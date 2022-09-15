На Юге уничтожен российский Су-24М, 33 рашиста и 31 единица вражеской техники. Поражены 2 склада с боеприпасами
Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении стабильно напряжена. Продолжаются позиционные бои, силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и закрепляться на освобожденных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Удачи не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.
Также сообщается, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.
"Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых заданий. В том числе, по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и в Садовом, по пункту управления беспилотниками. Под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. У оккупантов не было никакой возможности ими пользоваться", - информируют в ОК "Південь".
Подтвержденные потери врага составляют: 33 решиста и 31 единица техники. Враг ослаб на 11 танков, 5 гаубиц "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", 13 единиц авто-бронетехники, 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.
В Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых кораблей, среди которых 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющих в сумме 12 ракет наготове. С необоснованной мотивацией выгнаны в море пять крупных десантных кораблей.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/14/7367361/ Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области - ISW
Не понимаю, зачем сюда заходить под украинским флагом, когдо не можете притвориться украинцем и несете наратив русни. Смешно аж)
Наши уже под Херсоном и притащили все что хотели
Нє лєпо лі нам браття заїбашить
гамнюшку, прям туди...