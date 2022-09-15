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Новости Война
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На Юге уничтожен российский Су-24М, 33 рашиста и 31 единица вражеской техники. Поражены 2 склада с боеприпасами

херсонщина,херсонська

Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении стабильно напряжена. Продолжаются позиционные бои, силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и закрепляться на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Удачи не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.

Также сообщается, что нашей авиацией нанесено 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

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"Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых заданий. В том числе, по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и в Садовом, по пункту управления беспилотниками. Под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. У оккупантов не было никакой возможности ими пользоваться", - информируют в ОК "Південь".

Подтвержденные потери врага составляют: 33 решиста и 31 единица техники. Враг ослаб на 11 танков, 5 гаубиц "Мста-Б", самоходную артустановку "Гвоздика", 13 единиц авто-бронетехники, 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

В Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых кораблей, среди которых 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющих в сумме 12 ракет наготове. С необоснованной мотивацией выгнаны в море пять крупных десантных кораблей.

армия РФ (19057) Николаевская область (2107) самолет (3588) уничтожение (6830) техника (1732) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+7
К слову, бо кацапы, sure, истратили свой патрон вхолостую. не знали, шо в этом году днепровскую воду не перекачивали в Ингулец. Потому река вошла в свое мелководное русло. Временное поступление в реку излишков воды из гидросооружений Кривого Рого на день -два повысит уровень воды в реке до нормального, эксплуатационного уровня воды в реке с днепровской водой. На переправы через Ингулец это не отразится.
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15.09.2022 07:23
+6
Это у вас он Пыня. У нас он куйло!
Не понимаю, зачем сюда заходить под украинским флагом, когдо не можете притвориться украинцем и несете наратив русни. Смешно аж)
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15.09.2022 07:23
+3
Між Херсоом і ЗСУ тільки Чорнобаївка.
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15.09.2022 08:13
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Пыня сдох !
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15.09.2022 06:34 Ответить
ЗЫ...

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/14/7367361/ Кремль пытается "отбелить" Путина после поражения войск РФ в Харьковской области - ISW
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15.09.2022 06:36 Ответить
Это у вас он Пыня. У нас он куйло!
Не понимаю, зачем сюда заходить под украинским флагом, когдо не можете притвориться украинцем и несете наратив русни. Смешно аж)
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15.09.2022 07:23 Ответить
Подрыв криворожских гидросооружений с подтоплением пойменной части Ингульца - это конвульсивные действия, которые лишь продлят стагнацию окруженного Днепром и нашей Армией (на правобережье) нарабсейского отребья из потешной"второй армии" мира.
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15.09.2022 06:47 Ответить
К слову, бо кацапы, sure, истратили свой патрон вхолостую. не знали, шо в этом году днепровскую воду не перекачивали в Ингулец. Потому река вошла в свое мелководное русло. Временное поступление в реку излишков воды из гидросооружений Кривого Рого на день -два повысит уровень воды в реке до нормального, эксплуатационного уровня воды в реке с днепровской водой. На переправы через Ингулец это не отразится.
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15.09.2022 07:23 Ответить
Ингулец впадает в Днепр выше Херсона, поэтому ничего это им не дает...
Наши уже под Херсоном и притащили все что хотели
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15.09.2022 07:27 Ответить
Між Херсоом і ЗСУ тільки Чорнобаївка.
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15.09.2022 08:13 Ответить
Росіяни,певно,готуються із Криму тікати,рокіровка кораблів у них пішла,і десантні підготували.Десантні загрузяться і підуть до Москви на концерт.
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15.09.2022 07:42 Ответить
Техники и людей одинаково. По 30 единиц. Только пленных не знают куда девать.
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15.09.2022 09:27 Ответить
Очень важно, что вся подбитая техника уже не компенсируется подвозами. Мало помалу всю выбьют.
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15.09.2022 09:53 Ответить
Жалко, що не можна скинути каналізаційні стоки в кримський канал.
Нє лєпо лі нам браття заїбашить
гамнюшку, прям туди...
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15.09.2022 13:28 Ответить
 
 