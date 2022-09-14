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Новости Война
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Без Запорожской АЭС Украина вряд ли сможет обеспечить экспорт электроэнергии в ЕС, - Шмыгаль

заес

Без работы в сети Запорожской АЭС запрос ЕС на поставку украинской электроэнергии будет крайне сложно обеспечить.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если ЗАЭС нет в энергосети в Украине, конечно, мы себя обеспечим, но будет ли объем для экспорта в Европу?  На самом деле вопрос на сегодняшний день неоднозначен. С Запорожской имеем достаточно возможностей, без нее, скажем так, вряд ли", – сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что у Запорожской АЭС 6 блоков общей мощностью 6 тыс. МВт, однако сейчас все ее блоки не работают или находятся в режиме холодной останоки.

"Если она будет в украинской сети под украинским контролем, будет безопасно работать, в таком случае мы сможем выполнять все наши обязательства по экспорту и поддержке Европы", - подчеркнул глава украинского правительства.

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Шмыгаль отметил, что с присоединением к европейской энергосистеме Украина летом этого года получила возможность дополнительного экспорта сначала 100 МВт, затем 200 МВт, а сейчас 300 МВт, поставляемых в Румынию, Словакию и Польшу. Кроме того, она экспортирует 265 МВт в Польшу по линии Добротвор-Замость и более 150 МВТ в Молдову при возможности 600 МВт.

"Мы хотим расширить возможности нашего экспорта максимально до 2700 МВт: сейчас 300, а можем и хотим иметь 2700", – заявил Шмыгаль. Он отметил, что даже ограниченный экспорт позволил госкомпании "Укрэнерго" за два месяца заработать 3 млрд грн чистой прибыли.

Автор: 

энергетика (2552) Шмыгаль Денис (2669) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+1
ЄС, хто не векрив - це був тонкий натяк

видавлюйте рашу з ЗАЕС дипломатичними методами.
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14.09.2022 22:29
+1
Що нам від того експорту?
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14.09.2022 22:29
+1
тсс, не підказуйте! а то зелені приймуть до виконання
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14.09.2022 22:53
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ЄС, хто не векрив - це був тонкий натяк

видавлюйте рашу з ЗАЕС дипломатичними методами.
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14.09.2022 22:29 Ответить
Що нам від того експорту?
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14.09.2022 22:29 Ответить
зараз в ЄС електрика по 15-20грн за кіловатт, і це ще не зима. чому б не підзаробити на продажу, якщо буде надлишок?
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14.09.2022 22:36 Ответить
заробити кому? в кишені собі покладуть, а держава отримає дірку від бублика
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14.09.2022 22:55 Ответить
Ну, в цьому випадку держава і отримає.
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14.09.2022 23:11 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/08/30/690949/ Енергетика Банкової. Для чого Офісу президента єдиний трейдер електроенергії
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14.09.2022 23:47 Ответить
Так трейдер то державний, але дійсно консолідація і привілеї *********** на недобрі роздуми. Хлопці кмітливі((( Описані можливі схеми зловживання, створення прокладок і т.д. Можливо так і буде. Але то інше питання, саме тому було важливе призначення голови САП, важливий зараз конкурс НАБУ, судова реформа. Це необхідно якось зробити
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14.09.2022 23:57 Ответить
чому ж не зможемо: ЄС - електроенергія, нам - віяловий атракціон...
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14.09.2022 22:37 Ответить
тсс, не підказуйте! а то зелені приймуть до виконання
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14.09.2022 22:53 Ответить
Короче, там є два хлопці, один прагматик, другий в кепкі, можуть швидко с бульбашем порішати, і буде вам світло. Всі будуть в наварі гарантовано. Електрокоридор. З
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14.09.2022 23:15 Ответить
Украина подключена к европейской энергетической системе с 22 марта...,получается что договор этот на сегодня невыполним по элементарной проблеме...рейдерский захват станции иностранными лымарями из Питерской подворотни...
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14.09.2022 22:54 Ответить
Захват с зеленой легкой руки
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15.09.2022 05:47 Ответить
От і підтвердження всій цій афері з зеленою енергетикою в Європі немає ніякої зеленої енергетики, а є країни вищої раси, яким холопи мають добувати електрику на своїй землі на атомних та інших станціях...а в Норвегії буде чисте повітря) Як кажуть всі гроші наверх, а все лайно вниз
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14.09.2022 23:11 Ответить
Не зовсім, Британія має плани по розбудові АЕС, у Франції дуже багато АЕС.
та й зелена генерація у них розвинена, просто обсяги споживання значні/ростуть.
Норвегія багата країна може і 50грн/КВт купувати.
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14.09.2022 23:19 Ответить
Кловани є Кловани. З самого початку усім нормальним людям було зрозуміло, що всі їхні оці заяви про експорт в ЄС електроенергії - це рівень школярів другого класу. І що рашисти зроблять, щоб цього не сталося. Добре, що таких в армії, на керівних посадах, відносно мало. А то був би повний...
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14.09.2022 23:27 Ответить
Не тыльки рашисти доклали до цього руку. Здача пывдня без оборони цьому сприяла , а потым все було решта
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15.09.2022 05:48 Ответить
 
 