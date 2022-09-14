Кулеба представил главам МИД Литвы и Ирландии проект гарантий безопасности для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в деталях проинформировал глав МИД Литвы и Ирландии Габриэлюса Ландсбергиса и Саймона Ковени о концепции гарантий безопасности для нашего государства.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Габриэлюс и Саймон стали первыми министрами иностранных дел, которых я проинформировал в деталях о презентованной вчера в Киеве группой Ермака-Расмуссена концепции гарантий безопасности для Украины", - отметил глава украинской дипломатии.

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Кулеба заверил, что он и дальше продолжит работать над продвижением Киевского договора безопасности, и рассчитывает на поддержку ближайшими друзьями усилий Украины по обеспечению собственной безопасности в промежутке времени до обретения Украиной членства в НАТО.