чи проживання героя, а ім"я його - на меморіальній плиті кладовища в Києві (наприклад - за місцем загибелі)
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15.09.2022 07:00 Ответить
ПОБРАТИМИ не вмирають !
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15.09.2022 07:40 Ответить
Шана
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15.09.2022 09:25 Ответить
 
 