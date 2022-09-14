РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9191 посетитель онлайн
Новости Война
19 062 39

Гутерриш после разговора с Путиным: Я бы соврал, если бы сказал, что война скоро закончится

гутерріш,антоніу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, проведший в среду телефонный разговор с президентом РФ Путиным, считает, что до окончания войны в Украине еще далеко.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мир необходим – мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но я бы соврал, если бы сказал, что, надеюсь, это произойдет вскоре", - сказал генсек журналистам.

Он рассказал, что говорил в среду с Путиным об экспорте украинского зерна, выразив надежду, что соглашение, заключенное 22 июля Украиной, Турцией и Россией при посредничестве ООН на 120 дней, будет сохранено. При этом Гутерреш выразил желание, чтобы оно касалось также экспорта российского аммиака.

По его словам, устранение препятствий, "которые все еще существуют по экспорту российских удобрений, абсолютно необходимо". Генсек ООН отметил, что ведутся переговоры о возможности экспорта аммиака из РФ через Черное море.

Читайте также: Генсек ООН и Путин провели переговоры по продлению "зернового соглашения"

"Мы рискуем получить кризис на рынке удобрений. У нас есть новости из разных уголков мира, где посевные площади намного меньше, чем в предыдущем цикле, а это значит, что рискуем иметь в 2022 году реальную нехватку продовольствия", - пояснил Гутерриш.

Кроме того, в разговоре с Путиным он затронул вопрос расследования взрыва в Оленовской тюрьме, в результате которого погибли более полусотни украинских пленных. Гутерриш напомнил, что ООН решила направить миссию для установления фактов, связанных с этой трагедией. Генсек отметил, что по обещаниям Путина, Россия не будет препятствовать миссии.

Он выразил надежду, что всех военнопленных обменяют.

Также Гутерриш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.

Автор: 

ООН (4159) путин владимир (31214) Гутерриш Антониу (334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Если когда нибудь вам покажется что ваша жизнь бесполезная и бестолковая, вспомните что в мире есть ООН
показать весь комментарий
14.09.2022 23:23
+36
Поэтому я конченый мудацкий португальский левак призыаю вас выполнить все хотелки путлера
показать весь комментарий
14.09.2022 23:20
+22
При цьому Гутерріш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.
За його словами, усунення перешкод, "які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним". Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з рф через Чорне море. - цитата

так вот оно где собака порылась ???
не украинское зерно... а раша аммиак... а как же санкции, дядя????
показать весь комментарий
14.09.2022 23:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поэтому я конченый мудацкий португальский левак призыаю вас выполнить все хотелки путлера
показать весь комментарий
14.09.2022 23:20 Ответить
Це неповна версія промови Гутерріша. Ще він сказав ,, виражаю бальшую азабочінасть і абеспакоєнасть". От тепер все.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:22 Ответить
При цьому Гутерріш висловив бажання, аби вона стосувалася також експорту російського аміаку.
За його словами, усунення перешкод, "які все ще існують щодо експорту російських добрив, є абсолютно необхідним". Генсек ООН зазначив, що ведуться переговори про можливість експорту аміаку з рф через Чорне море. - цитата

