Без Запорожской АЭС Украина вряд ли сможет обеспечить экспорт электроэнергии в ЕС, - Шмыгаль

Без работы в сети Запорожской АЭС запрос ЕС на поставку украинской электроэнергии будет крайне сложно обеспечить.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если ЗАЭС нет в энергосети в Украине, конечно, мы себя обеспечим, но будет ли объем для экспорта в Европу? На самом деле вопрос на сегодняшний день неоднозначен. С Запорожской имеем достаточно возможностей, без нее, скажем так, вряд ли", – сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что у Запорожской АЭС 6 блоков общей мощностью 6 тыс. МВт, однако сейчас все ее блоки не работают или находятся в режиме холодной останоки.

"Если она будет в украинской сети под украинским контролем, будет безопасно работать, в таком случае мы сможем выполнять все наши обязательства по экспорту и поддержке Европы", - подчеркнул глава украинского правительства.

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Шмыгаль отметил, что с присоединением к европейской энергосистеме Украина летом этого года получила возможность дополнительного экспорта сначала 100 МВт, затем 200 МВт, а сейчас 300 МВт, поставляемых в Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, она экспортирует 265 МВт в Польшу по линии Добротвор-Замость и более 150 МВТ в Молдову при возможности 600 МВт.

"Мы хотим расширить возможности нашего экспорта максимально до 2700 МВт: сейчас 300, а можем и хотим иметь 2700", – заявил Шмыгаль. Он отметил, что даже ограниченный экспорт позволил госкомпании "Укрэнерго" за два месяца заработать 3 млрд грн чистой прибыли.