РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9191 посетитель онлайн
Новости
21 549 105

100 кубометров в секунду: в месте удара оккупантов по Кривому Рогу наблюдается утечка воды

кривий,ріг

На месте удара российских оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге наблюдается утечка воды объемом 100 кубометров в секунду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Относительно действий и последствий ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", - подчеркнул он.

Тимошенко заметил, что уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты.

Также они наблюдают и за частным сектором, дома которого расположены в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

Смотрите также: Последствия ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога. ВИДЕО

"Это вызов для всех нас, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", - заверил представитель ОП.

Напомним, сегодня, 14 сентября, после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Позже начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге возобновлена подача воды для населения. Он сказал, если вода еще кому-то не дошла в дом, то дойдет в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты восемью крылатыми ракетами атаковали гидротехнические сооружения Кривого Рога, - ОП

Автор: 

Кривой Рог (1376) обстрел (26906) Тимошенко Юлия (24590) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
надо срочно ракеты 300 км
показать весь комментарий
14.09.2022 22:43
+25
а чего сразу по АЄС ? можно и нефтебазам, газопроводам, электроподстанциям...
ибо АЭС это катастрофа не районного масштаба... а перечисленное мною местное ЧП но тоже болезненное
показать весь комментарий
14.09.2022 22:56
+21
лучше 640 км
показать весь комментарий
14.09.2022 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
зачем террором?

думаю в зоне досягаемости вполне 100н. закнных целей можно нафти нефтебазы/склады/аэродромы и прочее прочее.. жд узлы доставок..

вот если к примеру завтра в рашке штук 50 таких целей взлетит на воздух. там визга будет.....
показать весь комментарий
15.09.2022 00:57 Ответить
мля, ну какие 100 куб. м. в секунду?! ну понятно Гундосик дэбил - не отличает км.кв от просто км, но видимо это заразно...

100 куб м - это 100 тонн воды в секунду! там бы уже давно весь Кривой Рог смыло от такого цунами!
показать весь комментарий
15.09.2022 01:00 Ответить
Ніби ви маєте уявлення, скільки це 100кубів? Якщо там в дамбі діра діаметром від 3.5 до 6 метрів, то швидкість потоку води буде сягати понад 10м/сек, а це і буде дорівнювати 100тис літрів на сек.
показать весь комментарий
15.09.2022 04:27 Ответить
Ударьте по воронежу! По водоснабжению!
показать весь комментарий
15.09.2022 02:39 Ответить
Вообщем ясно пока у ВСУ не будет дальнобойных ракет и современной ПВО толку не будет. Эта сволочь сейчас начнет рушить мосты и бить по критической инфрастуктуре.
показать весь комментарий
15.09.2022 04:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 