так вот оно где собака порылась ???
не украинское зерно... а раша аммиак... а как же санкции, дядя????
показать весь комментарий
14.09.2022 23:21 Ответить
Неначасі...
показать весь комментарий
14.09.2022 23:25 Ответить
Санкцій проти російських добрив нажаль не було і не планується.
показать весь комментарий
15.09.2022 00:55 Ответить
хіба? тоді чого гутереш так кіпішує ???
показать весь комментарий
15.09.2022 09:59 Ответить
Если когда нибудь вам покажется что ваша жизнь бесполезная и бестолковая, вспомните что в мире есть ООН
показать весь комментарий
14.09.2022 23:23 Ответить
Вот оно что! Оказывается у Украины тоже есть краник! Аммиачный, а значит и удобрения, и - опять же продовольствие.
Вы еще, обеспокоенно-озабоченные твари перед Украиной на коленях ползать будете.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:26 Ответить
Зернова угода мала би бути, після виводу москальськиз військ, а щоб це зробити, потрібно погрожувати москалям і стара добра Америка,мала би прямо сказати, що по скупченям їзніх військ в Україні, будуть наноситись масовані ракетні удари. А не так як зараз, казвти, за якусь ескалацію.Москалі проти США,нічого у військовому плані не представляють.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:26 Ответить
я б збехав, якщо б я не збрехав попереднього разу, про те, про що сбрешу наступного....
показать весь комментарий
14.09.2022 23:26 Ответить
1000%, цей дурбелик не усвідомлює якої шкоди завдає світу своєю нікчемною діяльністю прогинаючись перед схибленим на всю голову диктатором.
показать весь комментарий
15.09.2022 00:06 Ответить
рубл1 не пахнуть.....
показать весь комментарий
15.09.2022 00:13 Ответить
В попередньому повідомленні сьогодні о 20:06 було прямо сказано: "Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору" . Тобто я так розумію, що мали на уваги доступ кацапів до українських портів ніби для "експорту аміаку". А насправді для чого? Для захоплення?
показать весь комментарий
14.09.2022 23:28 Ответить
нет они хотят что бы мы пустили фуры с амиаком в порты Одессы
показать весь комментарий
15.09.2022 00:28 Ответить
Транзит аммиака трубопроводом Тольятти - Одесса
показать весь комментарий
15.09.2022 10:40 Ответить
ну это вообще наглость
показать весь комментарий
15.09.2022 15:34 Ответить
Твою харю вже всі заморилися ***** посилати. Мразота!
показать весь комментарий
14.09.2022 23:30 Ответить
ООН уверенно идет курсои русского военного корабля. Пожелаем счастливого пути.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:31 Ответить
Війна триватиме доти доки ЗСУ не перебьють усіх хворих на голову нелюдей-рашистов.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:32 Ответить
Він вважав що нада просто пірістать стрілять.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:33 Ответить
В Украину они уже поставили почти 55 тыс единиц удобрений уже. Украина может отдавать бесплатно
показать весь комментарий
14.09.2022 23:33 Ответить
До конца войны в Украине еще одни хорошие ******..ны как под Харьковом.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:35 Ответить
мутний дядя цей генсек.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:36 Ответить
Они все такие. Но этот еще мутнее. Чернее Аннана.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:40 Ответить
А я б збрехав, якби сказав, що ООН хоч щось вирішує в цьому світі і хоч комусь ще на хрін потрібно. Разом з секретарем.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:47 Ответить
Це звучить десь так: " Війна би скоро закінчилася,але ми збираємось купляти аміак, тим самим ще більше ФІНАНСУВАТИ росію, так що війна продовжиться, нам насрати на загибель українців..."
показать весь комментарий
15.09.2022 00:02 Ответить
Типовий португальський *********.
показать весь комментарий
15.09.2022 00:02 Ответить
що можна очікувати від генсека ООН що перетворився на торгівельного брокера
показать весь комментарий
15.09.2022 00:16 Ответить
Я б збрехав, якби сказав, що Гутерріш не Путлерська підстилка.
показать весь комментарий
15.09.2022 00:26 Ответить
Розказать вам парадокс?

Війну почав путін, а 100 000 чоловік воюють на 100 000 чоловік і вбивають одне одного.

Навіщо слухатись путіна, навіщо на це вестись і проводити війну?

Треба бити по винуватцю війни!
показать весь комментарий
15.09.2022 02:37 Ответить
"Я б збрехав, якби сказав, що війна скоро скінчиться"
Бо коли пукіна повісять, хто ж цій повії платитиме?
показать весь комментарий
15.09.2022 07:20 Ответить
Если пахнет бабосами то этот чел тут как тут.
показать весь комментарий
15.09.2022 07:29 Ответить
Послухай но, гутерріш, досить вже у дупу пуйлу заглядати та теревені з ним розводити на тему зерно/добрива/аміак. Вже настав той час, коли треба визнавати московію країною-терористом за усі військові злочини, вчинені у Сирії та Україні та викидати її з організації, котру ти очолюєш.
Реально, твоя організація вже не об'єднує, а роз'єднує нації.
показать весь комментарий
15.09.2022 08:38 Ответить
Це не ООН, а беззуба стара, яка окрім пошамкати , своім беззубим ротом, більше нічого не може!
показать весь комментарий
15.09.2022 09:05 Ответить
Гутен морген господин ***** гутен так.Мі немножько стреножен вашим пиф паф ойойой.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:27 Ответить
 
 