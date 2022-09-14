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Новости Война
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Оккупант о делах на фронте: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехват ГУР. АУДИО

Военнослужащий РФ, воюющий в Украине, рассказывает жене о ситуации на фронте.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Жестко, бл#. Сначала вертушка отработала - там, где сидели, снаряд стену пробил и не взорвался. Если бы прилетел и взорвался - все, до свидания, нах#й. Потом миномет снес стену, где прятались, нах#й, дома, вышиб нах#й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк, нах#й, въ#бал рядом, метрах в 15 где-то прилетело.

Плюс командир какой-то новый там, бл#, по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день пид#расили нас. Плюс "ахмат-сила" съ#бались - трусы #баные. Никакой ротации не будет у нас, нах#й", - жалуется оккупант.

Читайте также: Оккупант на Харьковщине:"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19057) разведка (4170) перехват (342)


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Топ комментарии
+30
Чули як свиноматка кацапсяча йому відповідає? Вона вже налаштувалась на Ладу каліну, а він ***** ще живий
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14.09.2022 23:22
+20
Много,много прилетов вам и хорошего настроения кацап!
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14.09.2022 23:23
+18
загранотряд з'їб...ся, то чого чекаєте - шлях вільний... але ж це ненадовго...
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14.09.2022 23:19
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загранотряд з'їб...ся, то чого чекаєте - шлях вільний... але ж це ненадовго...
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14.09.2022 23:19 Ответить
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14.09.2022 23:22 Ответить
Чули як свиноматка кацапсяча йому відповідає? Вона вже налаштувалась на Ладу каліну, а він ***** ще живий
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14.09.2022 23:22 Ответить
Много,много прилетов вам и хорошего настроения кацап!
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14.09.2022 23:23 Ответить
Мне одному слышится козлячее блеяние свиноматки? -0.21 , -0.19
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14.09.2022 23:35 Ответить
Сынок, Ахмат бросит тебя!!!
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15.09.2022 00:17 Ответить
Свиноматка взала шо її ванька здох і в ожиданії Лади-каліни.

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15.09.2022 01:23 Ответить
ахмат-рыло(свиное)
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15.09.2022 01:28 Ответить
эта война не имеет смысла,

эту войну россии не возможно выиграть, западное оружие лучше.

так что, ваньки, бросайтесь в бега.
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15.09.2022 02:38 Ответить
многие некоторые эти записи будановского ГУР сфарганенные на коленке..
зачем такое фуфло впаривать украинцам ..
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15.09.2022 03:14 Ответить
а скажи, обидно как-то... А всё равно приходите сюда слушать своё блеянье, сдобрённое матюками )
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15.09.2022 04:11 Ответить
да нет ты знаешь я послушал пару "записей" вначале войны с одинаковыми голосами и интонацией - как с радостными настроением орк рассказывает своей самке как их тут укры херачат - ну ладно думаю не повезло халтуру сделали потм пару месяцев не слушал только читал . и вот сегодня очередные перлы от сбу продакшин -телка звонит своем любимому и спрашивает "тебе бумагу туалетную дать ты же там типа обсыраешься от страха а он такой веселый да я обсыраюсь мол спасибо любимая что напомнила "ахмат бежит" и весь остальной цирк ..
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15.09.2022 06:05 Ответить
ну там где ссылки из телеги прослушки разборок лугандонцеа с начальством там все реально - а вот эти вот римейки аудио-треки такими белыми нитками
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15.09.2022 06:10 Ответить
это хорошо, что у вас появляется всё больше времени на рефлексии по поводу перехватов. Но учти - это быстро проходит. Про интервью Золкина вы там у себя тоже недавно верещали, что это постановка.
И да, если оплата у вас идет за количество постов, то ответ можно было разбить не на два, а на четыре комента, если поток сознания разделять точками.
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15.09.2022 09:27 Ответить
я не смотрю никакого золкина это все абсолютно бесполезное фуфло в том плане того что мутный блатной блогер пытается "постичь истину" и очеловечить ублюдков которые пытаясь выжить будут впаривать любую дичь лохам которые их слушают
еще мне очень жаль что ваш интеллектуальный уровень(если вы не бот конечно) не позволяет вам разбиратся в людях ..
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15.09.2022 15:20 Ответить
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15.09.2022 03:38 Ответить
ка дырки-ослаебы вояки
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15.09.2022 08:30 Ответить
Ахмад - силос!
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15.09.2022 13:58 Ответить
 
 