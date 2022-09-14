Гутерриш после разговора с Путиным: Я бы соврал, если бы сказал, что война скоро закончится

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, проведший в среду телефонный разговор с президентом РФ Путиным, считает, что до окончания войны в Украине еще далеко.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мир необходим – мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но я бы соврал, если бы сказал, что, надеюсь, это произойдет вскоре", - сказал генсек журналистам.

Он рассказал, что говорил в среду с Путиным об экспорте украинского зерна, выразив надежду, что соглашение, заключенное 22 июля Украиной, Турцией и Россией при посредничестве ООН на 120 дней, будет сохранено. При этом Гутерреш выразил желание, чтобы оно касалось также экспорта российского аммиака.

По его словам, устранение препятствий, "которые все еще существуют по экспорту российских удобрений, абсолютно необходимо". Генсек ООН отметил, что ведутся переговоры о возможности экспорта аммиака из РФ через Черное море.

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"Мы рискуем получить кризис на рынке удобрений. У нас есть новости из разных уголков мира, где посевные площади намного меньше, чем в предыдущем цикле, а это значит, что рискуем иметь в 2022 году реальную нехватку продовольствия", - пояснил Гутерриш.

Кроме того, в разговоре с Путиным он затронул вопрос расследования взрыва в Оленовской тюрьме, в результате которого погибли более полусотни украинских пленных. Гутерриш напомнил, что ООН решила направить миссию для установления фактов, связанных с этой трагедией. Генсек отметил, что по обещаниям Путина, Россия не будет препятствовать миссии.

Он выразил надежду, что всех военнопленных обменяют.

Также Гутерриш обсудил с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.