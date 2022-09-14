Кулеба представил главам МИД Литвы и Ирландии проект гарантий безопасности для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в деталях проинформировал глав МИД Литвы и Ирландии Габриэлюса Ландсбергиса и Саймона Ковени о концепции гарантий безопасности для нашего государства.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Габриэлюс и Саймон стали первыми министрами иностранных дел, которых я проинформировал в деталях о презентованной вчера в Киеве группой Ермака-Расмуссена концепции гарантий безопасности для Украины", - отметил глава украинской дипломатии.
Кулеба заверил, что он и дальше продолжит работать над продвижением Киевского договора безопасности, и рассчитывает на поддержку ближайшими друзьями усилий Украины по обеспечению собственной безопасности в промежутке времени до обретения Украиной членства в НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Його останні дії по таких напрямах:
- меморандум замість НАТО
- розвал антирашистської коаліції через визнання помийки терористом одними союзниками і автоматичні їх санкції проти інших.
- заяви у твітері на обстріли інфраструктури замість скликання радбезу ООН
- те саме у відповідь на постачання зброї помийці замість нот
протесту чи відкликання послів Ірану та Північної Кореї
Далі паніка, але є дещо нове.
Традиційно оце: "победные реляции про победу за два дня не подтвердились", "заявления, что украинской армии нет, что их техника - консервые банки, набитые землей, оказались ложными", "кто ответит за введение президента в заблуждение", "украинская армия на границе Белгородской области", "Запад хочет нас уничтожить", "Запад хочет захватить РФ с целью овладеть ее богатствами", тощо.
Але головне не це, з цим все зрозуміло.
Вражає інше. Депутати Держдуми от просто зараз напряму, вголос говорять, що у зв'язку з поразками їхньої армії "необходимо целенаправленно бить по украинским объектам инфраструктуры, электростанциям, водонапорным станциям", "надо довести украинские города до гуманитарной катастрофы", "парализовать страну", "подорвать всю украинскую промышленность", "нарушить поставки продуктов", "разбить систему канализации, чтобы они там все захлебнулись".
Тобто методичка з геноциду оголошується вже напряму, без обгорток, в ефірі, депутатами Держдуми. https://gazeta.ua/blog/57885/genocid-ogolosheno-vzhe-napryamu
Є НАТО, непотрібно нічого вигадувати.
а когда миллионы начнут дохнуть от голода и холода, они опять будут верещать со всех подоляковских утюгов, как мужественно и самоотверженно "мыгатовились"!
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД!
Від цього напряму залежить саме його ВИЖИВАННЯ!
Але, як раз українському народу ці "гарантії безпеки" покажуть в ОСТАННЮ ЧЕРГУ!
Применение ядерного оружия даже для самозащиты автоматически делает тебя изгоем всего человечества. Ну конечно, если ты выживешь от ответки.
Зе-зрадники - ПІШЛИ НАХ!!!
ТЕРРОРИЗМ ПОРА ПАКОВАТЬ В ГААГУ
гарантии это СИЛЬНАЯ АРМИЯ и ЭКОНОМИКА + СОЮЗ США Британия ЕС
Що за гаранти з "Східної Європи"?
Щось я починаю підозрювати ...
остальные варианты "гарантий" - от ГЕНШТАБА РФ...
Все-таки существуют агенты Кремля в окружении Зелинского....вот они и впаривают ему, все эту дичь про какие-то ещё варианты гарантий, кроме НАТО и ЯО....
А все остальные, как папугаи, начинают подхватывать и соглашаться с откровенными наративами Кремля...как гапример этот Кулеба...
це агент росії Єрмак працює на це.
Де логіка з гарантією безпеки для України? Треба говорити не про безпеку тільки для України, а про безпеку Европи. І в цьому Україна повинна відігравати, і так буде, ключову роль.
Тобто, влада або не вірить в повну перемогу, обо хоче піти на на договорняк на півдорозі до перемоги