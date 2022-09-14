100 кубометров в секунду: в месте удара оккупантов по Кривому Рогу наблюдается утечка воды

На месте удара российских оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге наблюдается утечка воды объемом 100 кубометров в секунду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Относительно действий и последствий ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", - подчеркнул он.

Тимошенко заметил, что уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты.

Также они наблюдают и за частным сектором, дома которого расположены в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.

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"Это вызов для всех нас, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", - заверил представитель ОП.

Напомним, сегодня, 14 сентября, после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Позже начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге возобновлена подача воды для населения. Он сказал, если вода еще кому-то не дошла в дом, то дойдет в ближайшее время.

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