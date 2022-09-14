РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9122 посетителя онлайн
Новости Война
1 817 25

Кулеба представил главам МИД Литвы и Ирландии проект гарантий безопасности для Украины

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в деталях проинформировал глав МИД Литвы и Ирландии Габриэлюса Ландсбергиса и Саймона Ковени о концепции гарантий безопасности для нашего государства.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Габриэлюс и Саймон стали первыми министрами иностранных дел, которых я проинформировал в деталях о презентованной вчера в Киеве группой Ермака-Расмуссена концепции гарантий безопасности для Украины", - отметил глава украинской дипломатии.

Читайте также: Путин готовится возобновить шантаж мира голодом, требуя уступок, - Кулеба

Кулеба заверил, что он и дальше продолжит работать над продвижением Киевского договора безопасности, и рассчитывает на поддержку ближайшими друзьями усилий Украины по обеспечению собственной безопасности в промежутке времени до обретения Украиной членства в НАТО.

Автор: 

безопасность (1101) гарантия (154) Кулеба Дмитрий (2880) Габриэлюс Ландсбергис (157)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Гарантією безпеки може бути тільки ВСТУП ДО НАТО!!!
Зе-зрадники - ПІШЛИ НАХ!!!
показать весь комментарий
14.09.2022 23:51
+10
а дермак с зелей все крапают отказ от нато...
показать весь комментарий
14.09.2022 23:40
+10
Безопасность Украины может обеспечить только создание ядерного оружия или приём страны в НАТО
показать весь комментарий
14.09.2022 23:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а дермак с зелей все крапают отказ от нато...
показать весь комментарий
14.09.2022 23:40 Ответить
Кулеба - агент Х-ла?
Його останні дії по таких напрямах:
- меморандум замість НАТО
- розвал антирашистської коаліції через визнання помийки терористом одними союзниками і автоматичні їх санкції проти інших.
- заяви у твітері на обстріли інфраструктури замість скликання радбезу ООН
- те саме у відповідь на постачання зброї помийці замість нот
протесту чи відкликання послів Ірану та Північної Кореї
показать весь комментарий
15.09.2022 09:27 Ответить
**** ты прибедняешься? Еще чуть-чуть, и Украина сама сможет выступать гарантом безопасности.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:41 Ответить
Хто і як може нам гарантувати що ***** не буде з нами воювати?
показать весь комментарий
14.09.2022 23:42 Ответить
зеленые дебилы просто позорятся с этими гарантиями - как бомжи бегают по миру лишь бы в НАТО не вступать
показать весь комментарий
15.09.2022 00:10 Ответить
Дивимось зараз Соловйова.
Далі паніка, але є дещо нове.

Традиційно оце: "победные реляции про победу за два дня не подтвердились", "заявления, что украинской армии нет, что их техника - консервые банки, набитые землей, оказались ложными", "кто ответит за введение президента в заблуждение", "украинская армия на границе Белгородской области", "Запад хочет нас уничтожить", "Запад хочет захватить РФ с целью овладеть ее богатствами", тощо.

Але головне не це, з цим все зрозуміло.

Вражає інше. Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньої армії "необходимо целенаправленно бить по украинским объектам инфраструктуры, электростанциям, водонапорным станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофы", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промышленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобы они там все захлебнулись".

Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми. https://gazeta.ua/blog/57885/genocid-ogolosheno-vzhe-napryamu
показать весь комментарий
14.09.2022 23:42 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Все залежить від США, та вони мабуть і час на прочитання цього витрачати не будуть.
Є НАТО, непотрібно нічого вигадувати.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:46 Ответить
вместо того, чтобы бегать по всеу миру и в экстренном порядке просить ПРО, они ходят и просят какие-то, ***** никому не нужные сейчас "гарантии"! не, ну не долбоебы ли?
а когда миллионы начнут дохнуть от голода и холода, они опять будут верещать со всех подоляковских утюгов, как мужественно и самоотверженно "мыгатовились"!
показать весь комментарий
14.09.2022 23:49 Ответить
зеленый идиот кулеба с предателем дерьмаком хотят очередной будапештский меморандум. уйбки.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:50 Ответить
Кого в першу чергу хвилюють ці так званні "гарантії безпеки"?
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Від цього напряму залежить саме його ВИЖИВАННЯ!
Але, як раз українському народу ці "гарантії безпеки" покажуть в ОСТАННЮ ЧЕРГУ!
показать весь комментарий
14.09.2022 23:50 Ответить
Безопасность Украины может обеспечить только создание ядерного оружия или приём страны в НАТО
показать весь комментарий
14.09.2022 23:50 Ответить
впесту твое ядерное оружие смысл какой? у рашки есть ядерное оружие и что? убивают их как собак
показать весь комментарий
15.09.2022 00:09 Ответить
если закрыть глаза и представить что у Украины есть ядерное оружие, применила бы она его? Ответ: нет.
Применение ядерного оружия даже для самозащиты автоматически делает тебя изгоем всего человечества. Ну конечно, если ты выживешь от ответки.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:18 Ответить
Пакистан та Індія уже десятиліття товчуться за Кашмір,але навіть в самих гарячих їхніх головах не спливає думка про використання ЯЗ,а там обидві сторони ядерні держави,тому погоджусь,що так,ніхто до червоної кнопки б не тагнувся.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:34 Ответить
Гарантією безпеки може бути тільки ВСТУП ДО НАТО!!!
Зе-зрадники - ПІШЛИ НАХ!!!
показать весь комментарий
14.09.2022 23:51 Ответить
вроді український міністр, держави Україна, а послухаєш ,що він навязує Україні, і її народуяк його - рашистський холуй.
показать весь комментарий
14.09.2022 23:52 Ответить
Кулеба - совбез ООН созивай по удару по дамбе

ТЕРРОРИЗМ ПОРА ПАКОВАТЬ В ГААГУ
показать весь комментарий
14.09.2022 23:59 Ответить
Кулеба , не дразьни українців. ермаковской фігнею

показать весь комментарий
15.09.2022 00:03 Ответить
идиоты носятся с этими гарантиями как попрошайки - позорища как агрессор может дать гарантии о не нападении? дебилы млять
гарантии это СИЛЬНАЯ АРМИЯ и ЭКОНОМИКА + СОЮЗ США Британия ЕС
показать весь комментарий
15.09.2022 00:07 Ответить
Єрмак: "Ми очікуємо, що Київський безпековий договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи" Джерело:

Що за гаранти з "Східної Європи"?
Щось я починаю підозрювати ...
показать весь комментарий
15.09.2022 00:14 Ответить
Либо ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, либо НАТО...
остальные варианты "гарантий" - от ГЕНШТАБА РФ...

Все-таки существуют агенты Кремля в окружении Зелинского....вот они и впаривают ему, все эту дичь про какие-то ещё варианты гарантий, кроме НАТО и ЯО....

А все остальные, как папугаи, начинают подхватывать и соглашаться с откровенными наративами Кремля...как гапример этот Кулеба...
показать весь комментарий
15.09.2022 00:23 Ответить
Зелёные гниды, возьмите эти все ,,гарантии", скрутите трубочкой и засуньте себе их поглубже в дупу! Есть Конституция. Там написано - Украина в НАТО! Так шо ЗЕвлада гарантировано идёт вслед за русским кораблём
показать весь комментарий
15.09.2022 02:01 Ответить
Який проект? Тільки НАТО!
показать весь комментарий
15.09.2022 02:26 Ответить
хочуть замінити нам нато на якусь фількіну грамоту.

це агент росії Єрмак працює на це.
показать весь комментарий
15.09.2022 02:28 Ответить
Влада не вірить в перемогу України.Які нам потрібні гарантії, якщо ми переможемо, відіб'ємо всі наші території. Якщо (в мене немає сумніву) ми переможемо, то це значить, що ми будем достатньо сильними, що будуть репарації і контрибуції, що буде Гаага, що ерефія буде в стадії розвалу.
Де логіка з гарантією безпеки для України? Треба говорити не про безпеку тільки для України, а про безпеку Европи. І в цьому Україна повинна відігравати, і так буде, ключову роль.
Тобто, влада або не вірить в повну перемогу, обо хоче піти на на договорняк на півдорозі до перемоги
показать весь комментарий
15.09.2022 07:41 Ответить
 
 