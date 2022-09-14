Оккупант о делах на фронте: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ, воюющий в Украине, рассказывает жене о ситуации на фронте.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Жестко, бл#. Сначала вертушка отработала - там, где сидели, снаряд стену пробил и не взорвался. Если бы прилетел и взорвался - все, до свидания, нах#й. Потом миномет снес стену, где прятались, нах#й, дома, вышиб нах#й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк, нах#й, въ#бал рядом, метрах в 15 где-то прилетело.

Плюс командир какой-то новый там, бл#, по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день пид#расили нас. Плюс "ахмат-сила" съ#бались - трусы #баные. Никакой ротации не будет у нас, нах#й", - жалуется оккупант.

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